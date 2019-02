¿Cuál es tu cronotipo?

Test

1. ¿A qué hora te levantarías si fueses dueño de tu tiempo?

5. 5:00–6:30 AM

4. 6:30–7:45 AM

3. 7:45–9:45 AM

2. 9:45–11:00 AM

1. 11:00–12:00 mediodía

2. En la primera media hora de la mañana, ¿cómo te sientes?

1. Muy-cansado

2. Algo-cansado

3. Algo-vigorizado

4. Muy-vigorizado

3. Por la noche, ¿a qué hora te sientes cansado y necesitas domir?

5. 8:00–9:00 PM

4. 9:00–10:15 PM

3. 10:15–12:45 AM

2. 12:45–2:00 AM

1. 2:00–3:00 AM

4. ¿A qué hora del día acostumbras a sentirte mejor usualmente?

5. 5:00–8:00 AM

4. 8:00–10:00 AM

3. 10:00 AM–5:00 PM

2. 5:00–10:00 PM

1. 10:00 PM–5:00 AM

5. ¿Qué tipo de persona te consideras? Elige entre los siguientes.

6. Sin duda, matinal

4. Más matinal que nocturna

2. Más nocturna que matinal

0. Sin duda, nocturna

Interpretación

Esta es la versión reducida del cuestionario de Horne y Östberg. Suma los puntos de cada respuesta.

4–11: Tipo vespertino o nocturno

12–17: Tipo neutro

18–25: Tipo matinal