Karl Doric: "La medicina feminista respeta el cuerpo de la mujer"

Karl Doric, osteópata graduado por la escuela ATMAN en Francia con consulta en Barcelona y Palamós (Girona), explica que las disfunciones pélvicas frecuentemente no son tratadas de la mejor manera por la medicina académica convencional, sobre todo en el caso de la mujer. En su libro Cuida tu zona pélvica (Ed. Plataforma) defiende una medicina feminista y explica cómo la osteopatía es eficaz en el tratamiento de los trastornos de la zona pélvica.

Has subtitulado tu libro con un “hacia una medicina feminista”, ¿por qué?

La medicina académica fue creada por hombres, y esta influencia patriarcal tiene consecuencias para el camino de la curación. Durante mis consultas, muchos pacientes testifican sobre abusos o sexismo contra ellos en el ámbito médico y eso deja traumatismos. La zona pélvica hay que tratarla con respeto, con tiempo y sin violencia. Eso es lo que hace el osteópata, se toma su tiempo, trabaja suavemente para que el cuerpo se transforme y continúe en un estado de salud. Respetará a las mujeres y su vida cíclica que les impone su fisiología.

A veces existen alternativas a la medicación o la cirugía. Las mujeres suelen ser maltratadas por ignorancia, pero la medicina no es una ciencia exacta y el osteópata tampoco lo sabe todo, pero escuchará las palabras de su paciente y todo lo que diga su cuerpo. Respetar el cuerpo de una mujer es ser feminista. No soporto ver mujeres que me digan: 'No sabía que la osteopatía podía ayudarme a dejar de sufrir'.

Recientemente hemos sabido que la Guardia Civil y la policía autónoma de Cataluña (Mossos d'Esquadra) consideran la endometriosis como una causa de exclusión para formar parte de esos cuerpos. ¿Es un ejemplo de machismo médico? ¿Una mujer con endometriosis no puede ser policía?

Este ejemplo nos muestra la visión sexista del mundo y más aún la de las fuerzas 'militares'. ¿No puede un hombre con problemas de próstata ejercer esta profesión? Es discriminatorio prohibir una profesión por una patología; y mas aún para la endometriosis que es muy variable y dependiendo del caso puede tener muy buena remisión. He tenido muchos pacientes con endometriosis que, gracias a tratamientos osteopáticos e higiénicos, han visto desaparecer sus síntomas.

En el caso de la endometriosis, el mundo médico solo ve la terapia hormonal o la cirugía (que son más lucrativas). Es una pena que el abordaje osteopático no se ofrezca a las mujeres que sufren. Mi consejo es comenzar siempre con los tratamientos más suaves y menos dañinos. Primum non nocere ('en primer lugar, no hacer daño') es el primer principio de la medicina que se enseña a los estudiantes.

Demasiadas mujeres sufren cuando la osteopatía a menudo puede ayudarlas.

¿El dolor menstrual es normal?

No, el sufrimiento no es normal. Todo sufrimiento es señal de un problema. El dolor es un barómetro, información que hay que entender y buscar su causa para volver a la normalidad sin dolor. El sistema médico patriarcal ha dicho durante muchos años que era normal sufrir con la menstruación. Son muchos los factores que entran en juego en el problema del período doloroso, y la osteopatía es una de las herramientas terapéuticas a las que se puede recurrir. Además, la actividad física regular reduce los períodos dolorosos. Por otra parte, la sociedad debería considerar más los cambios en las mujeres durante sus ciclos y adaptarse a ellos y no al revés.

Ningún dolor es normal

En general, el dolor en el área pélvica no es normal. Es un área tabú que está mal tratada. Demasiadas mujeres sufren cuando la osteopatía a menudo puede ayudarlas. Muchas madres sufren de las consecuencias de su parto (dolor por episiotomía, dolor de espalda, dificultades sexuales) y el osteópata puede ayudar al cuerpo a recuperarse. Es una pena sufrir tras el nacimiento de tu hijo y así estropear un poco esta relación madre/hijo.

¿Qué tipo de disfunciones de la zona pélvica no son bien tratadas por la medicina oficial?

El área pélvica es muy compleja y tiene muchos órganos y estructuras. Las disfunciones más comunes son pérdidas urinarias, trastornos de la menstruación, dolor al mantener relaciones sexuales, hipofertilidad o cualquier otro dolor en la zona, como dolor en el perineo. En realidad, no hay disfunciones que sean 'mal tratadas' por la medicina convencional, pero su método y el de la osteopatía son diferentes. La medicina convencional trata el síntoma, la consecuencia, sin buscar o entender la causa por falta de tiempo, dinero o interés. La osteopatía y la medicina clásica deben trabajar juntas porque son complementarias. Pero no tienen la misma filosofía. El principio mismo de la osteopatía es restaurar la movilidad en todas las estructuras anatómicas para que puedan funcionar correctamente.

¿Cuáles son algunos de los síntomas de problemas que no se tratan correctamente? ¿Qué hacen los médicos cuando se encuentran con estos síntomas?

Podemos poner varios ejemplos. En los casos de incontinencia urinaria, la medicina convencional solo se ocupará del perineo, mientras que el osteópata tratará la estructura ósea del coxis, aliviará la tensión de la vejiga o trabajará en una vieja cicatriz de episiotomía, por ejemplo. He visto muchas mujeres con incontinencia que han hecho muchas sesiones de reeducación del suelo pélvico sin mejora alguna, porque el problema estaba en otro sitio. El osteópata investiga.

En el caso de dolor durante las relaciones sexuales, muchas mujeres llegan a creer que la causa está en su mente, pero realmente puede tener una explicación física que la medicina osteopática puede tratar devolviendo la movilidad al útero, trabajando en sus ligamentos o en las áreas internas de adherencias.

Cuando el embarazo no llega, el osteópata tiene que buscar disfunciones en determinados órganos en la mujer (y hombre) y luego tratarlos. Las razones de la infertilidad a menudo se desconocen y el médico u osteópata debe ser humilde y no hacer falsas promesas.

¿Se puede hacer algo para favorecer la fertilidad?

Durante muchos años he intentado explicar a los ginecólogos, en interés de sus pacientes y de ellos mismos, lo positivo que sería introducir tratamientos osteopáticos para incrementar la fertilidad natural o las probabilidades de éxito en la reproducción asistida médicamente. Pero choqué contra una pared. Siempre he estado buscando ginecólogos que estuvieran interesados ​​en trabajar con un osteópata para ayudar mejor a sus pacientes. Los médicos deberían ser informados sobre lo que puede hacer la osteopatía en la medicina uro-ginecológica. Para mí, cualquier mujer que tenga dificultades para quedar embarazada debe consultar a un ginecólogo y a un osteópata competente. Los dos profesionales pueden colaborar. El osteópata trabajará en el cráneo, la tiroides, la vascularización de los ovarios y el útero y revisará toda la pelvis, entre otras cosas. Varios estudios muestran cómo la osteopatía aumenta la tasa de fertilidad, por ejemplo, al mejorar la permeabilidad de las trompas de Falopio.

¿Por qué la osteopatía es especialmente adecuada para tratar los problemas de la zona pélvica?

La osteopatía es una gran medicina reconocida por la OMS, es suave, respetuosa, sin efectos secundarios, eficiente y barata. ¡La osteopatía es una muy buena medicina para tratar todas las partes del cuerpo! La zona pélvica es la mas sensible, secreta y compleja del cuerpo, merece el mayor respeto. Solo la osteopatía puede tratar manualmente las estructuras que se encuentran en el área pélvica (como el útero o la vejiga). La medicina convencional trabaja con moléculas químicas, cirugía o fisioterapia, que a veces son necesarias.

Aparte de ir al osteópata si se tienen síntomas, ¿qué tienen que hacer las mujeres para cuidar su suelo pélvico?

La zona pélvica tiene multitud de funciones. Esta es la zona donde se juntan las piernas, es el lugar de la función urinaria, la defecación, la procreación y la sexualidad. Debemos cuidarla. Además, al estar ubicada en la parte inferior del cuerpo es propensa a la congestión, lo que acentúa las enfermedades. Los tres pilares fundamentales para mantener esta zona sana son:

Actividad física regular, diaria. El movimiento es vida, hay que moverse de cualquier forma. Una buena alimentación, que sobre todo no provocará inflamación y desequilibrio hormonal. Buena espiritualidad.

¿Qué errores cometemos que lo perjudican? Por ejemplo, ¿es bueno hacer abdominales para aplanar el vientre?

Pasamos demasiado tiempo sentados, sin actividad y sin suficiente respiración. El simple hecho de aumentar nuestra amplitud respiratoria permite que los tejidos y órganos se muevan, a veces varios centímetros con cada respiración y eso ayuda. No debes aplanar tu vientre, su apariencia es muy a menudo el resultado del sedentarismo, el aumento de peso y la mala alimentación. Por supuesto, hay excepciones, especialmente después de un parto complicado.

¿Qué aporta osteopatía de la zona pélvica durante la menopausia?

La menopausia no es una enfermedad, no debe tratarse como tal. Durante este cambio hormonal en la vida de la mujer puede haber molestias más o menos importantes. Las pacientes consultan principalmente por pérdidas urinarias, sofocos o insomnio. Aquí, nuevamente, la medicina osteopática es fundamental para restaurar y liberar las articulaciones, órganos o fascias que han sufrido durante los años anteriores (como después de un parto, operaciones, traumatismos, etc.). Muchos pacientes ancianos dudan en consultar porque piensan que es demasiado tarde. Pero el cuerpo humano puede cambiar a cualquier edad.

¿Te gustaría añadir algo?

Que en España la osteopatía no está reconocida y, por tanto, los estudios no están supervisados. Muchas personas afirman ser osteópatas sin tener las calificaciones necesarias, lo que va en detrimento de la seguridad del paciente y de la profesión. Infórmate sobre la formación de tu osteópata y comprueba si se encuentra en el Registro de Osteópatas de España.