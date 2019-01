10 usos medicinales del aceite de cáñamo CBD

Cannabis

La marihuana o cáñamo (Cannabis sativa) es una planta muy compleja, con principios activos que actúan en sinergia. Cuenta con 104 cannabinoides de la familia de los terpenofenoles, algunos destacados desde el punto de vista terapéutico, como el THC o tetrahidrocannabinol y el CBD o cannabidiol. El THC posee efectos psicoactivos, pero el CBD no y puede venderse libremente.

El CBD no es un producto milagroso, aunque la publicidad exagerada de algunos comercializadores pueda inducir a pensarlo. Sin embargo, presenta un amplio espectro de indicaciones donde puede desempeñar un papel complementario como terapia natural eficaz con ninguno o pocos efectos secundarios.

Ayuda en problemas de salud mental

La eficacia de la planta se explica por la existencia en el cuerpo humano de un "sistema endocanabinoide", constituido por sustancias neurotransmisoras como la serotonina o la anandamida y sus receptores celulares que regulan una variedad de funciones, como el sueño, el apetito, el dolor o la respuesta inmunitaria. El CBD funciona prácticamente con la misma naturalidad que una sustancia segregada por el propio cuerpo.

1. Ansiolítico y antidepresivo

El CBD inhibe la transmisión de la señal nerviosa y modula la acción de varios neurotransmisores. Estas propiedades explican uno de los usos más populares del CBD: aliviar el estrés y la depresión. Su acción es similar en eficacia a la de los medicamentos contra la ansiedad o los antidepresivos, pero sin los efectos secundarios de estos.

Las benzodiazepinas que se recetan contra los ataques de ansiedad o pánico son adictivas y otros fármacos pueden causar agitación, insomnio, reducción de la libido o dolor de cabeza. Con el CBD los efectos secundarios son raros.

2. Epilepsia y fobias

En los desequilibrios mentales y emocionales existen varias indicaciones para el CBD. Una es la epilepsia, pues reduce la frecuencia y la intensidad de las convulsiones.

Otro uso es la fobia social. Un estudio publicado en 2017 por la Universidad de São Paulo (Brasil) determinó que el CBD disminuye la ansiedad en pacientes que se sienten atemorizados en situaciones sociales como hablar en público.

3. Psicosis tempranas

En un estudio de la Universidad de Colorado (EE. UU.) se utilizó el aceite de CBD con niños para tratar el insomnio y la ansiedad por estrés postraumático. Una revisión publicada en la revista Schizophrenia Bulletin también sugiere que el CBD puede producir efectos beneficiosos en pacientes con psicosis temprana.

4. Adicciones y alzhéimer

Según Yasmin Hurd, neurocientífico y director del Instituto de Adicciones de la Facultad de Medicina del Hospital Mount Sinai de Nueva York, el CBD ayuda a ejercer más control sobre los deseos compulsivos.

Existen estudios que prueban la capacidad del cannabidiol para prevenir el alzhéimer y retrasar su avance. Estos estudios se han hecho con animales y sus resultados pueden probablemente extrapolarse a las personas.

5. Dormir bien

El CBD posee un efecto calmante y puede inducir cierta somnolencia que beneficia a las personas con dificultades para dormir. Los estudios también han descubierto que el CDB puede alargar el sueño y mejorar su calidad.

Contra el dolor

Aparte de las numerosas utilidades demostradas del CBD en enfermedades de salud mental también puede resultar útil para tratar el dolor.

6. Alivio eficaz

Muchas personas utilizan el CBD para aliviar el dolor debido a artrosis, artritis reumatoide, cáncer, esclerosis múltiple o neuralgias como la ciática. Una investigación con animales halló que la aplicación de gel con CBD en las articulaciones era eficaz para tratar las molestias de la artritis. Los autores consideran que el efecto puede ser extrapolable a las personas.

7. Aceptado para deportistas

Por culpa del estigma asociado a la planta de la marihuana, el CBD era una sustancia vetada a los deportistas hasta el pasado mes de enero, cuando la Agencia Mundial Antidoping decidió eliminarlo de la lista de sustancias prohibidas. Desde entonces, muchos deportistas de élite han encontrado en el CBD una alternativa natural, eficaz y menos tóxica a los fármacos analgésicos como el ibuprofeno.

8. Antiinflamatorio

Las propiedades analgésicas van acompañadas de un efecto antiinflamatorio interesante para multitud de trastornos, como fibrosis renal, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad y diabetes.

También son de ayuda ante un problema muy común pero difícil de combatir: el acné. Varios estudios indican que reduce la producción de sebo, de citoquinas inflamatorias y de bacterias.

Cáncer y cardiopatías

Otros usos demostrados de CBD están relacionados con las patologías cardíacas y la prevención, y los efectos secundarios del cáncer.

9. Terapia complementaria

En el caso de los pacientes con cáncer, el CBD puede ayudarles con las náuseas y los vómitos relacionados con la quimioterapia. Algunos estudios señalan, incluso, que el CBD posee una acción anticancerígena directa: destruye las células enfermas en tubo de ensayo y en ratones ha evitado la expresión de los genes que permiten la expansión de ciertos tipos agresivos de cáncer de pecho.

10. Protege el corazón

El CBD ejerce una serie de acciones positivas sobre el sistema cardiovascular que se traducen en una capacidad para reducir la tensión arterial. De esta manera puede ayudar a prevenir infartos cardiacos y cerebrales. Investigaciones realizadas con animales muestran que la combinación de efectos relajantes, antiinflamatorios y antioxidantes sirve para proteger el corazón.

Efectos secundarios y precauciones

En general, el CBD no produce efectos molestos, pero algunas personas pueden reaccionar a las dosis altas con diarrea, irritabilidad, convulsiones o náuseas.

Por otra parte, es posible que interactúe con algunos medicamentos, por ello es necesario consultar al médico si se combina con tratamientos farmacológicos.

Algunos niños pueden beneficiarse de sus propiedades, pero no se recomienda su uso prolongado, debido a las sospechas de que pueda afectar al desarrollo cerebral.

¿Qué debemos saber antes de consumirlo?

El aceite CDB se elabora diluyendo el CBD extraído de la planta en un aceite portador, como aceite de coco, oliva, girasol o cáñamo. Se puede encontrar en muchas presentaciones distintas: diluido en agua, en cápsulas, en tinturas, en espray, en infusión de plantas y en cremas.

Conviene que la dosis sea determinada por un médico con experiencia con el CBD, y en todo caso seguir las instrucciones del fabricante. La mayoría de expertos, como el farmacólogo Earl Mindell, recomiendan comenzar con una dosis de 2,5 o 5 mg de CBD al día e ir aumentando de 5 en 5 mg hasta que los efectos positivos sean percibidos.

Según un estudio realizado por el doctor Ryan Vandrey, de la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.) y publicado en The Journal of the American Medical Association, el 69% de 84 productos analizados que se venden en internet no contienen la cantidad de CBD que dicen o no la contienen en absoluto. Por eso es importante elegir un fabricante de confianza que no realice promesas exageradas sobre sus propiedades.

Un requisito imprescindible es que el fabricante informe de la cantidad de CBD o cannibidiol en el producto. En el caso del aceite, es frecuente que se ofrezca un producto al 10%, con 1.000 mg de CBD o cannabidiol por cada 10 ml de aceite.