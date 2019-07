Las farmacéuticas hacen regalos y los médicos recetan más caro

Uno espera que cuando entra en la consulta del médico este decida un tratamiento eficaz basándose en sus conocimientos y experiencia. Lo que no esperas es que los medicamentos elegidos tengan que ver con los regalos y pagos por difentes conceptos que ha recibido de las empresas farmacéuticas. Pero sucede así, según una serie de estudios publicados en una de las más importantes revistas médicas, el Journal of the American Medical Association (Jama).

4 estudios relacionan los pagos a medios con más prescripción de medicamentos caros

Lo escandaloso de las investigaciones ha merecido un comentario editorial de la revista. El doctor Robert Steinbrook, de la Universidad de California en San Francisco, comenta los resultados obtenidos en cuatro estudios recientes.

El primero de ellos, dirigido por el doctor Rishad Khan, de la Universidad de Toronto, ha hallado una relación entre los pagos de las farmacéuticas y el gasto de la seguridad social en estos medicamentos que se encuentran entre los más recetados para tratar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Medicamentos de marca en lugar de genéricos baratos

El segundo estudio tuvo por objeto las recetas de gabapentina y pregablina. Los doctores Taeho Greg Rhee y Joseph S. Ross, de las universidades de Connecticut y Yale, probaron que había una correspondencia entre la cantidad de recetas firmadas de estos medicamentos comercializados con marcas caras y los pagos recibidos de las farmacéuticas, en detrimento de los medicentos genéricos diez veces más baratos e igualmente eficaces.

Un trabajo anterior, dirigido por la doctora Stacie B. Dusetzina, de la Universidad Vanderbilt, halló una asoción entre pagos de la industria farmacéutica a oncólogos y la selección de terapias de elección, y también entre el gasto en marketing de las empresas y las recetas de fármacos opiáceos.

5 ejecutivos condenados por sobornos

En relación con este último hecho, el pasado mes de mayo cinco ejecutivos de la farmacéutica Insys Therapeutics se enfrentan a 20 años de prisión por pagar sobornos a médicos para que recetaran fentanilo de su marca a pacientes de cáncer. El fentanilo es un opiáceo y el tratamiento puede costar miles de euros al mes.

En el cuarto estudio se demostraba precisamente que el los médicos que prescribieron más opioides en 2014 recibieron más pagos no relacionados con investigaciones al año siguiente, al parecer como recompensa.

Como dice Steinbrook, todos los estudios concluyen que los gastos en marketing con los médicos se asocian con un incremento de ventas de los productos de la compañía y un aumento asimismo en los gastos de la seguridad social. "El patrón es indiscutible", escribe Steinbrook en Jama.

