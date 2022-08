Sequedad vaginal: síntomas, causas y remedios

La sequedad vaginal o sequedad vulvar puede producir incomodidad en tu vida diaria e íntima. Afortunadamente, los tiempos cambian y ya no da tanto apuro hablar de ello. Te contamos cómo reconocer el problema y qué ayudas y cambios en estilo de vida pueden ayudar a combatir la sequedad vaginal.

Sequedad vaginal: síntomas

La mayoría de las mujeres que notan sequedad vaginal comentan que sienten:

Una desagradable sensación de irritación

Molestias en las relaciones íntimas

Picor

Inquietud

No poder pasar mucho tiempo sentadas (lo que ciertamente puede condicionar el día a día)

Sequedad vaginal: menopausia

La mucosa o pared de la vagina es un músculo que recibe una importante irrigación de sangre y, al mismo tiempo, de humedad o lubricación. En cada momento del ciclo menstrual el flujo vaginal es distinto, unas semanas es más fluido que otras.

En los años de regularidad menstrual siempre existe una humectación interna que cumple varias funciones: protege de infecciones, facilita la adaptación muscular y promueve la percepción de placer durante las relaciones íntimas.

A medida que se inicia el cambio hormonal en el tiempo en torno a la menopausia, alrededor de los 45 años, la disminución paulatina de los estrógenos y progesterona provoca cambios en los tejidos de la vagina. El cuerpo comienza a darnos señales de sequedad (aunque incluso, aún, tengamos la menstruación).

Durante y después de la menopausia las molestias pueden ser intensas y necesitamos casi con certeza ayudas para sentirnos mejor.

Otras causas de la sequedad vaginal

Aunque estamos comentando que la sequedad vaginal se promueve por el declive paulatino de los niveles de las hormonas sexuales femeninas como son los estrógenos y la progesterona, otros factores pueden provocar sequedad vaginal incluso sin estar relacionados con cambio hormonal.

Ten esto en cuenta, así que veamos estas causas de sequedad vaginal:

De modo natural se produce una disminución de estrógenos y progesterona antes, durante o después de la menopausia.

Tratamientos farmacológicos como, por ejemplo, en los casos de cáncer que provocan cese de la menstruación y menopausia precoz. Incluso algunos anticonceptivos hormonales o cremas espermicidas.

como, por ejemplo, en los casos de cáncer que provocan cese de la menstruación y menopausia precoz. Incluso algunos anticonceptivos hormonales o cremas espermicidas. Infecciones vaginales bacterianas o por hongos.

bacterianas o por hongos. Afecciones que predisponen a la sequedad de mucosas en general, como puede ocurrir en la diabetes, en alergias a ciertos productos de higiene, tejidos, materiales o lubricantes íntimos.

en a ciertos productos de higiene, tejidos, materiales o lubricantes íntimos. Desequilibrio de la flora microbiana buena (microbiota) vaginal.

(microbiota) vaginal. Estrés intenso y mantenido. Este punto es importante porque cualquier músculo del cuerpo se puede tensar y contraer, y la vagina también y por ello, se puede notar molestias, sequedad, irritación.

Este punto es importante porque cualquier músculo del cuerpo se puede tensar y contraer, y la vagina también y por ello, se puede notar molestias, sequedad, irritación. Experiencias negativas físicas y psicológicas de índole íntima que promueven contracción de la vagina, irritación y sequedad.

3 puntos para afrontar la sequedad vaginal

No nos vamos a engañar, la sequedad vaginal no es nada pero nada agradable. Cualquiera que haya tenido una infección por cándida sabe lo incómodo, doloroso y odioso que es. No puedes estar sentada, te pica todo el rato, del amor o del placer, ¡ni hablamos…! Así que vamos a ver los pasos para afrontar la sequedad vaginal.

1. Descubre por qué te pasa

Lo más importante de todo, aunque no lo parezca es: ¿por qué me pasa?

Por causas no naturales

Descarta con tu profesional de la salud que la causa sea por enfermedad, infección, fármacos o vivencia psicológica.

Por causas naturales

¿Es “natural”? Si tu sequedad vaginal se debe a un cambio hormonal, existen ideas y consejos de remedios naturales que pueden ayudarte mucho (te los avanzamos a continuación).

Por una combinación de cambio hormonal y estrés galopante

Revisa tu estilo de vida y tus creencias respecto a tu vida íntima. Te voy a contar un secreto así bajito ahora que no nos escucha nadie: El deseo sexual empieza en tu cabeza, en tu imaginación. Pero que la cosa vaya como quieres depende de cómo estés tú en general, de tus tiempos. Imagina que las relaciones íntimas y el placer son un “lujo biológico”.

¿Qué quiero decir con esto? Si estamos pensando en el montón de problemas que tenemos… ¿nos lo vamos a pasar bien? Hum, pues ¡no! Así que, desconecta, disfruta de tu cuerpo, deja que el cerebro “piense” que la vida es maravillosa y te permita una humectación ideal. Habrá veces en que “el yin tarda más en llegar a la temperatura adecuada” y otras en que será visto y no visto, como una veinteañera, e igualmente placentero. Claro que el deseo cambia con los años pero puede más el estrés...

2. No te apures, no eres la única, nadie te va a juzgar.

3. Redescubre tu vida. Redescubre tu cuerpo y tus tiempos.

Sequedad vaginal: remedios caseros para aliviar los síntomas

Tradicionalmente se han empleado infusiones de ciertas plantas medicinales para aliviar el escozor, picor y la inflamación, pero además, hemos de buscar rehidratar.