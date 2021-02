Las propiedades antibióticas de la miel de manuka

Con un precio medio de más de 70 euros el kilo, la miel de manuka es un verdadero lujo. Al precio contribuyen que proceda de Nueva Zelanda y que se produzca a partir de la flor de un árbol raro, el Leptospermum scoparium. Pero lo que la hace de verdad valiosa son sus sorprendentes propiedades.

Los principios activos concentrados en la miel de manuka

Todas las mieles poseen cierto efecto antibacteriano y apoyan la función del sistema inmunitario. Pero el efecto antibacteriano y antiséptico de la miel de manuka es mucho más potente que el de otros tipos de miel. Según los estudios de la Universidad Técnica de Dresde (Alemania), esto se debe al alto contenido de metilglioxal.

Mientras que otros tipos de miel contienen alrededor de uno a dos miligramos de metilglioxal por kilo, se han encontrado cantidades de 300 a 700 miligramos por kilo en la miel de manuka.

El metilglioxal posee propiedades terapéuticas probadas:

Es útil para combatir distintos tipos de bacterias como los estafilococos, incluido el estafilococo áureo resistente a la meticilina, el cual resiste a prácticamente todos los antibióticos.

También es eficaz contra la bacteria responsable de la mayoría de úlceras de estómago y duodeno, la Helicobacter pylori. Es útil para tratar la acidez estomacal.

la Helicobacter pylori. Es útil para tratar la acidez estomacal.

Se usa en la prevención de caries, aftas y dolor de garganta.

Por vía tópica tiene un efecto positivo para la cicatrización de heridas, quemaduras y picaduras de insectos.

Estudios sobre los efectos de la miel de manuka

Varios estudios que han examinado el potencial de la miel:

Estudios iniciales como los de la Universidad de Ottawa (Canadá) indican que la miel de Nueva Zelanda ayuda contra los patógenos que causan infecciones de los senos nasales.

Otros estudios de Nueva Zelanda y Estados Unidos examinaron los efectos antibacterianos de la miel de manuka para tratar enfermedades gastrointestinales causadas por la bacteria E. coli.

También existe evidencia de que la miel puede ayudar con las infecciones del tracto respiratorio (incluidas las líricas) y la otitis media.

​La auténtica miel de manuka sólo procede de Nueva Zelanda

La miel de manuka se obtiene del néctar del (Leptospermum scoparium), un árbol de tipo matorral originario de Nueva Zelanda. En el idioma maorí, se llama "manuka". Además de la miel, los maoríes también usaban hojas y flores como remedios tradicionales.

Solo la miel obtenida en Nueva Zelanda tiene el alto contenido de metilglioxal mencionado anteriormente, que es el responsable de su efecto. Los apicultores la toman pocas semanas después de la época de floración del árbol para evitar que se mezcle con otro polen. Sin embargo, dado que no se puede descartar que las abejas polinicen también otras flores, el contenido de metilglioxal puede variar.

Los apicultores certificados indican en sus envases la cantidad de metilglioxal (MGO), a veces también en la unidad UMF (Unique Manuka Factor). Si no hay indicación de metilglioxal en MGO o UMF en el tarro de miel, es probable que la miel de manuka no sea de Nueva Zelanda. No obstante, la indicación por sí sola no garantiza que sea miel de manuka real.

La alta demanda actual de miel de manuka, especialmente de Europa, supera la capacidad de Nueva Zelanda, que está limitada por los recursos naturales. En las muestras que analizaron en Dresde descubrieron falsificaciones en el mercado en 2015. Los investigadores concluyeron que solo uno de cada seis productos contiene miel de manuka pura.

Miel de manuka para heridas y enfermedades

Gracias a sus propiedades antisépticas, la miel de Manuka puede desinfectar heridas. Por tanto, se aplica tradicionalmente para tratar pequeños cortes o abrasiones, pero para esta indicación solo puedes utilizar la miel de manuka que hayas encontrado en farmacia. La aplicación de la miel no exime de realizar la limpieza habitual de la herida con agua, jabón y productos desinfectantes.

Estudios realizados en la Universidad de Bonn muestran que la miel de manuka está indicada para tratar el síndrome del pie diabético (un trastorno que cursa con infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie).

Además, se está investigando si la miel de manuka es eficaz contra los gérmenes hospitalarios resistentes a los antibióticos de las cepas bacterianas Staphylococcus aureus.

