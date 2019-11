Cómo prevenir y tratar los pies planos en niños sin usar plantillas

Los niños tienen los pies planos hasta los cuatro e incluso los seis años de edad, ya que a partir de ese momento la mayoría dejan de tenerlos por el desarrollo del arco plantar. Por tanto, no es necesario estar pendientes en exceso de los pies de nuestros hijos, a no ser que se detecte algún problema al caminar o con su estabilidad.

En general, un pie que se considera normales aquel quereposa en el suelo por las puntas de los dedos, el talón y por el lateral externo. La parte interna tiene un pequeño arco que solo reposa sobre el suelo si tiene presión corporal; una manera sutil de verlo es porla huella del pie mojado sobre un cartón. Si el pie es sano, la parte interna del pie no quedarà marcada.

Sin embargo, en los niños no se cumple esta característica, por lo que no conviene sacar conclusiones antes de tiempo. Un niño de cuatro años apoya toda la planta del pie en el suelo, sin apreciarse el arco plantar apenas, pero no porque morfológicamente sea plano sino porque el pie a esa edad está lleno de grasa y los ligamentos son todavía muy flexibles.

Cómo saber si nuestro hijo tiene el pie plano

A medida que el niño camina, en casa, en la playa, sube escaleras, etc., la musculatura del pie se va fortaleciendo, el depósito de grasa va desapareciendo y el arco plantar se va formando.

Para saber realmente si el pie es plano o se trata de un pie en desarrollo, basta con poner al niño de puntillas: si aparece el arco, el pie es normal; si no aparece, estamos ante un pie plano rígido. En este momento es cuando debemos buscar ayuda profesional, porque podrían ser útiles las plantillas recomendadas por el especialista para prevenir posibles problemas de apoyo.

Terapias alternativas a las plantillas

Aunque el niño presente problemas de apoyo, antes de pensar en utilizar prótesis y plantillas, es buena idea tener en cuenta otras alternativas que pueden ayudar a rehabilitar el pie.

Por ejemplo, una gran ayuda dentro de las terapias alternativas puede ser la RPG (Reeducación Postural Global), que analiza las cadenas musculares implicadas en la génesis de este problema. Es un tratamiento esencialmente preventivo, y no tan solo curativo, que subsana los pies planos con gimnasia personalizada.

Un consejo útil para la formación del arco plantar es caminar descalzo por la arena de la playa, ya que facilita el movimiento del pie.Caminar descalzos es una buena manera de entrenar la toma de conciencia de los apoyos del pie. Debemos decirle al niño que sienta cómo se apoya el pie.

La elección de un buen calzado ayuda

También, la elección de un calzado infantil adecuado es de gran importancia a la hora de prevenir el pie plano. Un buen calzado permitirá en un pie en crecimiento, un movimiento óptimo de las articulaciones podales respetando la fisiología y la biomecánica.

Lo esencial es que los zapatos permitan el correcto movimiento del pie del niño: deben ser cómodos (que no le vayan holgados ni demasiado estrechos) y suficientemente flexibles y tener una suela elástica que no limite los movimientos (en general, sirven las suelas que se pueden doblar con las manos).

Además, la parte posterior de los zapatos, el contrafuerte del calzado, no debe ser excesivamente alta para facilitar el movimiento del tobillo, aunque sí debe cubrir bien el talón. También ayuda que la suela del zapato no sea resbaladiza y que no tenga tacón (o que este sea lo más bajo posible).