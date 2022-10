Remedios caseros para la tos: las 7 plantas más efectivas

La tos, que a veces se presenta de forma súbita haciéndonos pasar un mal rato, es un acto reflejo defensivo por medio del cual el cuerpo trata de liberar la tráquea o los bronquios de sustancias irritantes. Solía ser en invierno cuando la gente más tosía a nuestro alrededor, pero esta circunstancia se ha alterado por el uso del aire acondicionado y ahora bien parece que la temporada de resfriados se ha ampliado.

Causas de la tos

La tos es un síntoma y no una enfermedad. La tos en sí misma no tiene por qué ser negativa. Puede ser incluso productiva, pues no deja de ser un excelente recurso con que cuenta el sistema respiratorio para expulsar sustancias extrañas.

Una tos momentánea y repentina puede producirse por inspirar partículas de polvo , aunque también pueden provocarla otros elementos, como un pedacito de comida.

Hay toses secas y constantes que responden a problemas de nervios o irritabilidad , o bien a reflujos gástricos.

Sin embargo, la causa más frecuente de tos es la presencia de secreciones de los pulmones o las vías nasales que irritan la tráquea, originadas por resfriados, infecciones y afecciones respiratorias junto con el abuso del tabaco, el contacto con humos o la permanencia en ambientes resecos o viciados

Cómo acabar con la tos con remedios naturales

Una tos productiva suele desaparecer en siete días. De persistir, y más aún si viene acompañada de abundante mucosidad o de sangre, aunque sea mínima, en los esputos, se debe consultar cuanto antes con el médico para descartar enfermedades graves.

Ahora bien, también hay toses secas, que no producen expectoración ni expulsan la mucosidad, y que irritan mucho las mucosas de la garganta, y en ese caso deben ser tratadas.

Son numerosas las plantas con efectos expectorantes, antitusivos y antisépticos que pueden ayudar de forma determinante a combatir y eliminar los ataques de tos.

Te proponemos siete remedios para aliviar diferentes tipos de tos: la de resfriado, tan común en esta etapa del año, y otras habituales como la de origen alérgico o nervioso.