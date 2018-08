1 de cada 3 fármacos se asocia con la depresión

Efectos secundarios

Más de 200 medicamentos recetados habitualmente pueden provocar depresiones. Y esta consecuencia inesperada no se encuentra entre los efectos secundarios declarados, según investigadores de la Univesidad de Illinois en Chicago que han publicado su estudio en el Journal of the American Medical Association.

En los prospectos informativos de los medicamentos, las listas de efectos secundarios abundan en alteraciones de la piel, digestivas o molestias pasajeras como cefaleas. La depresión no suele aparecer y sin embargo es un efecto indeseable relativamente frecuente.

Medicamentos que pueden provocar depresión sin avisarlo

El estudio reunió los datos de 26.000 participantes mayores de 18 años que tomaron alguna prescripción farmacológica entre 2015 y 2014.

Los medicamentos eran de todo tipo: fármacos para el corazón, anticonceptivos, antihistamínicos, corticoesteroides y algunos analgésicos muy consumidos.

Los resultados indicaron que casi 4 de cada 10 medicamentos (el 37%) se relacionaban con la aparición de síntomas de depresión. Y no es un efecto secundario poco probable: 7 de cada 100 personas que toma uno de estos medicamentos puede sufrirla. Las probabilidades aumentan si se consume más de un medicamento.

El riesgo de los efectos secundarios

El principal autor del estudio, la profesora Dima Mazen Qato, afirma que la relación entre el medicamento y la depresión es clara en algunos casos y no tanto en otras.

Por ejemplo, es sabido que los medicamentos hormonales anticonceptivos pueden afectar al estado de ánimo.

Sin embargo, en fármacos indicados para afecciones cardiacas o pulmonares no se conoce el mecanismo por el que puedan causar la depresión, que además puede ser favorecida por la propia enfermedad. El estudio no ha establecido relaciones de causa y efecto.

Si estás tomando un medicamento y sientes síntomas de depresión, consúltalo con el médico.

Como tratar la depresión leve naturalmente

Si crees que la depresión tiene que ver con tu vida emocional, no dejes de consultar con un psicólogo. Además puedes tomar alimentos y plantas medicinales con un reconocido efecto beneficioso sobre las depresiones leves:

El azafrán es seguramente la opción natural más eficaz. Esta especia posee compuestos –la crocina, la crocetina y el safranal– que no solo dan color y sabor a los arroces sino que mejoran el estado de ánimo sin efectos secundarios negativos.

El investigador Adrian Lopresti, de la Universidad Murdoch en Australia, ha revisado 12 estudios que analizan las propiedades del azafrán y concluye que es una buena alternativa para tratar las depresiones leves.

En cuanto a las plantas medicinales, destacan el hipérico, el eleuterococo y la guaraná.