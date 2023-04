Si tienes rinitis alérgica, estos probióticos pueden reducir los síntomas según varios estudios

El número de personas afectadas por rinitis alérgica, también conocida como fiebre del heno, aumenta cada año. De hecho, se dice que hasta el 30% de la población de los países industrializados padece una o más enfermedades alérgicas, entre ellas la rinitis alérgica, pero también asma o problemas alérgicos de la piel.

Los tratamientos convencionales que se utilizan actualmente para tratar la rinitis alérgica son todo menos satisfactorios. Además, a menudo traen efectos secundarios, como boca seca y somnolencia. Existe, pues, una necesidad urgente de encontrar terapias para la rinitis alérgica que sean útiles y menos molestas y las investigaciones están dando su fruto. En los últimos años varios estudios han demostradoque los probióticos pueden proporcionar un alivio significativo de la rinitis alérgica o fiebre del heno.

probióticos para la rinitis alérgica, una terapia alternativa prometedora

En 2013, científicos chinos publicaron los resultados de una revisión de estudios en el North American Journal of Medical Sciences (1). En esta revisión decían que el uso de probióticos para la rinitis alérgica parece ser muy prometedor, porque las bacterias probióticas interactúan directamente con el sistema inmunológico de la persona afectada.

Regulan su actividad y, de esta manera, reducen las sobrerreacciones permanentes del sistema inmunitario. Sin embargo, depende mucho de qué cepas bacterianas probióticas se utilicen (1).

cuáles son los probióticos más eficaces contra la alergia

Investigadores de la Universidad de Florida (UF) explicaron en marzo de 2017 que no todos los probióticos son efectivos en las alergias. La autora del estudio y estudiante graduada Jennifer Dennis del Departamento de Ciencias de la Nutrición escribió en el American Journal of Clinical Nutrition que ya sabemos lo bien que la combinación de lactobacilos y bifidobacterias ayuda con los problemas digestivos. Sin embargo, estas bacterias probióticas también mostraron un efecto positivo sobre el sistema inmunológico (2).

Ahora se cree que la razón por la que tienen un impacto tan beneficioso en la salud humana es que estas bacterias también pueden aumentar el número de cierto grupo de células inmunitarias. Estas llamadas células T reguladoras a su vez aumentan la tolerancia a los alérgenos y de esta manera reducen los síntomas típicos de la rinitis alérgica.

menos síntomas como secreción nasal, estornudos y picazón

Para el estudio realizado por la Universidad de Florida, 173 adultos que padecían rinitis alérgicapero que por lo demás estaban sanos se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió dichos probióticos, el otro una preparación de placebo. El estudio tuvo lugar en la primavera, que es la temporada alta de fiebre del heno, y se llevó a cabo durante un período de ocho semanas.

Durante el transcurso del estudio, se preguntó a los sujetos de prueba sobre sus respectivos síntomas y se les tomaron muestras de heces con regularidad, con las que se realizaron análisis de ADN de la flora intestinal.

el grupo que tomaba los probióticos podía identificarse solo a partir de sus muestras de heces.

En el grupo de los probióticos se observó rápidamente un cambio positivo en la composición de la flora intestinal. La Dra. Bobbi Langkamp-Henken, profesora de ciencia de los alimentos y nutrición humana, explicó que

Al final de las ocho semanas, los participantes en el grupo de probióticos sufrieron significativamente menos síntomas alérgicos, en contraste con el grupo de placebo. Dado que la inflamación de la mucosa nasal se había reducido considerablemente, la secreción nasal, los estornudos y la picazón en particular se habían reducido también. Por lo tanto, estos sujetos hablaron de una calidad de vida claramente mejorada.

un experimento con alérgicos al polen

En un estudio del Centro Europeo para la Investigación de Alergias de 2020, se realizó por primera vez una prueba en una llamada cámara de desafío de polen.

Para este propósito, 30 alérgicos al polen de abedul fueron expuestos específicamente al polen y se registraron los síntomas.

Después de tomar un probiótico durante cuatro meses, se repitió el experimento. Los síntomas de la nariz y los ojos habían mejorado significativamente (3).

cómo tratar la rinitis alérgica con probióticos

En los dos estudios más recientes descritos se utilizó una mezcla de lactobacilos y bifidobacterias.

En el estudio de 2017, se utilizó Lactobacillus gasseri, Bifibobacterium bifidum y Bifidobacterium longum.

En el ensayo de 2020, el probiótico contenía Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis.

Al comprar probióticos para el tratamiento de la rinitis alérgica, se debe tener cuidado para asegurarse de que el probiótico elegido contenga una combinación de lactobacilos y bifidobacterias. Si se quiere estar seguro, conviene elegir uno que contenga las cepas bacterianas mencionadas anteriormente.

qué es la rinitis alérgica y cuáles son sus síntomas

Al igual que con todas las reacciones alérgicas, la fiebre del heno es el resultado de una reacción exagerada del sistema inmunitario a sustancias realmente inofensivas, en este caso, el polen.

Su principal síntoma es una inflamación de origen alérgico de la mucosa nasal y de los ojos. De ahí las típicas reacciones alérgicas.

Además, las alergias al polen dan lugar a trastornos del sueño, ya quelos afectados no se libran de los síntomas ni siquiera por la noche. El resultado es un sueño menos reparador, que se nota por la mañana a través de la apatía y reducción del rendimiento.

Los ataques de estornudos y los ojos llorosos en público o en el trabajo también ponen repetidamente a los afectados en situaciones desagradables y los someten a un estrés adicional.

El estrés empeora la rinitis alérgica

El estrés, a su vez, no solo tiene un efecto negativo en la psique, sino también en los intestinos. Ningún otro órgano reacciona tan rápidamente al estrés psicológico como el intestino y ningún otro órgano puede perder el equilibrio tan rápidamente.

El estrés a largo plazo conduce en última instancia a la irritación de la mucosa intestinal sensible y cambia la composición de las bacterias que viven en el intestino.

Dado que los intestinos de una persona alérgica ya están sometidos a una gran tensión, porque de lo contrario no reaccionarían al polen u otras sustancias realmente inofensivas, las situaciones estresantes son particularmente desfavorables para una persona alérgica. En el peor de los casos, la susceptibilidad del cuerpo a las alergias también puede extenderse a otras áreas, de modo que la fiebre del heno se une a otras alergias.

