La fórmula antidepresión: lavanda, naranja y bergamota

Aromaterapia

La depresión es uno de los problemas de salud más frecuentes. En España la sufren 5 de cada 100 personas, y si hablamos de personas mayores de 55 años, la proporción de afectados aumenta hasta 8 de cada 100.

En la Universidad de Chengdu han querido averiguar la eficacia de los masajes y las inhalaciones con aceites esenciales para tratar la depresión en personas mayores de 60 años de edad.

Masaje con aceites esenciales o inhalación

Los investigadores crearon tres grupos de pacientes. Uno recibió masajes de 30 minutos con determinados aceites esenciales. Otro, llevó a cabo inhalaciones aromaterapéuticas de igual duración, y el tercer grupo fue de control (sin tratamiento).

Los aceites esenciales elegidos fueron los de lavanda, naranja y bergamota en una proporción 2:1:1. De esta mezcla se tomó una gota, que se diluyó en 99 de aceite de almendras dulces. Con esta preparación se realizó el masaje de media hora, dos veces a la semana durante dos meses.

Los participantes del segundo grupo inhalaron también durante media hora los compuestos volátiles de la misma mezcla de aceites esenciales, pero disueltos en 10 ml de agua purificada.

El efecto se comprobó en análisis de sangre

Transcurridos los dos meses de tratamiento se entregó un cuestionario a los pacientes para determinar su estado de ánimo. Además los científicos midieron los niveles de serotonina en sangre.

El resultado fue claro. Mientras en el grupo de control no se veían diferencias, como era de esperar, en los grupos con tratamiento aromaterápico el estado de ánimo mejoró significativamente y se mantuvo así transcurridas 10 semanas.

Los análisis de sangre también demostraron que la producción de serotonina había aumentado en los dos grupos que recibieron tratamiento. La serotonina es el ingrediente de la química cerebral asociado a los estados de bienestar.

Mejor el masaje

De entre los tres grupos, el que recibió el masaje fue el que obtuvo mejores resultados. Los autores del estudio, publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine, concluyeron que ambos tratamientos de aromaterapia "tienen importantes implicaciones para intervenir en la depresión de los adultos mayores".