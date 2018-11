El presidente de los médicos alemanes defiende la homeopatía

Los usuarios están satisfechos

Mientras en España arrecia la campaña contra la homeopatía y otras medicinas y terapias complementarias, el presidente del colegio alemán de médicos, el doctor Frank Ulrich Montgomery, no ha dudado en salir en defensa de la homeopatía.

Montgomery ha afirmado en una entrevista concedida a Bayerische Rundfunk que es posible una utilización "pragmática" de las medicinas complementarias, teniendo en cuenta cuál es el nivel de evidencia científica de cada una y cuáles son los riesgos.

Doctor Frank Ulrich Montgomery: "La homeopatía está ayudando a muchas personas"

El doctor Montgomery afirmó que “es una realidad que la homeopatía está ayudando a muchas personas”, tal como revelan las encuestas de uso y satisfacción.

Un estudio realizado por la asociación alemana de farmacéuticos puso de manifiesto que una buena parte de los alemanes confían en medicinas alternativas como la homeopatía. Los estudios indican que el 64% ha recurrido alguna vez a la homeopatía y que más del 70% de los que lo hicieron están satisfechos tanto con su eficacia como con su tolerancia.

El presidente de los médicos alemanes manifestó que es importante que los terapeutas complementarios conozcan sus límites y cuándo deben dar el paso hacia la medicina alopática. Sobre la homeopatía, dijo que "cuando el profesional tiene una buena formación médica, tiene mucho sentido".

¿La homeopatía es eficaz o solo es un placebo?

Siempre que la homeopatía llega a los debates públicos se suscita la cuestión sobre su eficacia. ¿Es un método curativo efectivo o se basa en el efecto placebo?

En realidad, cada parte de la discusión insiste en su punto de vista particular. Por un lado, los médicos que defienden una orientación rigurosamnete científica solo aceptan terapias cuyos resultados sean explicables y mesurables. Por otro lado, los médicos homeópatas conocen de primera mano los éxitos en la terapia.



Lo cierto es que no hay una explicación científica del funcionamiento de la homeopatía. Hay hipótesis. No hay una explicación probada por la que unas sustancias ultradiluidas puedan provocar algún efecto.

Aplicación flexible de la prueba científica

Pero, ¿hay que exigir pruebas igualmente rotundas científicas todas las medicinas? El doctor Jesús María Fernández, diputado por el PSOE, explicó en la comisión de Sanidad del Congreso, que a una terapia con poco o ningún riesgo, como es el caso de la homeopatía, no se le puede exigir el mismo nivel de prueba que a un medicamento potencialmente tóxico.

Probablemente esta aplicación flexible del método científico hace que cada vez más médicos con formación académica se abran a las posibilidades de tratamiento que ofrece la homeopatía, que, por otra parte, es muy querida y demandada por cada vez más ciudadanos.

Según datos de la OMS, en Europa hay más de 45.000 médicos que prescriben habitualmente homeopatía y, según una encuesta realizada en España, son 10.000 los facultativos que han prescrito en alguna ocasión medicamentos homeopáticos.