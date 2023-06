Los 7 alimentos (y una mala costumbre) que DEBES EVITAR para dejar de acumular grasa en la barriga

La mayoría de nosotros queremos un cuerpo delgado. Muchos por razones estéticas, pero también desde el punto de vista de la salud, el sobrepeso pone a prueba nuestro metabolismo y todo el cuerpo.

Unos kilos de más en las piernas o las caderas no son tan problemáticos. Sin embargo, si las calorías y los depósitos de grasa se asientan en el abdomen, es un motivo de preocupación.

La grasa abdominal es peligrosa

Un vientre plano no solo es parte del ideal de belleza, también es lo mejor desde el punto de vista de la salud. La grasa abdominal inferior, también conocida como grasa subcutánea, es la grasa que se encuentra justo debajo de la piel.

Sin embargo, la llamada grasa visceral es particularmente peligrosa, es grasa que se deposita en la cavidad abdominal y se acumula alrededor de los órganos internos.

Los factores que favorecen la grasa visceral más peligrosa incluyen la edad, los factores hormonales, los factores hereditarios y el género, ya que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar grasa visceral.

Pero, en primer lugar, ¿por qué la grasa interna del vientre es peligrosa? Dado que es metabólicamente activa, forma sustancias mensajeras que, entre otras cosas, alimentan la inflamación en el cuerpo y aumentan la presión arterial.

Debido a esto, la grasa visceral se considera un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades. Sin embargo, con la ayuda del ejercicio y la dieta adecuada, puedes hacer mucho para combatir tu grasa abdominal.

Desafortunadamente, no hay ejercicios o trucos especiales para combatir de manera inmediata y específica solo la grasa abdominal. En cambio, puedes concentrarte en tu dieta.

Esto no significa una dieta de choque o una dieta cero. Si omites solo algunos alimentos de tu dieta diaria, tu estómago te lo agradecerá. Hay ciertos alimentos que han demostrado contribuir al almacenamiento de grasa en el abdomen.

Alimentos que ayudan a acumular grasa abdominal

1. Grasas trans

Las grasas trans son grasas artificiales que se encuentran principalmente en los alimentos procesados ​​y envasados, como la margarina, los productos horneados, los dulces, las salsas y los aderezos listos para comer.

Las grasas trans no solo aumentan la grasa abdominal, sino que también son dañinas para la salud vascular y cardíaca. Lo mejor es eliminar las grasas trans por completo de tu dieta diaria.

2. Azúcar

El amado azúcar es, por supuesto, un factor importante en el desarrollo de la grasa abdominal. Consumir azúcar en exceso conduce al almacenamiento de grasa en el abdomen y el hígado. Esto puede incluso conducir a la resistencia a la insulina, lo que hace que sea aún más difícil perder peso en el futuro.

Si tiene antojo de algo dulce, la próxima vez es mejor buscar fruta en lugar de chocolate, después de todo, tenemos suficiente y sabrosa variedad.

3. Carne procesada

La carne procesada también tiene mucho que ofrecer. Los clásicos del desayuno como el tocino y las salchichas no solo son malos para la salud, también son obviamente malos para mantenerse delgado.

La carne procesada suele ser completamente grasa y también puede tener un efecto inflamatoria. La inflamación a su vez puede promover depósitos de grasa en los órganos y también inhibir el crecimiento muscular.

En pocas palabras, si desea perder grasa y desarrollar músculo, debes minimizar los alimentos inflamatorios como la carne roja y los embutidos.

4. Bebidas azucaradas

Desafortunadamente, no es solo la comida la que tiene un efecto negativo en la parte media de nuestro cuerpo, las bebidas también suelen contribuir.

Sobre todo las bebidas azucaradas como la limonada, los zumos de frutas o el té helado aportan mucha grasa visceral. Las calorías líquidas son igual de abundantes como las de la comida, pero ni siquiera te llenan.

Esto se debe a que el cuerpo no puede procesarlas de la misma manera que las calorías sólidas. Si deseas perder peso en la zona abdominal, definitivamente debes pasarte al agua, té y bebidas saludables y eliminar los carbohidratos líquidos.

5. Alcohol

El alcohol tiene un doble efecto sobre nuestros michelines:

1 gramo de alcohol contiene 7 calorías, casi tanto como 1 gramo de grasa, y por lo tanto contribuye significativamente al exceso de calorías, lo que inevitablemente conduce a la obesidad.

y por lo tanto contribuye significativamente al exceso de calorías, lo que inevitablemente conduce a la obesidad. Descomponer el alcohol siempre es una prioridad principal ya que nuestro hígado quiere deshacerse de la toxina. Como resultado, el resto del metabolismo se detiene, y con él, desafortunadamente, la quema de grasa. Este mecanismo no solo conduce al hígado graso en los alcohólicos, sino también a la acumulación de grasa abdominal.

Si estás a dieta o quieres mantener el peso deseado a largo plazo, debes evitar el alcohol en la medida de lo posible.

6. Edulcorantes con moderación

Los edulcorantes son ambiguos, por un lado, son bajos en calorías o incluso completamente libres de calorías, no causan caries y, por lo tanto, ya son significativamente más saludables que el azúcar.

Por otro lado, no se pueden recomendar sin reservas, ya que los estudios han demostrado que los edulcorantes tienen un efecto sobre nuestro azúcar en la sangre, así como sobre nuestras bacterias intestinales.

Por lo tanto, los edulcorantes sin calorías pueden inducir resistencia a la insulina, aunque la relación dosis-respuesta no se comprende por completo.

Los edulcorantes son siempre la mejor alternativa al azúcar puro en una dieta saludable, sin embargo, uno no debe estar sujeto a la falacia de que los edulcorantes no son problemáticos a diario y en grandes cantidades. Deben ser considerados estimulantes como el azúcar.

7. Los snacks como excepción

Los refrigerios entre las comidas principales hacen que los niveles de azúcar en la sangre aumenten una y otra vez, lo que desencadena una respuesta de insulina del páncreas.

Debido a que la insulina promueve el almacenamiento de grasa, no es buena para la barriga. Con cada refrigerio, la quema de grasa se detiene y la grasa se almacena en su lugar.

Sobre todo, los hidratos de carbono de cadena corta, que se encuentran en el pan blanco, los dulces, los zumos de frutas o el chocolate con leche, disparan el azúcar en sangre.

Como una excepción saludable, debes tener a mano frutos secos en caso de emergencia, si tu estómago gruñe o si se pospone la comida principal.

Las nueces, las almendras, las semillas de calabaza o las semillas de girasol contienen ácidos grasos saludables, muchas proteínas y fibra y, por lo tanto, te mantienen lleno durante mucho tiempo.

Come hasta saciarte alimentos saludables y ricos en fibra y grandes cantidades de verduras y ensaladas en las comidas principales para evitar sentir hambre hasta la próxima comida.

Ten a mano los frutos secos para que tengas una alternativa a las barritas de chocolate, las barritas de muesli o las patatas fritas en caso de duda.

8. Cena tardía

Si tienes el control total de tu peso, te sientes en forma y con energía, entonces no necesitas cambiar tus horarios de comidas. Sin embargo, si has probado de todo y aún no has reducido el tamaño de tu cintura, deberías reconsiderar el horario de tus comidas.

Un creciente cuerpo de investigación muestra que comer tarde puede conducir a un mayor aumento de peso que comer antes. Las razones de esto son varias hormonas que están relacionadas con nuestro ritmo circadiano.

La cantidad de melatonina en el cuerpo aumenta por la noche. La "hormona del sueño" reduce la tolerancia a la glucosa, lo que hace que nuestros niveles de azúcar en la sangre aumenten más cuando comemos tarde. Esto a su vez requiere que se libere más insulina, lo que impulsa el almacenamiento de grasa.

Cena al menos tres horas antes de acostarte, pero no más tarde de las 9 p. m., para minimizar el almacenamiento de grasa.

Perder grasa abdominal, el entrenamiento adecuado

Aquellos que quieren perder peso en la barriga a menudo tienden a lanzarse a hacer abdominales y otros ejercicios. La idea detrás de esto parece lógica, cuanto más entrenamos nuestro núcleo, más se reduce se la barriga.

Desafortunadamente, esto no es del todo efectivo. Aunque entrenamos nuestros músculos abdominales con abdominales y similares, solo puedes verlos cuando realmente no hay más grasa sobre ellos. Por hay que deshacerse de los michelines primero. Desafortunadamente, solo combatimos la grasa con estos ejercicios de manera muy escasa.

Mucho más eficaz contra la obesidad es entrenar piernas y glúteos. Son los músculos más grande de nuestro cuerpo. Y cuanta más masa muscular, mayor será nuestro gasto de energía, incluso cuando no estamos haciendo nada.

Entonces, si has entrenado los músculos de las piernas y los glúteos, obtendrás el máximo provecho de tu metabolismo y consumo de calorías y quemarás grasa de manera más efectiva. El ejercicio perfecto, son las sentadillas.