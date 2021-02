Las 7 mejores estrategias naturales para quedarte embarazada rápidamente

Una vez que has tomado la decisión de quedarte embarazada cualquier demora se te hace eterna. Pero justamente en ese momento a veces las cosas no van tan rápido como querrías. Por eso hemos recopilado los mejores consejos para hacer que la espera sea breve y puedas ver tu deseo realizado.

Empieza por amar de verdad tu cuerpo

Lo que suena tan simple no está a la orden del día para muchas mujeres. La realidad es que muchas han tratado de mejorar constantemente su cuerpo. Una dieta ha seguido a otra y los antojos se han alternado con ejercicio excesivo y periodos de sedentarismo. Parece que el cuerpo es un adversario más que un aliado. Si logras llegar a un acuerdo contigo misma, ya habrás ganado mucho.

Eso no significa dejarse ir. Vivir sano es importante. Pero igual de importante es escuchar a tu cuerpo, porque esta es la única forma de asegurarte de que no te vas a estresar por una autoexigencia excesiva, que en este momento te ayuda menos que nunca. Tus mejores opciones ahora son quererte, cuidarte y relajarte. Sé amable contigo misma.

Relaciones sexuales y cariño

El sexo regular (1-2 veces por semana) mantiene a los hombres saludables y aumenta su producción de testosterona. Esto, a su vez, asegura que siempre se produzca suficiente esperma de calidad. Si deseas quedar embarazada rápidamente, debes intentar tener relaciones sexuales cada 2-3 días durante el período fértil.

Pero incluso en los días estériles vale la pena seguir practicando con diligencia. Un efecto secundario agradable es que mantiene la cohesión en la pareja. Además no os olvidéis de abrazaros mucho, porque se libera oxitocina, la hormona del vínculo emocional, lo que ayudará a que os mantengáis unidos durante el embarazo y después, cuando la vida con el niño representa un montón de cambios que conviene afrontar sin fisuras en la pareja.

Mantén relaciones sexuales en los días fértiles

No todas las mujeres saben que solo hay alrededor de 5-6 días por ciclo menstrual en los que el sexo puede conducir al embarazo. Si deseas quedarte embarazada rápidamente, es importante saber cuáles son esos días.

El período fértil comienza unos días antes de la ovulación y termina 24 horas después de la ovulación. La dificultad es saber cuándo sucederá, porque el ciclo es diferente para cada mujer. Algunas tienen un ciclo perfecto de 28 días, otras menstrúan cada 23 días o incluso cada 36 días.

La ovulación suele tener lugar entre 12 y 16 días antes del inicio del siguiente período menstrual. Hay varios métodos que se pueden utilizar para determinar estos días:

Calcula la ovulación con un calendario de ovulación. Este es el método más simple y es bastante confiable. Puedes encontrar estos calendarios en forma de app, como Calendario menstrual.

Este es el método más simple y es bastante confiable. Puedes encontrar estos calendarios en forma de app, como Calendario menstrual. Identifica los días fértiles con una prueba de ovulación. Las pruebas de ovulación están disponibles en farmacias. Miden la concentración de la hormona luteínizante en la orina. Con un resultado positivo sabes que tienes por delante entre uno y cuatro días fértiles.

Las pruebas de ovulación están disponibles en farmacias. Miden la concentración de la hormona luteínizante en la orina. Con un resultado positivo sabes que tienes por delante entre uno y cuatro días fértiles. Reconoce los días fértiles con los métodos de Planificación Familiar Natural (PFN). Para ello deberás medir la temperatura por la mañana y observar el moco cervical. Este método es el que favorece una mayor conciencia o autoconocimiento corporal y permite determinar más días fértiles que cualquier otro.

Evita el uso de lubricantes íntimos

La mayoría de los lubricantes comerciales contienen sustancias que matan a los espermatozoides mientras aún están en la vagina, por lo que son completamente inadecuados para quedar embarazada rápidamente. Esto también se aplica a la saliva. No tienes que prescindir de ellos, sólo debes usar productos que sean adecuados para quedarte embarazada. Pregunta a tu ginecólogo o farmacéutico.

El estrés tiene que desaparecer, la relajación lo es todo

No te presiones

Si quiere quedarte embarazada rápidamente, te pondrás a ti misma bajo presión, pero eso es exactamente lo que no debes hacer. Para que tu cuerpo esté de acuerdo en que el embarazo es una buena idea, permítele la mayor relajación posible, ya que funciona mejor con calma y confianza, así que no le digas a todo el mundo que quieres tener un bebé. Y no olvides la espontaneidad y la pasión. Es muy frecuente que el embarazo se produzca justo cuando la pareja ha perdido toda esperanza y se encaminan hacia la clínica de fertilidad.

Yoga

Muchas técnicas de relajación aseguran que puedas volver a sentirte en armonía contigo misma y con tu entorno.Prueba el yoga, que no solo te ayudará a relajarte, sino a preparar tu cuerpo para evitar o reducir las molestias que se pueden producir durante el embarazo. Además, las mujeres también se benefician enormemente durante el parto si han practicado yoga de antemano.

Movimiento versus deporte competitivo

El deporte y el ejercicio ayudan a reducir el estrés y a suministrar oxígeno a las células, pero no te excedas, porque el deporte competitivo reduce las posibilidades de quedar embarazada rápidamente al alterar el equilibrio hormonal.

Duerme mucho y bien

Duerme todo lo que puedas. El sueño combate las consecuencias del estrés porque mientras se duerme el cuerpo descompone la hormona del estrés, el cortisol. Si quieres quedarte embarazada rápidamente, es extremadamente importante dormir lo suficiente, especialmente por la noche. En promedio, los adultos deben dormir de 7 a 9 horas. Debes descubrir las horas que son adecuadas para ti.

Un estilo de vida saludable es bueno para la fertilidad

Llevar una vida sana aumenta las posibilidades de quedar embarazada rápidamente. Y aunque no hay fórmulas mágicas, hay algunas cosas en las que puede trabajar.

Normaliza tu peso

Algún kilo de más no es problema, pero si el exceso llega a ser una obesidad –índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 30– puede tener un impacto en la fertilidad porque el equilibrio hormonal puede alterarse significativamente. Si deseas quedarte embarazada, debes intentar reducir tu peso mediante el ejercicio y una dieta saludable para que funcione. Si estás embarazada, las dietas son tabú; solo puedes seguir las recomendaciones del ginecólogo para controlar los niveles de azúcar en sangre si es necesario.

Las mujeres con un peso muy inferior al óptimo (IMC menor a 18) también suelen tener problemas para quedarse embarazadas. Su cuerpo simplemente no tiene suficientes reservas y el embarazo se hace prácticamente imposible. Para poder sobrevivir al embarazo y la lactancia, los tanques de almacenamiento deben estar lo más llenos posible. Por supuesto, no debes comer toneladas de dulces para quedar embarazada. Debes mantener una dieta saludable, pero también más nutritiva y variada.

Come fresco y saludable

Con el fin de proporcionar de manera óptima a tu cuerpo todo lo que necesita para un próximo embarazo, debes comer lo más variado posible. La sig siguiente dieta es particularmente beneficiosa para quedar embarazada rápidamente:

Sin grasas hidrogenadas, que se encuentran en ultraprocesados, bollería y margarinas (mira la lista de ingredientes).

Muchas verduras y algunas raciones crudas para consumir fibra, ácido fólico y compuestos antioxidantes. Cuando cocines verduras, asegúrate de elegir métodos de cocción que conserven los nutrientes. La cocción al vapor es la más recomendable.

Con muchos alimentos ricos en hierro y en vitamina C.

Sustituye raciones de proteína animal por proteínas vegetales.

Presencia moderada de productos lácteos enteros (preferentemente de leche de cabra).

Cantidades mínimas de azúcar y harina blanca.

Si es necesario, preparados vitamínicos adicionales.

Mucho ejercicio al aire libre

El ejercicio físico al aire libre es muy importante para el funcionamiento metabólico y el equilibrio hormonal.

Cosas que debes evitar

Deja de fumar

Si quiere quedarte embarazada rápidamente, deja de fumar de inmediato. Fumar disminuye la fertilidad en hombres y mujeres, entre otras razones porque contrae los vasos sanguíneos, lo que a su vez conduce a un flujo sanguíneo deficiente a órganos importantes, incluido el útero.

Reduce tu exposición a tóxicos

Consume poco o nada de café, alcohol y dulces. Si los reduces estarás haciendo algo bueno para tu cuerpo, porque reducirás la inflamación y la interferencia de sustancias que no son necesarias para el funcionamiento de tu organismo.

Evita o reduce el consumo de pescado azul grande, como el atún, el pez espada o el salmón, porque su grasa puede contener demasiado mercurio. Recurre a proteínas alternativas (legumbres, frutos secos) y a fuentes vegetales de omega-3 (nueces y semillas de lino y chía). Puede ser interesante tomar un suplemento de los ácidos grasos EPA y DHA procedentes de algas.

Siempre que puedas, elige alimentos de producción ecológica, pues son los únicos que te ofrecen la seguridad de que están libres de residuos de pesticidas. Evita en la medida de lo posible los alimentos que vienen en envases de plástico.

Acaba con alteraciones que lleves tiempo arrastrando

Cada uno de nosotros arrastramos alguna dolencia. Si deseas quedar embarazada rápidamente, es una buena idea llegar al fondo de los problemas de antemano.

Digestión

Por ejemplo, si siempre tiene problemas digestivos, intenta averiguar qué alimentos están causando las molestias y evítalos, porque si se ignoran las intolerancias, a largo plazo la inflamación del intestino es inevitable, lo que puede conducir a una serie de problemas de salud. La salud del intestino es necesaria para gozas de buena inmunida, equilibrio hormonal y bienestar anímico.

El equilibrio hormonal

Si las hormonas están desequilibradas, quedar embarazada no es fácil. Si recientemente dejaste de tomar la píldora, dale a tu cuerpo el tiempo suficiente para regenerarse. A menudo, se necesita hasta un año para que todo funcione como debería.

Si tienes fluctuaciones o problemas con el ciclo, también debes hacer lo posible para ganar regularidadd. El ginecólogo puede determinar si los síntomas son, por ejemplo, tiroides hipoactiva, quistes ováricos o endometriosis. Todas estas cosas pueden afectar a la fertilidad, pero pueden tratarse.

Para normalizar tu ciclo puedes probar plantas medicinales como el sauzgatillo (Vitex agnus-castus), la ashwagandha y la canela. Junto con el ejercicio regular, estas plantas medicinales favorecen el equilibrio hormonal.

Los dientes

La visita anual al dentista es muy importante, sobre todo si quieres tener hijos. Si los dientes tienen caries o las encías están crónicamente inflamadas, esto puede afectar el sistema inmunológico y posiblemente dificultar la concepción. Hazte una limpieza dental profesional.

No te olvides de tu pareja

En un 30% de los casos es el hombre y no la mujer quien tiene un problema que dificulta la concepción. Afortunadamente, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad del esperma. El ejercicio regular, una dieta saludable y el descanso suficiente también son esenciales para los hombres.