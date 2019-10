El síndrome de colon irritable se puede tratar con hipnosis

Ya todos sabemos que la relación entre intestino y cerebro es bidireccional, compleja y, en buena parte, desconocida. Esta bidireccionalidad hace que el tratamiento de los problemas digestivos pueda ser físico (a través de suplementos, plantas, probióticos o fármacos) y a menudo también psicológico. Es el caso del síndrome de intestino irritable, un problema que puede afectar a una de cada 10 personas en España.

El síndrome de colon irritable suele producir síntomas como dolores abdominales, hinchazón, estreñimiento o diarrea. Los exámenes no revelan ninguna alteración orgánica reconocible y el diagnóstico se realiza al descartar otros problemas (como mala absorción de la lactosa, enfermedad inflamatoria intestinal o intolerancia al gluten).

La hipnosis y la terapia cognitiva pueden reducir la necesidad de recurrir a los fármacos

El tratamiento médico convencional consiste en llevar una dieta saludable, evitar las ingestas grandes y los platos con mucha grasa o alimentos flatulentos. Llevar un horario regular de comidas, hacer ejercicio físico, disfrutar de las relaciones sociales y practicar técnicas de relajación... todo ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de las molestias. Pero muchos pacientes reciben tratamiento farmacológico, incluidos analgésicos y medicamentos antidepresivos.

Además, puede ser muy eficaz recibir terapia psicológica. Investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos) afirman que la hipnosis y la terapia cognitiva pueden benefiar a los pacientes con trastornos digestivos funcionales como el síndrome de colon irritable.

Evitar el consumo de antidepresivos

Tras revisar 19 estudios previos, Oliver Grundmann y Saunjoo Yoon hallaron que las terapias psicológicas pueden ser tan eficaces como los medicamentos que estos enfermos acostumbran a tomar. Por ejemplo, la terapia cognitiva evita el consumo de antidepresivos y ayuda a los pacientes a mantener una actitud positiva.

La hipnosis, por su parte, resulta tan eficaz como los fármacos analgésicos contra el dolor de vientre. Grundmann y Yoon consideran que los médicos debieran estar abiertos a incluir estas terapias en los tratamientos habituales, de manera que resultaran más integrativos, y mejoraran la calidad de los pacientes.

Hipnosis en los centros de atención primaria

Otra investigación, publicada en The Lancet Gastroenterology & Hepatology, ha confirmado la utilidad de la hipnosis, ya sea en sesión individual o en grupo. El estudio dirigido por la doctora Carla E. Flik, de la Universidad de Utrecht, ha probado que los beneficios de un tratamiento con hipnosis pueden prolongarse durante nueve meses. Los autores proponen que las sesiones de hipnoterapia para los enfermos de colon irritable se realicen en los centros de atención primaria.

