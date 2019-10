La meditación potencia la concentración

Richard Davidson es el científico que investiga los beneficios de meditar más reconocido en el mundo y el último trabajo realizado en su laboratorio de la Universidad de Wisconsin-Madison ha probado que sirve para controlar la "mente errante" o "vagabundeo mental" y potenciar la concentración.

La práctica habitual de la meditación conecta dos redes neuronales, la que se relaciona con la mente errante (la denominada "red neuronal por defecto") y la que nos permite concentrarnos (la "red de control ejecutivo").

En seis meses de práctica meditativa se alcanza el máximo de concentración

El máximo de conexión se logra a los seis meses y luego meditar cada día permite mantener el nivel alcanzado. Es decir, cuanto más práctica, más conexión, que se establece físicamente a través de la denominada "sustancia blanca".

Cuando el cerebro esta dominado por el vagabundeo mental va de un pensamiento a otro y tiende a producirse durante actividades rutinarias como conducir o mientras se realizan trabajos físicos. Durante el vagabundeo mental se pierde capacidad para percibir lo que ocurre alrededor, lo cual se relaciona con un mayor riesgo de accidentes.

El problema es que el hábito del vabundeo mental puede imponerse a la concentración y dificultar el razonamiento, el estudio y el trabajo. Este dominio de la mente errante es más probable cuando el estado de ánimo está deprimido (y también cuando se está bajo el efecto de algunas drogas, como el alcohol).

Técnica eficaz: Reducción del Estres Basada en la Atención Plena

Los participantes en el estudio fueron divididos en tres grupos: el primero no realizó ningún tratamiento y sirvió de control, el segundo grupo aprendió a meditar con el programa MBSR ("Mindfulness-Based Stress Reduction", en español Reducción del Estres Basada en la Atención Plena, diseñado por Jon Kabat-Zinn) de ocho semanas, y el tercero practicó la meditación sin la planificación del MBSR.

Para comprobar el efecto de la meditación sobre el cerebro, los participantes en los tres grupos se sometieron a escáneres y respondieron a cuestionarios. Además recibieron mensajes de texto preguntándoles en cualquier momento del día para que valoraran su nivel de concentración en ese preciso momento.

El análisis de los resultados concluyó que los miembros del grupo MBSR mostraban la conexión más fuerte entre redes neuronales. Los autores intentarán determinar en futuras investigaciones cuál es la dosis y técnica de meditación que consigue mejores resultados.

