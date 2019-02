4 ayudas naturales para prevenir y curar la gripe

Invierno en forma

Para hacer frente a la gripe y a evitar que se propague la medicina natural tiene sus propias estrategias. Estas son algunas de ellas:

1. Máxima higiene

Una buena medida para evitar la gripe en invierno consiste en lavarse las manos a menudo y no tocarse los ojos ni la nariz.

Es importante evitar dentro de lo posible el contacto con personas afectadas, pues las gotitas en el aire de los estornudos y la tos propagan el virus.

No conviene, pues, ir a trabajar enfermo, para no extenderlo por el trabajo. Es preferible quedarse en casa, reposando y tomando abundantes líquidos no lácteos, vitamina C y las plantas mencionadas, más la salvia y los vahos de eucalipto.

2. Evitar las recaídas

Suele darse una engañosa mejora momentánea hacia el tercer día, con bajada de la fiebre. Las imprudencias en este periodo conducen a recaídas y complicaciones. Y aunque conviene seguir una dieta depurativa a base de caldos, zumos, compotas e infusiones, no debe prolongarse demasiado durante una enfermedad ya de por sí debilitante.

3. Fitoterapia

Se puede tomar esencia de clavo, de 2 a 4 gotas (según la edad) dos veces al día.

Mañana y noche se pueden realizar gargarismos con una infusión de cola de caballo y tomillo.

4. Homeopatía

La prevención específica de la gripe es con Influenzinum 9CH, 5 gránulos cada 15 días.

Si se contrae la gripe, se puede tomar Gelsemium 5CH, Ferrum phosphoricum 4CH, Sambucus nigra 4CH y Eupatorium perfoliatum 4CH, 2 gránulos cada 2 horas, alternando los remedios.

5. Miel para la tos

Una cucharadita de miel al acostarse calma la tos y ayuda a dormir mejor. Varios estudios han demostrado que la miel funciona mejor que los medicamentos para la tos que contienen dextrometorfano, difenhidramina o guaifenesina, o que el placebo.