Por qué salen las canas y por qué a veces salen pronto

El paso de los años a menudo ocasiona una falta de pigmentación en el cabello que da lugar al crecimiento de cabello blanco, las conocidas canas. Pero, ¿por qué salen las canas? ¿por qué a veces salen de forma prematura? ¿qué hacer para acompañar esta transición y lucirlas sin reparo? Te lo contamos

Por qué salen las canas al envejecer

Este es el motivo por el que salen las canas: el bulbo del cabello contiene células llamadas melanocitos, especializadas en sintetizar moléculas de melanina (pigmento que da color al cabello) la cual se transfiere a las fibras del pelo que van creciendo. En un momento de nuestra vida, con la edad, los melanocitos dejan de producir pigmento y el cabello crece sin color, viéndose blanco o plateado.

En este vídeo te contamos un truco para prevenir la aparición de las canas:

Prevenir las canas con zumo de cebolla

Por qué salen más canas en unas personas que otras

Un grupo de científicos europeos publicó un informe en The FASEB Journal que explicaba las posibles causas del cese de producción de melanocitos que está tras la aparición de las canas. Según los investigadores, las personas que tienen canas suelen acumular peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en el folículo piloso debido a un estrés oxidativo masivo.

Este peróxido de hidrógeno bloquea la formación natural de melanina, que es el pigmento que da color tanto a la piel como al cabello, y hace que el cabello se vuelva blanco.

Es normal que las células del cuerpo produzcan cierta cantidad de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en un cuerpo sano, ciertas enzimas llamadas catalasas se encargan de descomponer rápidamente el peróxido de hidrógeno.

En el caso de las personas que tienen canas, la producción de peróxido de hidrógeno podría ser más elevada de lo normal, y también podrían presentar una deficiencia en las enzimas encargadas de descomponerlo.

Por qué salen las canas de joven

El motivo de que las canas aparezcan en personas a edades tempranas es que estos pigmentos también pueden sufrir decoloración a causa del estrés, el tabaco y los rayos del sol.

por qué salen las canas de joven (según la medicina china)

Para la medicina tradicional china, el estado del cabello también tiene que ver con el estado de dos órganos internos. Laaparición de canas prematuras, según esta medicina, está relacionada con el declive de la esencia del riñón.

pelo cano: el proceso para lucirlas

Cada vez son más las mujeres que siguen la tendencia #realgreyhair, #greyhairmovement o #silverhairdontcare y se preocupan más por una belleza con cuidado natural, por un cabello sano y brillante dejando atrás los tóxicos de los tintes tradicionales y su mala huella en el medioambiente.

Si te has teñido durante años para tapar tus canas, la transición del cabello teñido al natural canoso es un poco chocante y dependerá de cuán oscuro sea tu color actual y cuántas canas tengas.

Lo ideal es que cuando aparezcan las primeras, no tratemos de taparlas con tintes permanentes o hacer baños de color, más suaves y respetuosos con el cabello, para matizarlas y para que la transición se vea natural.

Se puede ir cortando las puntas para quitar el color del tinte permanente y dar lugar a cabello nuevo y sano, o puedes hacer un último tinte, quizás mechas, que unifiquen lo máximo posible el cabello y disimule la transición.

Una vez que dejes de teñirte notarás un cambio extraordinario en tu cabello, estará más hidratado, sano, suave, brillante, grueso y fuerte, y deberás cuidarlo para que mantenga su estado de salud inalterable.

Cómo cuidar las canas

Tener un cabello sano implica también llevar una buena dieta, sana y con muchas vitaminas y minerales, un buen descanso, bajar el estrés y hacer ejercicio.

El cabello con canas no necesita cuidados básicos diferentes a cualquier otro tipo de cabello, no obstante, su estructura carente de melanina lo hace más sensible al sol, lo que lo deshidrata más y puede derivar en tonalidades amarillentas.

Debido a esto hay que utilizar champús adecuados y protegerlo de los los rayos UV con protectores capilares.

Para hidratarlo puedes aplicar mascarillas hidratantes una vez a la semana. Para una hidratación constante, aplica unas gotas de aceite de argán o macadamia mascarilla de coco en las palmas y frota suavemente en largos y puntas sobre el cabello húmedo después de cada lavado. Esto sella la cutícula y mantiene la humedad dentro de la fibra, además le brinda brillo y nutrición.

Para evitar los tonos amarillentos existen diversidad de champús y acondicionadores para tonalidades silver, también matizadores y mascarillas con pigmentos violetas que con los lavados ayudan a que no se pierda el efecto y potencian el tono plateado.

Recuerda que las necesidades de tu tipología de cabello siguen siendo las mismas: mantener la hidratación, nutrición y protección.