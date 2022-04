¿Qué es la hipotensión arterial y cuáles son sus causas?

La presión arterial baja debilita y cansa, se acompaña de mareos y falta de concentración y, por lo tanto, puede tener un gran impacto en el bienestar. El médico a menudo le dice al paciente hipotenso que la presión arterial baja no es tan mala como la presión arterial alta y que no se necesita hacer nada al respecto, pero el afectado quiere hacer algo para sentirse mejor. Te explicamos las posibles causas de la presión arterial baja.

Presión arterial baja: por debajo de 100/60 mmHg

La presión arterial se mide con dos valores, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica.

Primero se da el valor de la presión arterial sistólica . Es la presión creada cuando el corazón bombea sangre a las arterias. Siempre es superior a la presión diastólica.

. Es la presión creada cuando el corazón bombea sangre a las arterias. Siempre es superior a la presión diastólica. El valor de la presión arterial diastólica es el segundo valor. Indica la presión en los vasos sanguíneos entre dos latidos del corazón, es decir, cuando el corazón no está bombeando.

Según la opinión actual, una presión arterial saludable debería estar alrededor de 120/80 mmHg (milímetros de mercurio). Cualquier valor por encima de 140/90 mmHg se considera presión arterial alta.

La presión arterial baja o hipotensión se da cuando los valores están por debajo de 100/60 mmHg. Es suficiente que solo uno de los dos valores sea muy bajo para causa síntomas.

La presión arterial nunca permanece igual

Sin embargo, la presión arterial fluctúa y, por lo tanto, puede cambiar significativamente en un corto período de tiempo, incluso de un latido cardíaco al siguiente. La presión arterial depende de muchos factores: la posición del cuerpo (tumbado, de pie, corriendo), la actividad física, el ritmo respiratorio, el nivel de estrés, el estado de salud, la dieta, la medicación y el tiempo atmosférico. Por la noche, por ejemplo, la presión arterial suele ser más baja. Tan pronto como te despiertas, sube rápidamente.

La presión arterial baja suele ser una buena señal

Ahora bien, puede ser que a menudo tengas la presión arterial baja, pero te sientes muy cómodo con ella y no te supone ningun problema. En este caso, esta presión arterial es la adecuada para ti y te ayudará a envejecer saludablemente.

Los atletas generalmente tienen una presión arterial más baja en general y también una frecuencia cardíaca más lenta. Los no fumadores, las personas de peso normal y las personas que comen saludablemente también tienden a tener presión arterial más baja (lo cual es una buena señal), mientras que los fumadores, las personas obesas, los que se alimentan de forma poco saludable y las personas que no hacen ejercicio a menudo luchan contra la presión arterial alta.

Sin embargo, si tienes la presión arterial baja y no te sientes nada cómodo con ella, entonces tu presión arterial es demasiado baja para ti y será necesario que busques causas y soluciones.

Artículo relacionado La guía definitiva para regular la hipertensión arterial

Síntomas de presión arterial baja

La presión arterial baja puede manifestarse a través de estos síntomas:

Mareos hasta el punto de desmayarse

Visión negra ante los ojos al levantarse

Alteraciones visuales

Tinnitus

Dolor de cabeza

Cansancio y problemas de concentración

Dificultad para respirar

Palidez

Pies y manos fríos

Una caída repentina de la presión arterial puede ser peligrosa. Incluso una caída de solo 20 mmHg (por ejemplo, de 110 a 90 mmHg sistólica) en poco tiempo puede provocar mareos y desmayos, porque el cerebro no recibe suficiente sangre.

Cuando la presión arterial cae debido a una pérdida excesiva de sangre (en accidentes), una infección grave o reacciones alérgicas, la presión arterial baja puede poner en peligro la vida, pero afortunadamente estas son emergencias poco comunes.

Los diferentes tipos de presión arterial baja

En general, la presión arterial baja se clasifica en las siguientes tres categorías:

1. Hipotensión primaria

Las causas de la hipotensión primaria no se conocen. Las mujeres delgadas y jóvenes a menudo se ven afectadas. Algunas personas que no se mueven mucho pueden verse afectadas por esta forma de presión arterial baja. No se conocen las causas y en principio no supone un problema de salud.

2. Hipotensión secundaria

"Secundario" significa que la hipotensión es consecuencia de otra enfermedad u otros factores conocidos. Esto puede ser un trastorno hormonal (enfermedad de Addison, hipotiroidismo, etc.), un efecto secundario de medicamentos, una enfermedad cardíaca o el efecto secundario de una enfermedad infecciosa.

Para solucionar este tipo de tensión, hay tratar la enfermedad que la causa.

3. Hipotensión ortostática

Esta forma de presión arterial se presenta cuando te levantas de una posición acostada o sentada y te sientes mareado, tu visión se oscurece y piensas que tienes que apoyarte para no caerte.

Cuando te levantas, la sangre corre naturalmente a tus piernas. El organismo sano compensa fácilmente ésto contrayendo los vasos sanguíneos y acelerando los latidos del corazón. Esto mantiene el cerebro abastecido de sangre. Sin embargo, en las personas que padecen hipotensión ortostática, este mecanismo regulador se ve interrumpido. La presión arterial baja y, en el peor de los casos, se desmayan.

Esta forma de presión arterial baja puede tener diferentes razones. Puede aparecer en el embarazo, cuando hace mucho calor o si se ha permanecido en cama muchas horas.

La diabetes, los problemas cardíacos, algunos trastornos neurológicos, las varices y algunos medicamentos aumentan el riesgo de hipotensión ortostática.

En caso de sufrir episodios de hipotensión ortostática, uno debe ponerse lentamente de pie. Si se está acostado, es recomedable sentarse durante uno o dos minutos antes de incorporarse.

4. Hipotensión posprandial

Cuando esta forma de hipotensión está presente, hay demasiada sangre fluyendo al sistema digestivo después de comer. Los mecanismos compensatorios que normalmente asegurarían que el cerebro continúe recibiendo sangre a pesar del trabajo digestivo no son eficaces.

Las personas que tienen presión arterial alta a menudo sufren de hipotensión posprandial lo que puede deberse a una dosis inadecuada de medicamentos antihipertensivos.

En el caso de hipotensión posprandial, se deben comer raciones pequeñas y asegurar una dieta saludable rica en nutrientes, sin carbohidratos simples (azúcar, harina blanca).

Causas de hipotensión

1. Medicamentos antihipertensivos: la causa más importante de la presión arterial baja

Un estudiio examinó a más de 11.000 pacientes mayores de 70 años y se encontró que 1.900 personas tenían presión arterial baja. De estos, no menos de 1.246 tomaban medicación antihipertensiva. De los que tenían la presión arterial más baja, hasta el 70 % tomaba medicamentos antihipertensivos.

Por lo tanto, los medicamentos que reducen la presión arterial son la causa más importante de presión arterial baja en las personas mayores. Hay médicos dispuestos a recetar medicamentos antihipertensivos sin considerar que la condición del paciente puede cambiar.

Además, se pueden producir interacciones entre distintos medicamentos que provoquen una bajada de la tensión.

2. Otros medicamentos

Además de los medicamentos antihipertensivos, los siguientes medicamentos también pueden disminuir la presión arterial y causar hipotensión, aunque a menudo están diseñados y recetados para afecciones completamente diferentes.

Medicamentos para la enfermedad de Parkinson, como pramipexol o medicamentos que contienen levodopa

como pramipexol o medicamentos que contienen levodopa Algunos antidepresivos (antidepresivos tricíclicos), como B. doxepina, imipramina, etc

(antidepresivos tricíclicos), como B. doxepina, imipramina, etc Viagra y otros medicamentos para la disfunción eréctil, especialmente si también se toma al mismo tiempo nitroglicerina para el corazón (utilizada para tratar los ataques de angina)

y otros medicamentos para la disfunción eréctil, especialmente si también se toma al mismo tiempo nitroglicerina para el corazón (utilizada para tratar los ataques de angina) Tranquilizantes

Antihistamínicos

3. Problemas del corazón

Cuando los problemas cardíacos son la causa de la presión arterial baja, uno ya no se siente solo un poco mareado, hay muchas otras alteraciones.

Los problemas cardíacos que pueden disminuir la presión arterial incluyen: la bradicardia (latidos cardíacos extremadamente lentos), defectos de las válvulas cardíacas, ataques cardíacos o insuficiencia cardíaca.

4. Disfunción tiroidea

Una tiroides hipoactiva también puede causar presión arterial baja. Dado que ambos trastornos tienen síntomas similares, los afectados pueden creer que "sólo" sufren de presión arterial baja. En realidad, sin embargo, podría estar presente una tiroides hipoactiva.

5. Insuficiencia suprarrenal

Si la función de las glándulas suprarrenales disminuye, esto también puede provocar presión arterial baja, entre otros síntomas. Las glándulas suprarrenales se encuentran sobre los riñones y producen una serie de hormonas, incluidas la adrenalina y la noradrenalina. Ambas hormonas tienen un efecto estimulante sobre el organismo. Cuando es necesario, aceleran los latidos del corazón, mejoran el flujo de sangre a los músculos, liberan glucosa y también aumentan la presión arterial.

Si se produce insuficiencia suprarrenal crónica, la presión arterial puede permanecer crónicamente baja y uno se siente débil.

6. Deshidratación

La deshidratación (falta de líquidos) es una causa frecuente de presión arterial baja. Este es el caso de las personas que no beben suficientes líquidos o los pierden debido a ciertas situaciones (diabetes, fiebre, vómitos, abuso de diuréticos o practicar deportes extremos sin beber agua). Incluso la deshidratación menor puede causar debilidad, mareos y fatiga.

7. Falta de nutrientes

La carencia de vitamina B12, folato (ácido fólico) o hierro puede provocar anemia. Cuando el organismo no puede formar suficientes glóbulos rojos puede bajar la presión arterial.