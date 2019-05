Descubre 7 buenas razones para usar aceite esencial de bergamota

Aromaterapia

El uso más conocido de la bergamota es como aromatizante del té de la variedad Earl Grey o Lady Grey. Pero en aromaterapia tiene una variedad propiedades beneficiosas para el equilibrio del organismo.

La bergamota es una fruta cítrica algo más pequeña que un limón, de forma parecida a una pera, y sabor agrio. El aceite esencial se extrae de la piel arrugada y desprende un aroma muy agradable que es muy utilizado en perfumería natural porque refuerza y armoniza el aroma de una mezcla de ingredientes.

A continuación te explicamos las principales indicaciones.

7 indicaciones del aceite de bergamota

1. Reduce la ansiedad

Los principios activos de la bergamota actúan sobre la ansiedad y el estrés. En un estudio, llevado a cabo en la Universidad de Kyoto (Japón), los investigadores descubrieron que el aceite esencial de bergamota mejoró rápida y efectivamente los síntomas de ansiedad. También disminuyó la sensación de fatiga.

2. Fortalece los huesos

El extracto de bergamota favorece la fijación de los minerales en los huesos, según un estudio dirigido por el doctor Simone Perna, de la Universidad de Bahrein, publicado por Food Science & Nutrition.

3. Alivia la depresión

Un estudio publicado en la revista médica Current Drug Targets determinó que la bergamota, al igual que la lavanda y el limón, eran eficaces en el tratamiento de la depresión.

En este estudio, los investigadores explican que los aceites estimulan la producción equilibrada de los neurotransmisores cerebrales dopamina y la serotonina.

4. Mejora el humor

En general, los aceites esenciales clasificados como estimulantes tienden a mejorar el ánico e incrementar los niveles de energía. La mayoría de los aceites cítricos se consideran estimulantes.

Un estudio reciente ha descubierto que la bergamota protege a las neuronas frente a algunos agentes tóxicos.

5. Remedio contra el dolor

La investigación publicada en la revista médica Mini Reviews in Medicinal Chemistry determinó que la bergamota es útil ante el dolor gracias a un compuesto llamado beta-cariofileno (BCP), que es un cannabinoide similar a los del cannabis.

Pero a diferencia del THC del cannabis, el BCP de la bergamota no tiene efectos psicoactivos.

6. Regenera el colágeno de la piel

No hace falta recurrir a los cosméticos extremadamente caros, que suelen contener más elementos tóxicos que beneficiosos.

Según la investigación dada a conocer en la revista Food Science & Nutrition, el aceite esencial de bergamota favorece significativamente la regeneración del colágeno de la piel.

El colágeno es la proteína que forma parte de la estructura de la piel, y también de los tendones y los ligamentos. Con los años disminuye nuestra capacidad para producirlo y la piel pierde elasticidad, se reseca y aparecen arrugas y otras alteraciones.

7. Regula la tensión arterial

Aún hay otra indicación para el aceite de bergamota. Según el estudio del doctor Simone Perne, la aplicación del aceite diluido en la piel es capaz de reducir la presión arterial (tanto la alta como la baja).

Cómo se utiliza el aceite esencial de bergamota

Existen muchas formas de utilizar los aceites esenciales. Hay difusores en el ambiente de aceite puros o diluidos en agua. Puedes mezclarlos con agua y pulverizarlos en el aire. O mezclarlos con un aceite esencial y aplicar sobre la piel con un masaje. Algunos, incluso, se pueden ingerir en cantidades muy pequeñas (solo aquellos que el fabricante indique que se pueden tomar por vía oral e indique la dosis).

Al margen de la vía de aplicación, es muy importente elegir únicamente aceites esenciales puros, si es posible, y de producción ecológica. Los aceites que no reúnen estas características pueden estar adulterados con aceites y perfumes sintéticos, o estar contaminados con pesticidas tóxicos.

El aceite de bergamota es bastante seguro, poco alergénico, pero antes de aplicarlo sobre una zona extensa del cuerpo, diluye unas gotas en aceite base y aplícalo en una pequeña zona del interior del antebrazo.

En algunas personas, el aceite de bergamota puede hacer que la piel se vuelva más sensible al sol. Es conveniente no exponer la zona tratada al sol en un margen de 3-4 horas.

Por otra parte, no se debe sustituir un tratamiento en curso por una terapia con aceites esenciales sin el control de un médico. Los aceites esenciales pueden ser un eficaz tratamiento complementario.

Varios estudios advierten que no debe ser aplicado en niños ni en mujeres embarazadas.

Referencias:

Perna et al. Efficacy of bergamot: From anti-inflammatory and anti-oxidative mechanisms to clinical applications as preventive agent for cardiovascular morbidity, skin diseases, and mood alterations. Food Science & Nutrition

Watanabe et al. Effects of bergamot (Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn.) essential oil aromatherapy on mood states, parasympathetic nervous system activity, and salivary cortisol levels in 41 healthy females. Forsch Komplementmed.

Lv et al. Aromatherapy and the central nerve system (CNS): therapeutic mechanism and its associated genes. Curr Drug Targets.

Corasaniti. Cell signaling pathways in the mechanisms of neuroprotection afforded by bergamot essential oil against NMDA-induced cell death in vitro. British Journal of Pharmacology.