Cómo te ayuda a dormir el ayurveda

Si tu patrón de sueño se ha alterado, no estás solo. Que la vida diaria esté llena de incertidumbres, sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria y económica, no significa que también debas aceptar las noches sin descanso como la nueva normalidad. Tu sueño es algo que puedes controlar y lo pides utilizar para fortalecerte física y emocionalmente.

Ahora más que nunca, es importante dormir hasta ocho horas por la noche para estimular la inmunidad frente a las infecciones. La medicina tradicional de la India, el ayurveda, conoce este secreto desde hace siglos.

El ayurveda considera que hay tres tipos de energías o humores (doshas) que dominan el funcionamiento del cuerpo: vata (aire y espacio), pitta (fuego y agua) y kapha (tierra y agua). En cada persona puede dominar uno u otro tipo. Por otra parte, cada energía se relaciona con diferentes momentos del día.

La ciencia actual ha confirmado la existencia de ciclos circadianos en el organismo, como el de la hormona melatonina, que segregamos por la noche cuando estamos a oscuras y que gobierna precisamente el sueño. Para favorecer su producción conviene reducir progresivamente la intensidad de las luces y la exposición a pantallas. Y, por la noche, dormir completamente a oscuras.

Si tenemos en cuenta la melatonina, uno de los mejores consejos que se pueden ofrecer para dormir bien es madrugar, para recibir pronto la luz del sol que corta la melanina, ir reduciendo la actividad por la tarde y acostarse temprano.

Según el ayurveda, las comidas deben coordinarse con los horarios de los doshas:

El ayurveda es una ciencia holística de la salud. Es decir, conoce la influencia sobre el bienestar de factores ambientales, fistológicos, mentales y espirituales. Para dormir bien, ademas de colaborar con tus tres energías básicas, necesitas que otra energía, la ojas, esté en buena forma. Ojas es la energía que promueve la salud y se puede comparar al sistema inmunitario.

La ojas se refuerza con la práctica de la meditación, el yoga, la entonación de mantras y la vida sexual moderada. Para el ayurveda, las emociones positivas forman parte de una vida saludable.

El automasaje abhyanga es otra manera de fortalecer el equilibrio entre cuerpo y mente, así como la conexión con la naturaleza. Ponte unas gotas de aceite de sésamo en las manos y masajes tu cuerpo con movimientos largos, siempre en dirección al corazón.

Dedica a este masaje unos 15 minutos diarios. Puedes hacerlo por la mañana, después de la ducha. Por la noche puedes hacerte un masaje en los pies con unas gotas de aceite de lavanda.

Rutina diaria ayurvédica para estimular el sueño y el descanso

6 AM - 10 AM. Periodo kapha. Comienza el día con una ducha caliente y ejercicio estimulante.

10 AM - 2 PM. Periodo pitta. Es el mejor momento para trabajar. Lo que no puedas hacer debe quedar para el día siguiente y no debe centrar tus preocupaciones por la noche.

2 PM - 6 PM. Periodo vata. Si puedes, dedica tu tiempo a actividades creativas.

6 PM - 10 PM. Periodo kapha. El ciclo de kapha comienza de nuevo. Un baño caliente, los estiramientos suaves y el automasaje prepararan el cuerpo para dormir.

10 PM - 2 AM. Periodo pitta. Algunas personas se sienten motivadas en estas horas y se ponen a trabajar, estudiar o curiosear, pero es mejor dirigir la energía de pitta hacia la recuperación que acompaña el sueño.

2 AM - 6 AM. Periodo vaya. En algunas tradiciones budistas e hinduistas se aprovechan estas horas para realizar meditaciones profundas porque es cuando la separación entre el mundo espiritual y el físico es más fina. El sueño profundo tiene lugar precisamente en este periodo. Si te desvelas, aprovecha para meditar.