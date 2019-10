Kratom: la superplanta contra el dolor

El kratom (Mitragyna speciosa) es una planta de la familia del café autóctona del sudeste asiático (Malasia, Indonesia y Tailandia) que tradicionalmente se ha utilizado para aliviar el dolor, el cansancio, las diarreas y la tos. También se utiliza en ceremonias religiosas.

Los estudios científicos han confirmado su eficacia y han descubierto el principio activo responsable, la 7-hidroxi-mitraginina (7-OH), según una investigación realizada en la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

Una alternativa a los analgésicos y la morfina

Los pacientes con dolor intenso ya están recurriendo al kratom como alternativa natural a opiáceos como la morfina, que solo se prescribe en casos muy determinados. También se utiliza para tratar la ansiedad y la depresión leve. Entre los consumidores se encuentran militares veteranos con heridas de guerra y estrés postraumático, así como deportistas de élite lesionados.

Artículo relacionado 10 usos medicinales del aceite de cáñamo CBD

En Estados Unidos se ha hecho popular la compra de kratom a través de internet. Sin embargo, el acceso de los enfermos al kratom puede impedirse si el gobierno norteamericano lo clasifica en la misma categoría de drogas prohibidas que el LSD, la marihuana o la heroína.

Esta decisión podría ser secundada por otros muchos países. Por el momento el kratom es legal en España y en la mayoría de los estados de Estados Unidos, pero está prohibido en Alabama, Indiana, Florida y Wisconsin, y en varios países europeos.

Potencialmente adictivo

Quienes apoyan la prohibición alegan que el kratom posee efectos psicotrópicos y, sobre todo, que es potencialmente adictivo. La experiencia de la mayoría de los consumidores es que, en dosis moderadas, produce una ligera sensación de bienestar, según la United Kratom Association.

Los estudios indican que produce cierta tolerancia (las personas con dolor tienden a aumentar la dosis para sentir el mismo alivio) y que al dejar de tomarlo aumenta la sensibilidad al dolor y pueden aparecer problemas para dormir. Este síndrome de abstinencia no es prolongado.

En la bibliografía médica se han recogido casos extraños de alucinaciones, psicosis e incluso muerte en personas con factores de riesgo, como el consumo de alcohol u otras drogas. También hay casos de intoxicación por ingesta de preparados contaminados.

La intención de algunas autoridades políticas de prohibir el kratom no ha impedido que el departamento de Defensa, el Instituto Nacional de Adicción a las Drogas y la Asociación Americana del Kratom hayan financiado el estudio de la Universidad de Columbia, que ha revelado que el kratom y sus principios activos son eficaces y más seguros que la morfina, aunque su metabolismo hepático puede no hacerlo recomendable para todas las personas. Los investigadores, dirigidos por el doctor Dale Sames, apoyan que se realicen más investigaciones sobre la planta.

Artículo relacionado Las claves para plantar cara al dolor

¿Cómo se toma el kratom?

Con las hojas secas de kratom se puede preparar una infusión o se pueden convertir en polvo, que se diluye en agua para tomarlo. La dosis incial empleada por la mayoría de consumidores es de 2 g (una cucharadita) por media taza de agua, que se bebe con el estómago vacío. Los efectos empiezan a percibirse a los 20-40 minutos, y duran hasta 3-6 horas.

En Asia es frecuente tomar una cucharadita de polvo de hojas y a continuación un sorbo de agua para disolverlo en la boca haciendo buches. El polvo (en la dosis mencionada, no mucho más) se puede mezclar con comidas y bebidas. Como el sabor es bastante intenso y no es nada agradable, puede ser una buena idea mezclarlo con zumo de frutas.

También se puede tomar el polvo en cápsulas, aunque no es lo más recomendable porque los efectos se retrasan y las dosis necesarias para sentirlos pueden ser mayores.

Contraindicaciones

El Memorial Sloan Kettering Cancer Center no recomienda en general su consumo falta de investigaciones concluyentes sobre su seguridad y concreta que está contraindicado en las personas con afecciones cardiacas o que estén tomando CYP450 o inhibidores de las glucoronil transferasas.

Las mujeres lactantes, embarazadas o que estén intentando un embarazo tampoco debieran consumirlo por principio de precaución.

Artículo relacionado El contacto físico, un analgésico natural

Referencia:

Dalibor Sames et al. 7-Hydroxymitragynine Is an Active Metabolite of Mitragynine and a Key Mediator of Its Analgesic Effects. ACS Central Science.