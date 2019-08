Test: ¿Llevas la atención plena a tu vida diaria?

Anota para cada una de las preguntas una de estas respuestas, luego haz el recuento para averiguar la interpretación:

1. Nunca o muy raramente verdad

2. Raramente verdad

3. Algunas veces verdad

4. A menudo verdad

5. Muy a menudo o siempre verdad

¿Llevas atención plena a tu vida cotidiana?

1. Cuando me ducho o me baño, me doy cuenta de las sensaciones del agua sobre mi cuerpo.

2. Soy capaz de encontrar las palabras adecuadas al escribir mis sentimientos.

3. No presto atención a lo que hago porque estoy soñando despierto, preocupado con otras cosas o distraído.

4. Creo que algunos de mis pensamientos no son normales o son malos y no debería pensar de esa forma.

5. Cuando tengo pensamientos o imágenes que me perturban, "paro" y me doy cuenta sin dejarme llevar por ellos.

6. Percibo cómo los alimentos y las bebidas afectan a mis pensamientos, sensaciones corporales y emociones.

7. Tengo dificultad a la hora de pensar en las palabras adecuadas para expresar lo que siento acerca de las cosas.

8. Realizo trabajos o tareas de forma automática sin darme cuenta de lo que estoy haciendo.

9. Creo que algunas de mis emociones son malas o inapropiadas y no debería sentirlas.

10. Cuando tengo pensamientos o imágenes que me perturban, soy capaz de darme cuenta sin reaccionar.

11. Presto atención a las sensaciones, como las del viento en mi pelo o el sol sobre mi cara.

12. Incluso cuando me siento muy contrariado, encuentro una forma de expresarlo en palabras.

13. Me sorprendo a mí mismo haciendo cosas sin prestar atención.

14. Me digo a mí mismo que no debiera sentirme como me siento.

15. Cuando tengo imágenes o pensamientos que me perturban, reparo en ellos y dejo que se vayan.

Interpretación:

Los resultados de las respuestas del cuestionario (las preguntas 3, 4, 7, 8, 9, 13 y 14 se puntúan de forma inversa) y divide entre 15.

Las personas que practican el mindfulness están ente 2 y 3. Si se lleva 1-2 años meditando suele estar por encima de 3,5. Tras más de 5 años suele subir por encima de 4.