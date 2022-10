¿Es eficaz la vitamina B1 contra la migraña?

La migraña es una afección neurológica que causa fuertes dolores de cabeza y, en muchos casos, náuseas y vómitos. Las personas con migrañas generalmente no pueden trabajar durante el ataque. Una habitación a oscuras con un silencio absoluto es a menudo el único lugar donde las personas que sufren de migraña pueden permanecer.

Aunque se conoce la existencia de desencadenantes de las migrañas, la ciencia todavía anda a tientas en la oscuridad en lo que respecta a las causas y el tratamiento de la mayoría de ataques. No se sabe qué sucede exactamente en el cuerpo durante una migraña y apenas se conocen medidas preventivas.

Alimentos que pueden causar migrañas

Un ataque de migraña puede desencadenarse por estrés o fluctuaciones hormonales. La dieta también puede influir, pero es difícil realizar recomendaciones generales válidas.

El vino, el queso y la cafeína son desencadenantes comunes de la migraña, aunque paradójicamente la cafeína también puede aliviar el dolor en algunos casos. Algunos medicamentos también pueden estar en el origen.

LECTURA RECOMENDADA 10 alimentos para combatir las migrañas

¿Puede la vitamina B1 ayudar con las migrañas?

Si unos alimentos pueden causar migrañas, otros pueden prevenirlas. Un estudio publicado en la revista Headache: The Journal of Head and Face Pain indica que la vitamina B1 (tiamina) puede ayudar a prevenir las migrañas en algunos pacientes.

La vitamina B1 es esencial para la salud del sistema nervioso, para el equilibrio anímico y el rendimiento intelectual. Además, está involucrada en el metabolismo de los carbohidratos y la formación de colágeno.

En el estudio, los investigadores de la Universidad de Zhengzhou (China) analizaron los datos de más de 13.000 participantes, de los que 2.745 habían experimentado un episodio de dolor de cabeza intenso o una migraña en los últimos tres meses.

Se registró la edad de los participantes, su estilo de vida, posibles otras enfermedades y especialmente su dieta. Fue evidente especialmente entre las mujeres que cuanta más tiamina (vitamina B1) consumían en su dieta, menor era el riesgo de migrañas.

El estudio confirma que la dieta tiene una influencia notable en la aparición de migrañas y que la vitamina B1 podría basar su efecto preventivo en que participa en la regulación de los niveles de serotonina en el cerebro.

LECTURA RECOMENDADA Aprende a diferenciar la migraña del dolor de cabeza

Complemento alimenticio de vitamina B1 y magnesio

La vitamina B1 podría ser un suplemento dietético útil para los que sufren de migraña. Como la actividad de la vitamina B1 está estrechamente relacionada con el magnesio, es posible que si existe una deficiencia de este mineral, la suplementación únicamente con B1 podría no producir ningún efecto. Por suerte, los alimentos ricos en vitamina B1 también suelen contener bastante magnesio.

El requerimiento de vitamina B1 para un adulto es de 1 a 1,3 mg por día. Si se desea tomar vitamina B1 como suplemento dietético, se recomienda tomar un complejo de vitamina B, ya que las se apoyan entre sí y optimizan su efecto.

Como suplemento de magnesio, es recomendable el citrato de magnesio, que se absorbe rápidamente. Ambos pueden tomarse como medida preventiva o ante el primer signo de migraña.

LECTURA RECOMENDADA Estrategias para mitigar las migrañas

Referencias científicas: