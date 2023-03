Terapias alternativas: las diferentes opciones y para qué sirven

Lo importante para no perderse es no seguir una sola pista por muy bien intencionada o fiable que parezca. Hay que buscar opiniones distintas, hasta contradictorias, para al final formarse un criterio personal.

A menudo el paciente ya cuenta con un diagnóstico y desea recibir uno de los muchos tratamientos naturales disponibles. Entonces es normal preguntarse cuál es el más eficaz, pero la verdad es relativa: a menudo la misma terapia que ayuda a una persona no consigue nada con otra que sufre un problema similar. Es necesario asumir que la decisión es personal y que no hay garantías.

Pero cuando se puede elegir existe el riesgo de no acertar , y las terapias naturales, muchas de las cuales no están reconocidas a nivel oficial en nuestro país, pueden mover a confusión. Te contamos qué tipos de terapia natural existen y cuándo convienen.

Cómo elegir el especialista que nos conviene

Para la elección de "médico general" hay que tener en cuenta lo que ofrece y si se adapta a los gustos y preferencias del paciente.

Un médico convencional tiene a su disposición una gran cantidad de métodos diagnósticos objetivos y basados en la tecnología, desde los análisis de sangre y orina a las radiografías, las biopsias o las resonancias magnéticas.

Además sus decisiones suelen estar basadas en protocolos que tienen el respaldo de la comunidad científica.

En cuanto al tratamiento, suele estar enfocado a la supresión de los síntomas y para ello utiliza medicamentos que pueden presentar efectos secundarios indeseables.

Sin embargo, a menudo las soluciones convencionales son las mejores, sobre todo en los casos graves que requieren intervenciones quirúrgicas o tecnológicas.

El médico naturista tiene a su disposición los mismos medios para el diagnóstico, además de otros como la iridología, la kinesiología o la biorresonancia, pero da más importancia al estilo de vida del paciente.

Si el médico es homeópata, se interesa especialmente en su tipo de constitución psicofísica y para definirlo realiza un extenso cuestionario que va mucho más allá de los síntomas que presenta el paciente, buscando los factores que más le desestabilizan, sean anímicos o procedentes del entorno.

El médico tradicional chino, ayurvédico o tibetano observa el estado de las energías que gobiernan el cuerpo y la mente de su paciente. Para hacerlo recurre a la entrevista, a la observación del aspecto general y de ciertas zonas del cuerpo o a la toma sutil de los pulsos.

El terapeuta puede utilizar una o varias de las terapias que constituyen la medicina tradicional china, como la fitoterapia, la acupuntura o el masaje tuina.

Esquematizando, puede decirse que el naturista, el homeópata y el médico tradicional oriental observan globalmente a la persona enferma y que el médico convencional diagnostica la enfermedad.

Tres cuestionarios para elegir la terapia adecuada

1. ¿A qué das prioridad en la salud?

De las siguientes ideas, elige las 7 que consideres más determinantes para conservar o recuperar la salud y cuenta las A y B del septeto.

Una dieta equilibrada y hábitos de alimentación sanos.

A) Sí. B) No. Mucho ejercicio físico y aire fresco.

A) Sí. B) No. La habilidad para sobrellevar el estrés.

A) No. B) Sí. Practicar técnicas de relajación y disponer de tiempo para mí mismo.

A) No. B) Sí. Seguridad material.

A) Sí. B) No. Desarrollo espiritual.

A) No. B) Sí. La familia y los amigos.

A) No. B) Sí. El flujo de la energía a través de mí.

A) No. B) Sí. Eliminación de toxinas y residuos.

A) Sí. B) No. Una estructura corporal que funcione precisa y eficientemente.

A) Sí. B) No.

Conclusiones:

Mayoría de A . Tus creencias acerca de la salud se orientan hacia lo físico. El estado de tu cuerpo y de tu entorno son muy importantes para ti.

. Tus creencias acerca de la salud se orientan hacia lo físico. El estado de tu cuerpo y de tu entorno son muy importantes para ti. Mayoría de B. Prefieres el enfoque psicológico. Crees que para la salud resultan determinantes las emociones, la armonía espiritual o la "fuerza vital".

2. ¿Te responsabilizas de tu salud?

El grado en que alguien se siente responsable de su salud orienta hacia una u otra medicina. Señala la opción que mejor refleje tu parecer.

Si me pongo enfermo, creo que tengo el poder para curarme yo mismo.

A) Sí. B) No. Siento que no importa lo que haga. Si tengo que ponerme enfermo, me pondré enfermo.

A) No. B) Sí. Si visito a un buen profesional de la salud regularmente tengo menos posibilidades de tener problemas.

A) Sí. B) No. Me parece que la salud de que disfruto está muy influenciada por el azar o los acontecimientos imprevisibles.

A) No. B) Sí. Soy directamente responsable de mi salud.

A) Sí. B) No. Sólo puedo mantener la salud si me ayuda un médico.

A) No. B) Sí. Mi bienestar físico depende sobre todo de cómo me cuide.

A) Sí. B) No. Otras personas tienen que ver con si yo estoy sano o enfermo.

A) No. B) Sí. Cuando me siento enfermo sé que es porque no me he cuidado.

A) Sí. B) No. Puedo estar mucho mejor si tomo la responsabilidad sobre mi cuidado.

A) Sí. B) No. Aunque me cuide es fácil que me ponga enfermo.

A) No. B) Sí. Cuando estoy enfermo, debo permitir que la naturaleza y el tiempo me curen.

A) No. B) Sí.

Conclusiones

Mayoría de A. El bienestar es uno de tus objetivos vitales y participas activamente en el tratamiento si caes enfermo.

El bienestar es uno de tus objetivos vitales y participas activamente en el tratamiento si caes enfermo. Mayoría de B. Para ti, gozar de buena salud es en gran parte una cuestión de suerte. Cuando enfermas, prefieres que los profesionales se hagan cargo de tu curación.

3. ¿Qué tipo de terapias prefieres?

¿ Cómo afectan tus preferencias o aversiones personales al tipo de terapia que eliges? Si la respuesta es no, pon una cruz en las dos opciones.

Me gusta ser tocado o masajeado.

A) Sí. B) No. C) No. No me importa tomar pastillas.

A) No. B) Sí. C) No. Me siento bien explorando mis sentimientos con otra persona.

A) No. B) No. C) Sí. Me gusta la idea de que puedo utilizar la mente para influir sobre mi salud.

A) No. B) No. C) Sí. Estaría dispuesto a modificar mi dieta radicalmente si fuera necesario.

A) No. B) Sí. C) No. Me siento a gusto hablando en grupo o compartiendo experiencias.

A) No. B) No. C) Sí. Puedo hablar libremente en privado sobre las cosas que me preocupan.

A) No. B) No. C) Sí. Me siento bien cuando un terapeuta está manipulando mi cuerpo.

A) Sí. B) No. C) No. Puedo tolerar la idea de ser pinchado.

A) Sí. B) No. C) No. Si tomo remedios me siento mejor.

A) No. B) Sí. C) No. No me importa estar desnudo delante de un terapeuta.

A) Sí. B) No. C) No. Me gusta sentir que mi organismo está limpio y que funciona bien.

A) No. B) Sí. C) No.

Conclusiones

Mayoría de A . Tiendes a sentirte bien con las terapias que implican contacto físico o movimiento.

. Tiendes a sentirte bien con las terapias que implican contacto físico o movimiento. Mayoría de B . Debes tener especialmente en cuenta las terapias que utilizan la dieta, las medicinas u otros remedios.

. Debes tener especialmente en cuenta las terapias que utilizan la dieta, las medicinas u otros remedios. Mayoría de C. Te ayudarán las terapias que tratan la mente y las emociones porque estás abierto a investigar esos factores.

Teniendo en cuenta tus respuestas a los tres test, puedes valorar en la tabla qué terapias se ajustan más a tus preferencias:

Terapia Control del paciente Control del terapeuta Cuerpo Mente Medicina naturista X X X Dietoterapia y nutrición ortomolecular X X Homeopatía X X X Acupuntura X X X Fitoterapia china X X Ayurveda X X X X Reflejoterapia X X X Osteopatía X X Quiropráctica X X RPG X X X Terapia cráneo-sacral X X X Shiatsu X X Masaje convencional X X Yoga X X X X Relajación X X X Flores de Bach X X

Cómo elegir el especialista más adecuado

La mayoría de las claves para una buena elección tienen que ver con el paciente.

En primer lugar, puede tener más o menos información sobre lo que le ocurre y esto condiciona cuál debe ser el profesional al que debe dirigirse.

Por ejemplo, si está en la fase en que ha notado molestias que no había experimentado antes y no sospecha cuál puede ser su origen, lo mejor es que acuda a un profesional con conocimientos muy amplios y que esté capacitado para realizar un diagnóstico fiable. Es muy recomendable que tenga título universitario y que esté colegiado.

Puede practicar alguno de los grandes sistemas médicos, esto es, puede ser un médico convencional, un médico naturista, un médico homeópata o un experto en medicina china.

Ésas son las grandes concepciones globales, aunque existan terapeutas con otros tipos de formación que también se consideren capaces de efectuar un diagnóstico.

Una vez elegida la terapia, la selección del profesional es un paso crucial porque a menudo resulta más determinante para la curación el terapeuta que la terapia, y esto vale tanto para la medicina natural como para la convencional.

Lo ideal es que se trate de una persona con formación académica, que si se presenta como médico ha de ser universitaria. Los nombres de centros de enseñanza conocidos dan más confianza que los extranjeros de nombre rimbombante.

No es extraño hallar naturópatas que no dominan el inglés pero que exhiben titulaciones de centros británicos o estadounidenses; no obstante, algunos diplomas extranjeros avalan una formación seria que no se puede o no se podía hallar en nuestro país, caso frecuente en la osteopatía, la quiropráctica o la RPG.

La recomendación de un familiar, de un amigo, de una persona relacionada con el mundo sanitario o, mejor aún, de personas que han sido tratadas por el terapeuta, puede ser el mejor aval.

La humildad, la capacidad para escuchar, la tolerancia hacia las opiniones del paciente y hacia las otras opciones terapéuticas son rasgos positivos en un profesional de la salud.

En cambio, la ausencia de titulación fiable, la escasa variedad en los tratamientos o anunciar la curación, a veces sin siquiera haber examinado al enfermo o cuando otros han fracasado, son motivos de precaución.

La primera visita es el momento clave. No hay que dudar en hacer todas las preguntas precisas sobre el diagnóstico, la justificación del tratamiento, su duración y coste.

La confianza en el terapeuta y sus métodos es un factor importante. Ante esa persona hay que sentirse lo bastante seguros y atendidos como para confiarle aspectos dolorosos e íntimos, a menudo relacionados con la enfermedad.

Según un estudio realizado por Truax y Carkhuff, el terapeuta más eficaz es el que establece con su paciente una relación basada en la empatía y el respeto. Sólo está justificado que el paciente salga turbado de la consulta cuando el terapeuta se ve obligado a abordar un conflicto interior que está rehuyendo y que puede ser el causante de sus males.

De todos modos, un buen terapeuta nunca debe causar sentimiento de culpabilidad. Sí debe en cambio reforzar la responsabilidad del enfermo, decisiva a la hora de curarse o, cuando menos, de convivir de forma constructiva con la enfermedad.

¿Y si la terapia que elijo no funciona?

Es posible que la primera elección de médico sea la definitiva porque el elegido inicie un tratamiento satisfactorio o bien que se convierta en un guía hacia otras terapias.

La experiencia de muchos pacientes muestra que los médicos convencionales no suelen mostrar comprensión hacia los tratamientos con las terapias naturales. No obstante, cada día hay más médicos con mentalidad abierta.

En cambio, los médicos naturistas y homeópatas suelen conocer los distintos tratamientos naturales y pueden recomendar la consulta con otro terapeuta.

Ante un dolor de espalda, por ejemplo, prescribirán sus remedios y además pueden sugerir que se visite a un osteópata, a un quiropráctico o a un especialista en técnicas de relajación.

Es más fácil que esto ocurra cuando varios profesionales trabajan en el mismo centro de salud. Además es su obligación dirigir a su paciente hacia la medicina convencional cuándo ésta es la mejor opción.