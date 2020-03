¿El aceite de CBD puede ser útil contra virus como el Covid19?

El cannabidiol (CBD) es uno de los principales cannabinoides presentes en el cannabis o cáñamo (Cannabis sativa) y carece de efectos psicotrópicos y potencial adictivo.

Aunque se han viralizado algunas informaciones que aseguran que este cannabiodie podría ser útil contra el coronavirus, lo cierto es que no existe ninguna investigación sólida en marcha sobre el efecto del CBD sobre el coronavirus Covid-19. ¿De dónde procede este rumor entonces?

CBD y Covid-19: una relación no probada

Actualmente existe un medicamento a base de CDB, el Epidiolex, para tratar las convulsiones asociadas a dos tipos raro de epilepsia. No existen otras indicaciones terapéuticas aprobadas oficialmente.

Aparte de este uso farmacológico, el CBD se encuentra en Europa en una situación legal muy confusa. En muchos países, entre ellos España, no se pueden vender productos con CBD para consumo interno; solo pueden ser de uso externo o cosmético. Sin embargo, en otros países de la Unión el CBD está aprobado como complemento alimenticio.

Se espera que una reglamentación de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) aclare la situación en los próximos meses.

Mientras tanto, en sitios de internet se pueden adquirir productos con CBD a los que se atribuyen una larga lista de propiedades, entre ellas su eficacia contra el Covid19. Por eso, investigadores de la Univesidad de Imbrusia (Italia) y delImperial College London (Reino Unido) han decidido revisar la literatura científica disponible y las afirmaciones de webs especializadas para evaluar el estado actual del conocimiento sobre el uso de CBD en enfermedades virales.

El CBD puede ser interesante por sus propiedades antiinflamatorias

Los investigadores han encontrado estudios científicos que respaldan el uso de CBD para el tratamiento de enfermedades de origen viral como la hepatitis C y la esclerosis múltiple (el origen viral de esta enfermedad es por el momento una hipótesis).

Sin embargo, añaden que los resultados son alentadores pero preliminares y que son necesarios muchos nuevos estudios antes de que el CBD llegue al mercado como tratamiento para las enfermedades virales.

Otros estudios sugieren que el CBD no tienen un efecto antivírico directo, pero que sus reconocidas propiedades antiinflamatorias y analgésicas pueden ser útiles en el tratamientos de infecciones virales como el herpes oral y genital y el herpes zóster e, inclsuo, el ébola.

En la actualidad se está realizando un estudio acerca del uso del aceite de CBD tópico para determinar su eficacia en la inactivación de los virus del Zika y el del Nilo Occidental. Pero, tal como ya hemos dicho, no existe ninguna investigación sólida en marcha sobre el efecto del CBD sobre el coronavirus Covid-19.

Los beneficios probados del CBD

El CBD actúa sobre el sistema endocannabinoide, que está involucrado en la regulación del sueño, el apetito, el dolor y la respuesta inmunitaria.

Los estudios han demostrado que el CBD puede ayudar a reducir el dolor crónico en pacientes con esclerosis múltiple y artritis reumatoide. También mitiga la ansiedad y la depresión, reduce la presión arterial.

Aunque el CBD es una sustancia bastante segura, conviene que las personas que reciben alguna medicación consulten con su médico antes de tomarlo. En algunos casos puede provocar efectos secundarios como diarrea, cambios en el apetito y fatiga.

La consulta con el médico también es imprescindible para obtener un diagnóstico correcto. En el caso de que sospeches que puedes estar contagiado con el Covid19 debes ponerte inmediatamente en contacto con los servicios de salud.

Referencia:

Franca Marino et al. Cannabidiol for Viral Diseases: Hype or Hope? Cannabis and Cannabinoid Research.