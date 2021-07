Cómo no ser una víctima de la "positividad tóxica"

En las redes sociales, los usuarios tienden a mostrar su mejor cara y parece apoderarse de ellos una felicidad permanente. Sonríen siempre, exhiben su buen humor y publican imágenes coloridas y divertidas, que generan muchos "me gusta". A menudo los comentarios llevan etiquetas como #staypositive o #goodvibesonly. ¿Es esto normal?

A primera vista, la positividad promete una felicidad contagiosa y duradera, pero las personas que entran en ese juego pueden reprimir las emociones que no son bienvenidas. No solo eso, sino que continúan mostrándose alegres aunque no lo estén. Este conflicto es causa de sufrimiento y enfermedad.

¿Qué dosis de buen humor es saludable?

Es normal que las personas se esfuercen por sentirse bien en lugar de estar tristes o enfadadas. La resiliencia, es decir, la capacidad de sobrevivir en tiempos difíciles sin daño psicológico, es una cualidad decisiva para superar los embates de la vida.

El optimismo que se puede aprender y puede ayudar a desarrollar la resiliencia. Solo se vuelve problemático cuando deseas borrar los sentimientos "inapropiados" o despreciarlos.

La positividad obsesiva o forzada puede quienes nos rodean, ya sea en el mundo digital o en el analógico. A menudo puede conducir a un ciclo fatal: te sientes mal y no recibes ningún acompañamiento sincero, sino que escuchas frases vacías como "todo estará bien" o "considera la desgracia como una oportunidad".

Entre todos te acaban convenciendo de que los sentimientos negativos no son deseables. Así que los reprimes para ser aceptada. Lo mismo puede sucederle a tus semejantes cuando se acercan a ti con sus problemas. Quieres parecer positiva y fuerte en una situación de crisis, pero este camuflaje no permite la empatía.

¿Soy realmente feliz o ya estoy intoxicada?

De tanto simular que eres completamente feliz, te lo puedes llegar a creer. Pero creértelo no va a eliminar el conflicto que vives. Solo va a enterrarlo más profundamente y su superación puede complicarse. Hay señales de alerta que pueden indicar que la positividad tóxica se está convirtiendo en un problema para ti:

Buscar una distracción cuando te abruman las nubes emocionales no está siempre mal. Puede ayudar. Sin embargo, si lo haces para no dejar ningún espacio a la tristeza, al dolor o a la ira, eres víctima de la positividad tóxica. Como es bien sabido, el tiempo cura todas las heridas. Transita esas emociones. Si no les concedes su tiempo corres el riesgo de que el dolor inconsciente y sin procesar te acompañe durante años.

Consideras que las cosas negativas son innecesarias y desagradables. Los sentimientos desagradables pueden ser útiles. Por ejemplo, el miedo te hace actuar con más atención y cautela.

¿Sientes que necesitas ser feliz todo el tiempo? La positividad tóxica crea presión y te obliga a sentirte feliz. Entonces, si fracasas en ese empeño, te frustras y te sientes miserable.

La positividad tóxica te hace sentir sola. Como sientes (o te hacen sentir) que los "malos" sentimientos son inaceptables, te aíslas. No quieres ser el freno a la diversión, no quieres molestar a otros con tus problemas. Las amistades son particularmente importantes en tiempos difíciles y estresantes.

Las emociones reales son difíciles de imitar. La mayoría de las veces te darás cuenta de que la otra persona te está engañando. Las personas encuentran irritantes las señales contradictorias. Es preocupante cuando una persona sonríe cuando en realidad está enojada. Probablemente solo quiera que la perciban como positiva, pero transmite tensión y artificialidad. Como consecuencia, también la tratas de manera artificial. De esta forma te alejas gradualmente de la comunicación real y viva.

Imagina que le estás abriendo el corazón a alguien y te responde cosas como "concéntrate en las cosas buenas de la vida" mientras señala una mariposa o un perro que pasa. Esta es positividad tóxica y es peligrosa porque tus preocupaciones están siendo rechazadas y banalizadas. Este comportamiento hace que las personas sean menos sensibles.

¿Cómo se puede uno distanciar de la positividad tóxica?

Es importante comprender que la felicidad solo se puede dar en el instante, no es un estado permanente. Lo normal y deseable es que las emociones se sucedan. Te damos algunos consejos para ayudarte a romper con la positividad tóxica: