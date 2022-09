La meditación reduce las consecuencias del estrés a largo plazo

La meditación, el entrenamiento mental que promueve habilidades como la atención plena, la relajación y la serenidad, reduce los niveles de la hormona del estrés cortisol y se puede detectar en el cabello. Esto es lo que descubrieron los investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig y el grupo de investigación de Neurociencias Sociales de la Sociedad Max Planck en Berlín.

La cantidad de cortisol que se puede encontrar en el cabello proporciona información acerca de cuánto le afecta a una persona el estrés que se mantiene durante un tiempo prolongado. Hasta ahora solo se habían estudiado los efectos de la meditación en caso de estrés agudo y basándose en cuestionarios. La prueba del cabello es mucho más objetiva y reveladora de los efectos fisiológicos.

El estrés no solo afecta el bienestar de los afectados, también se asocia con una variedad de enfermedades fisiológicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y trastornos psicológicos, como la depresión.

La meditación es eficaz para reducir el nivel de estrés

Muchas personas buscan métodos efectivos que reduzcan el estrés diario a largo plazo. Una opción prometedora es la meditación o práctica de la atención plena, en que se entrenan habilidades cognitivas como la atención y, en algunas modalidades, emociones com la ecuanimidad, la gratitud y la compasión.

Varios estudios han demostrado que incluso las personas sanas se sienten menos estresadas después de un programa de entrenamiento típico de ocho semanas. Sin embargo, hasta ahora no ha quedado claro cuánto contribuye realmente el entrenamiento a reducir la carga fisiológica del estrés cotidiano.

El problema de muchos estudios previos sobre el estrés crónico es que los participantes generalmente debían evaluar su nivel de estrés ellos mismos después del entrenamiento. En los autoinformes mediante cuestionarios puede haber sesgos interpretativos y el estudio puede ofrecer resultados más positivos de lo que realmente fueron.

La prueba de cortisol en el cabello es objetiva

A diferencia de los estudios farmacológicos, por ejemplo, en los que los participantes del estudio no saben si realmente han recibido el principio activo o no, los llamados estudios a ciegas no son posibles cuando se trata de la meditación. Es imposible que una persona no sepa si está meditando o no.

Como explica Lara Puhlmann, estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas y primera autora de la publicación subyacente: "Los participantes saben que están tomando el principio activo. En la investigación de la atención plena, por lo tanto, estamos utilizando cada vez más métodos objetivos, es decir, fisiológicos, para poder medir el efecto de reducción del estrés con mayor precisión".

La concentración de cortisol en el cabello se considera un indicador adecuado de la carga de estrés prolongado. El cortisol es una hormona que se libera cuando te enfrentas a un desafío abrumador, por ejemplo. En cualquier situación, ayuda a poner el cuerpo en alerta y movilizar la energía para enfrentar el desafío.

Cuanto más dura el estrés, más tiempo circula una mayor concentración de cortisol en el cuerpo, y más se acumula en el cabello. Para medir el nivel de estrés en los participantes del estudio mientras practicaban la meditación durante nueve meses, los investigadores, en colaboración con el grupo de trabajo de Clemens Kirschbaum de la Universidad de Dresden, analizaron la cantidad de cortisol cada tres meses en los primeros tres centímetros de la cabello, empezando por el cuero cabelludo.

9 meses practicando la meditación

El estudio formó parte de una investigación a gran escala –el proyecto ReSource, dirigido por Tania Singer, directora científica del grupo de investigación Social Neurosciences– sobre los efectos de la meditación.

Los participantes realizaron tres programas de tres meses cada uno. En cada programa se trabajó una habilidad específica utilizando ejercicios mentales occidentales y orientales. Las habilidades fueron la atención plena; la compasión y la gratitud; y la capacidad de tomar perspectiva sobre los propios pensamientos y los de los demás.

Tres grupos de alrededor de 80 participantes cada uno completaron los módulos de capacitación en un orden diferente, practicando 30 minutos al día, seis días a la semana, hasta completar los nueve meses.

La meditación reduce un 25% la cantidad de cortisol en el cabello

Después de seis meses de entrenamiento, la cantidad de cortisol en el cabello de los sujetos de prueba había disminuido significativamente, en un promedio del 25%. La disminución aumentó a medida que avanzaba la práctica.

Los investigadores concluyen que solo una práctica lo suficientemente prolongada conduce a una reducción del estrés. El efecto no pareció depender del contenido del entrenamiento. Por lo tanto, es posible que varios de los enfoques mentales examinados sean igualmente efectivos para mejorar la capacidad de lidiar con el estrés cotidiano crónico.

En un estudio anterior del proyecto ReSource con la misma muestra, los investigadores examinaron los efectos de la meditación en el manejo de situaciones estresantes agudas. En él, los participantes fueron sometidos a una entrevista de trabajo estresante y se suponía que debían resolver problemas matemáticos difíciles bajo observación. Se demostró que las personas que habían completado un entrenamiento sociocognitivo o afectivo segregaron hasta un 51% menos de cortisol bajo estrés, tal como se pudo medir en muestras de saliva.

"Muchas enfermedades, incluida la depresión, están directa o indirectamente relacionadas con el estrés a largo plazo", explica Puhlmann. “Tenemos que trabajar para contrarrestar los efectos del estrés crónico de manera preventiva. Nuestro estudio ha utilizado medidas fisiológicas para mostrar que las intervenciones de entrenamiento basadas en la meditación también pueden reducir el estrés general en personas sanas”.

