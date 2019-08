Cómo funciona la terapia del mindfulness

El término mindfulness es la traducción al inglés de la palabra sati, de la lengua pali, uno de los idiomas en que fueron escritos los discursos de Buda hace 2.500 años. Es lo opuesto a funcionar con el piloto automático. Habitualmente se traduce como "atención plena" o "conciencia plena".

Tener conciencia plena de lo que uno hace y le rodea

Define un estado de la mente que está presente en todos los individuos en mayor o menor intensidad. Este estado, que siempre se puede entrenar en cualquier persona, se asocia a un gran bienestar físico y psicológico.

Se considera el mindfulnesscomo una psicoterapiapara el tratamiento de enfermedades o la prevención del malestar psicológico y el aumento del bienestar. No pretende cambiar pensamientos y emociones negativas por positivas, sino que enseña a relacionarse de una forma diferente con pensamientos y emociones.

¿Cómo actúa realmente el mindfulness?

Existen diferentes modelos que explican cómo actúa el mindfulness en nuestra mente, pero el más aceptado sería esta relación entre el mecanismo de acción, la enseñanza que desarrolla y las áreas del cerebro asociadas.

Incrementa la atención . A través de la atención a la respiración o al cuerpo. (Córtex cingulado anterior)

. A través de la atención a la respiración o al cuerpo. (Córtex cingulado anterior) Aumenta la consciencia corporal. Trabajando la focalización en las experiencias y sensaciones corporales. (Ínsula e intersección temporo-parietal)

Trabajando la focalización en las experiencias y sensaciones corporales. (Ínsula e intersección temporo-parietal) Regula las emociones. Aprender a no juzgar, a aceptar la realidad y a trabajar la no reactividad. (Córtex prefrontal dorsal y ventro-medial, amígdala e hipocampo)

Aprender a no juzgar, a aceptar la realidad y a trabajar la no reactividad. (Córtex prefrontal dorsal y ventro-medial, amígdala e hipocampo) Desarrolla la metacognición . Desidentificar los contenidos mentales. (Corteza frontopolar)

. Desidentificar los contenidos mentales. (Corteza frontopolar) Cambia la perspectiva del "yo": desaparece una imagen estática sustituida por una visón dinámica. Aprender a hacer desaparecer el diálogo interno. (Córtex prefrontal medial e hingulado posterior e ínsula)

Sólida base científica

El mindfulness surge en la década de 1970 en Estados Unidos de la mano del profesor de Medicina Jon Kabat-Zinn, y ha ido ganando popularidad. Su éxito ha venido apoyado en la evidencia científica que ha desarrollado.

Aunque algunos de los términos y técnicas del mindfulness provienen de tradiciones religiosas orientales y, específicamente, del budismo, es una técnica secular con una sólida base científica.

La idea consiste en no quedarse "atrapado", no identificarse con los pensamientos, de manera que no nos afecten. Lo importante no es el contenido, positivo o negativo, de los pensamientos y emociones, sino nuestra relación con ellos.

3 principales aplicaciones del mindfulness

El mindfulness tiene tantas aplicaciones como personas existen, pues cada cual lo aplicará en su día a día para su beneficio, pero los tres principales entornos de uso son:

1. En tratamientos médicos

El mindfulness ha mostrado ser eficaz en tratamientos complementarios de enfermedades crónicas y cardiovasculares, la fibromialgia y el cáncer.

También en psiquiatría: depresión, ansiedad, estrés, adicciones, trastornos de conducta alimentaria, trastornos obsesivo y de personalidad…

Eficacia en depresión

El mindfulness está indicado en el tratamiento de la depresión recurrente, cuando la persona ha padecido tres o más episodios y teme una recaída, con el sufrimiento que conlleva (insomnio, desinterés, desesperanza, culpa…).

Los pacientes con entrenamiento en mindfulness, cuando les ocurren estos fenómenos, en vez de entrar en pánico son capaces de estar en el presente y experimentar a fondo los pequeños síntomas iniciales. Descubren que no son tan desagradables y que el problema no son los síntomas, sino el pánico que desarrollan y las maniobras posteriores para deshacerse de ellos.

Aprenden a realizar actividades placenteras y sienten que tienen el control de la situación. Los síntomas van remitiendo y vuelven a la normalidad previa, evitando así las recaídas.

2. En las escuelas

Otro terreno donde se ha introducido con fuerza el mindfulness es la educación:

Aumenta la concentración y el rendimiento.

Mejora la regulación de las emociones y las relaciones personales.

y las relaciones personales. Favorece el buen ambiente en las aulas (se ha usado para prevenir el acoso escolar).

3. En el trabajo

Igualmente, en el terreno del trabajo permite:

Reducir y prevenir el estrés laboral

Diminuir riesgos como "el estar quemado" y el acoso psicológico

Aumentar de la satisfacción laboral y mejora del ambiente laboral y del rendimiento.

Pero también se emplea en ámbitos como el deporte para aumentar el rendimiento, así como en la judicatura o en los cuerpos de seguridad.