Cómo preparar jarabe de romero contra los dolores de cabeza

En lugar de combatir los dolores de cabeza con pastillas que poseen una larga lista de efectos secundarios (sobre el parecetamol y sobre el ibuprofeno), es buena idea recurrir a ingredientes naturales a base de plantas medicinales que ayudan de manera suave. Como los dolores de cabeza pueden tener causas muy diferentes, no es seguro que funcione en todos los casos, pero el romero, el jengibre y la miel proporcionan alivio a muchas personas. Además es un placer tomarlos en forma de jarabe tanto en frío como en caliente.

Romero, jengibre y miel para aliviar la jaqueca

Para extraer los poderes curativos del romero y el jengibre, se prepara una infusión concentrada, que luego se mezcla con miel y limón para hacer un almíbar. Para ello necesitas:

Ingredientes:

3-4 ramitas de romero fresco

1 trozo de jengibre de unos 4 cm de largo, del grosor de un pulgar

100 ml de agua

El zumo de un limón

250 g de miel natural

Preparación:

Retira las agujas de romero de las ramas y pícalas con un cuchillo. Después de pelarlo, corta o ralla el jengibre en rodajas muy finas. Pon el romero, el jengibre y el agua en una cacerola pequeña, lleva a ebullición y deja que repose durante 10 minutos. Cuela a través de una malla fina y deja que se entibie. Pon la miel, el zumo de limón y la infusión concentrada en un frasco con tapa de rosca y agítala hasta obtener un jarabe uniforme. Cierra herméticamente el frasco y consérvalo en la nevera. Este jarabe se conserva sin problemas durante varias semanas debido a su alto contenido de azúcar.

Cómo tomar el jarabe de romero

Diluye tres o cuatro cucharadas del jarabe concentrado en un vaso de agua fría, en una infusión (una menta, por ejemplo) o en agua caliente para aliviar el dolor de cabeza. Para conservar los principios activos de la miel y el limón, es aconsejable dejar que el té se enfríe a temperatura de consumo antes de añadir el jarabe. Si es necesario, se puedes tomar varias tazas de infusión o vasos de agua con el jarabe lo largo de todo el día.

El jarabe de romero también se puede tomar puro. Sin embargo, dado que los dolores de cabeza a menudo se asocian con una baja ingesta de líquido, es mejor beber el jarabe en caliente convertido en infusión de romero o en frío como limonada de romero.

Además de su efecto mitigador de las cefaleas, este picante jarabe de romero tiene un sabor delicioso, por lo que el bienestar se consigue por un lado por sus ingredientes y adicionalmente a través del disfrute.

Aunque hasta ahora no se han demostrado efectos secundarios ni con grandes cantidades de romero, se recomienda no tomar más de seis gramos al día. En particular, se aconseja a las mujeres embarazadas que consuman solo pequeñas cantidades de romero.

Efectos del jarabe de romero

Los ingredientes activos del jarabe actúan contra diferentes tipos de dolor de cabeza.

El romero dilata los vasos sanguíneos y estimula la circulación. De esta forma, elimina rápidamente los dolores de cabeza causados ​​por la presión arterial baja y la mala circulación. Además las dolencias y los problemas digestivos de las mujeres también se pueden tratar con esta planta medicinal

De esta forma, elimina rápidamente los dolores de cabeza causados ​​por la presión arterial baja y la mala circulación. Además las dolencias y los problemas digestivos de las mujeres también se pueden tratar con esta planta medicinal El efecto del aceite esencial de romero, que también se utiliza en aromaterapia para los dolores de cabeza, es particularmente intenso. Sin embargo, este aceite esencial solo debe usarse tópicamente (no debe ingerirse).

que también se utiliza en aromaterapia para los dolores de cabeza, es particularmente intenso. Sin embargo, este aceite esencial solo debe usarse tópicamente (no debe ingerirse). El jengibre también favorece la circulación sanguínea y estimula el metabolismo para que las toxinas que provocan los dolores de cabeza se eliminen más rápidamente.

y estimula el metabolismo para que las toxinas que provocan los dolores de cabeza se eliminen más rápidamente. La miel posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antiespasmódicas. Principalmente ayuda contra los dolores de cabeza asociados con los resfriados.

Principalmente ayuda contra los dolores de cabeza asociados con los resfriados. El limón contiene vitamina C, que reduce la sensibilidad al dolor y también se encuentra en muchas preparaciones convencionales para los dolores de cabeza.

El versátil romero también es adecuado para rellenar una almohada de plantas medicinales. Además es apropiado para aromatizar estancias. Es un remedio natural preciado para los síntomas asociados a la menopausia y como no, ocupa un lugar de honor en la cocina, junto con otras plantas aromáticas y medicinales

Conserva el romero de la manera correcta

Recuerda que el romero lo debes conservar en un recipiente hermético lejos de la luz directa y en un lugar fresco para que conserve sus principios activos. El romero fresco hay que usarlo rápidamente sin embargo el seco se conserva muchísimo más. De todas manera no debes almacenarlo durante más de un año.