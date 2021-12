6 cítricos para reforzar tu inmunidad: aprovéchalos al máximo

5 / 7

Mandarina con toda su fibra

No hay fruta más cómoda de comer, con sus porciones tan fáciles de desprender. Cada gajo de la mandarina está cargado de dulzura con un punto de acidez y mucha vitamina C y una cantidad notable de vitamina A. Además tiene la ventaja respecto a otros cítricos de que se suele consumir entera, no en zumo, lo que permite aprovechar bien su fibra.

Su sabor tímidamente ácido anticipa la temporada de los cítricos, pues la mandarina es la primera en recolectarse del árbol, a finales de otoño. Aunque no tiene tanta vitamina C

como la naranja o el limón, dos mandarinas grandes ya proporcionan toda la vitamina C que necesitas al día.

Además es bastante rica en provitamina A, vitamina B1, calcio y potasio.

Tras sus notas ácidas predomina un sabor ligeramente dulzón. En macedonias combina con numerosas frutas y en ensaladas verdes se entiende con el requesón. Al natural

constituye un saludable tentempié.