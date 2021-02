Cómo curar y prevenir la migraña desde la medicina china

Normalmente se entiende por migraña un dolor fuerte localizado en una parte concreta de la cabeza, y no en toda ella. El tipo de dolor puede ser una sensación pulsátil (como el latido del corazón), un dolor fijo expansivo, una pesadez que no permite abrir los ojos, presión alrededor de la cabeza, dolor con sensación de vacío…

El antiguo libro de medicina china del Emperador Amarillo se refiere a la migraña como Tou Feng, que quiere decir "viento en la cabeza". El viento se consideraba como uno de los factores patógenos más potentes para perturbar la tranquilidad y la armonía de la cabeza. La expresión indica además que "a la cima solo llega el viento".

Hay diversas teorías y razones que pueden explicar el dolor de cabeza.Para la medicina china el dolor es un signo de bloqueo. El bloqueo es la causa principal de todos los dolores y desequilibrios de un cuerpo armonioso y saludable.

Supongamos que el cuerpo humano es un árbol. La cabeza sería la copa, donde las hojas son ligeras y se recibe toda la energía solar. El árbol está arraigado en el suelo, de donde toma los nutrientes que se distribuyen pasando por el tronco y las ramas.

Para la medicina china la raíz equivale al riñón; el tronco, al hígado; la tierra, al bazo; la corteza y las hojas son los pulmones; las inervaciones y el impulso para la transmisión de los nutrientes son el corazón, y la copa de ese árbol, la cabeza, que le confiere su esplendor.

La tierra fértil proporciona a la raíz alimento y sujeción. El tronco ofrece el camino por donde fluye la savia. Cualquier fallo en una de estas partes marchita el color y el estado del árbol. La tierra fértil no puede ser ni demasiado seca ni demasiado fangosa. Todo surge de ella y, por tanto, cuidarla es primordial para que el árbol crezca fuerte y sano. La corteza y las hojas pueden transformar el aire y el sol en nutrientes pero sin el sustento de la tierra sería inútil.

La cabeza es el centro donde se gobiernan los pensamientos y los razonamientos, un lugar que consume gran cantidad de chi (energía) puro y sangre nutritiva. Su posición –la más alta del cuerpo– supone que el chi ha de hacer más esfuerzo para llegar y abastecerla.

En la cabeza se unen todos los meridianos yang. El yang es una energía pura y ligera, y solo lo puro y ligero puede ascender hacia lo alto. Los meridianos yin principales no llegan hasta la cabeza, aunque existen "meridianos divergentes" que partiendo de los principales se sumergen en el interior del cuerpo y unen los meridianos yin con los yang. Los conectan así con la cabeza.

En esta parte oculta de los sistemas de meridianos es donde el terapeuta puede diagnosticar los orígenes del desequilibrio y encontrar remedios adecuados para restaurar la sutil armonía del cuerpo.

¿Qué causa migraña y por qué es más frecuente en mujeres?

Hay más mujeres que hombres con problemas de migraña, pero ¿existe alguna razón para que las mujeres sufran más dolores de cabeza?

La realidad es que sí: las mujeres solemos ser más sensibles emocionalmente, por lo tanto más complejas en nuestro comportamiento, y eso se refleja en un desgaste tremendo, energéticamente hablando, que con el tiempo cuesta mucho recuperar.

Un caso común es el dolor de cabeza por insuficiencia de chi del bazo-estómago. El bazo es el elemento «tierra». Su función principal es generar chi y sangre puros a partir de los alimentos y transportarlos hacia el pulmón y el corazón para su posterior suministro a todo el cuerpo, especialmente al cerebro. Este órgano detesta la humedad (agua). Tomar alimentos fríos y crudos e ingerir agua en exceso (que encharca la tierra) son las principales causas de su debilidad.

La emoción asociada al bazo es la preocupación, la reflexión: si son excesivas hay desgaste. El cansancio físico y mental hace que el bazo trabaje más de lo necesario y ponga en peligro el bienestar.

La migraña puede ser igualmente consecuencia de una insuficiencia de sangre, que no es lo mismo que anemia ya que es por falta de calidad y no de cantidad. Según la medicina china, la sangre se genera a partir de los alimentos y sus funciones son nutrir e hidratar los órganos vitales y el estado emocional.

Otra causa común de migraña es el bloqueo del chi del hígado, fruto de emociones no procesadas ni canalizadas adecuadamente: disgustos, rabia, frustraciones, enfados… Son emociones que impiden el buen fluir del chi del hígado. Este órgano es el almacén de la sangre y, cuando se bloquea, todos los caminos se paralizan provocando el atasco de chi y el vaciamiento de la sangre.

La medicina china considera que los factores emocionales pueden poner en peligro el bienestar. Según ella existen siete emociones básicas: alegría, ira, tristeza, reflexión, preocupación, miedo y susto. Se trata de sentimientos que afloran en el corazón y en la mente y provocan una reacción física, en forma de bloqueo, estancamiento, dolor, picor, inflamación, hinchazón, enrojecimiento o palidez.

Entender el origen para ajustar el tratamiento

Teniendo en cuenta las diversas causas, la medicina china ofrece un remedio eficaz e individualizado. No tiene una "aspirina" ni tampoco existe un "punto de acupuntura" contra el dolor.

La medicina china busca y diferencia la causa de cada dolor o desequilibrio y frente a él encuentra un camino para curarlo.

Los síntomas son como la pantalla de un ordenador: reflejan su programación, y para corregir las imágenes distorsionadas o imperfectas hay que ir más allá de la pantalla y no limitarse a tapar la señal.

¿Qué parte de la cabeza te duele?

Para la medicina china, el dolor de cabeza denota un bloqueo. El lugar de la cabeza en el que se localiza el dolor permite distinguir qué órganos están más afectados:

El dolor en el vértex o zona superior corresponde a la cefalea tipo Jue Yin (por el recorrido de meridiano del hígado ).

corresponde a la (por el recorrido de meridiano del ). El dolor en la frente responde a unacefalea tipo Yang Ming (por el meridiano de estómago ).

responde a unacefalea tipo (por el meridiano de ). El dolor en las sienes y los ojos es de tipo Shao Yang (por el meridiano de la vesícula biliar ).

y los es de tipo (por el meridiano de la ). El dolor y la tensión en la nuca indica una cefalea de tipo Tai Yang (por el meridiano de la vejiga ).

indica una cefalea de tipo (por el meridiano de la ). El dolor con sensación de vacío en la cabeza es de tipo Shao Yin (por el riñón), porque el riñón gobierna las médulas y el cerebro es el "mar de las médulas".

¿Cómo empezaron tus migrañas?

Recojo tres testimonios de pacientes que acuden a mi consulta por sufrir de forma regular –o esporádica– dolor de cabeza:

Una primera mujer relata: "Estoy tumbada en mi cuarto a oscuras intentando aquietar mi cabeza. Siento el latido del corazón en las sienes y detrás de los ojos. Cada latido es una bomba que estalla dentro de mi cabeza.

Hoy es uno de esos días que cada mes me depara mi condición de mujer. Cuando era más joven la menstruación no me molestaba: podía hacer deporte, nadar, comer lo que me apeteciera, dormir… Hasta que una vez empecé a tener dolor de cabeza.

No le di mucha importancia, pensé que era estrés, nervios por los exámenes. Pero se fue repitiendo cada mes con más fuerza, y ya no solo con la regla. Ahora el dolor me puede venir por una comida copiosa, beber un poco de alcohol, pasar una mala noche o en épocas de estrés.

Antes sabía cuándo venía y me preparaba, pero ahora estoy perdida. Además, los calmantes y antiinflamatorios ya casi no me hacen efecto. En más de una ocasión me han tenido que llevar a urgencias para inyectarme un calmante por vía intravenosa.

Estoy desesperada. Mi ginecólogo dice que se me irá con la menopausia; según mis cálculos, eso será dentro de veinte años. No sé si podré aguantar tanto tiempo".

Otra mujer me cuenta:

"Tengo migraña o jaqueca casi siempre que salgo a cenar y me tomo un par de copas de vino. Me despierta de madrugada un dolor punzante y muy fuerte en la cabeza, y hasta que no vomito no me desaparece.

Luego me paso todo el día cansada y dolorida, y con muy poco apetito, náuseas y amargor en la boca. No voy al lavabo y se me hincha mucho la barriga. Sin embargo tampoco bebo tanto, solo un par de copas de vino. Supongo que tengo el estómago sucio y mi hígado no funciona bien".

En un tercer caso la migraña tiene otro origen:

"El dolor de cabeza empezó unos meses después del parto. Hasta entonces no había tenido nunca. También me viene dolor de cabeza si tengo hambre y no como: me aparece un dolor en la frente con sensación de pesadez, que se va intensificando hasta convertirse en una migraña fortísima que me anula.

No puedo pensar y pierdo la fuerza en las piernas y los brazos. Tengo que tumbarme en la cama, a oscuras, y noto sensación de frío. El parto fue muy largo y al final me tuvieron que practicar una cesárea porque no tenía fuerza para empujar. Duró 35 horas y perdí mucha sangre".

Para prevenir la migraña: trabajar internamente

A veces se critica a la medicina china o las terapias naturales por su lentitud en obtener resultados pero, aunque eso no sea cierto en muchos casos, sí que lógicamente es más lento corregir desarreglos internos que aplicar una tirita. Debo decir, sin embargo, que el cuerpo es tan perfecto que hay veces en que solo necesita un pequeño empujoncito para ponerse en marcha de nuevo.

En Occidente es mucho más común tratar la migraña utilizando la acupuntura que la fitoterapia china pero, en cualquier caso, las dos técnicas funcionan igual de bien a la hora de restaurar el sutil y frágil equilibrio entre cuerpo y mente.

Al mismo tiempo, es muy necesario llevar a cabo un cambio de actitud, de forma de vivir. No se trata de dejarlo todo y empezar de nuevo, si no todo lo contrario: de aceptar plenamente la vida actual, priorizar lo que realmente importa, intensificar la motivación, dedicarse con todas las fuerzas a cumplir lo que uno se propone y poner la conciencia en reconocerse a uno mismo, empezando por el cuerpo físico.

El cerebro requiere gran cantidad de energía o chi para funcionar correctamente. Es el centro de mando y dirección del cuerpo, y todo el chi y sangre generados por el bazo, el estómago y el pulmón han de ascender a la cabeza para nutrirlo, de modo que se necesita un buen mecanismo de circulación y motor de empuje. Para ello se puede: