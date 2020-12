9 remedios caseros contra el estreñimiento

¿Quién esta estreñido? La respuesta no puede ser muy exacta porque las variaciones entre unas personas y otras son enormes. Unas personas van al baño tres veces al día y otras una vez cada tres días. Sin otros síntomas, el médico de la seguridad social no va a dar mucha importancia al tema. Otra cosa es que tú no te sientas cómodo cuando pasa más de un día o cuando además resulta doloroso. Es mejor poner remedio.

Síntomas típicos del estreñimiento

Los síntomas que indican que estás sufriendo un estreñimiento debido a una digestión lenta son:

Heces dura s y grumosas (la masa no es uniforme sino que parece compuesta por bolas).

s y grumosas (la masa no es uniforme sino que parece compuesta por bolas). Necesidad de empujar fuerte y aparición ocasional de hemorroides.

y aparición ocasional de hemorroides. Sensación de que el intestino no se vacía por completo.

¿Cuáles son las causas del estreñimiento?

En muchos casos, el propio estilo de vida es la causa del estreñimiento en general. Las causas incluyen, por ejemplo:

Poco o ningún ejercicio físico:

físico: Dieta no saludable:

no saludable: No beber suficiente agua.

Medicamentos.

Otras afecciones, como acidez de estómago o hipotiroidismo.

como acidez de estómago o hipotiroidismo. Trastornos mentales.

El estreñimiento también es muy común durante el embarazo.

9 remedios caseros para el estreñimiento

Después de unos tres días sin evacuar, debes intentar estimular el intestino para que se contraiga (peristaltismo) y de esta manera consiga excretar las heces. No es necesario que recurras a un laxante de inmediato. Los remedios caseros para el estreñimiento también pueden ayudar a que tu digestión funcione regularmente y vayas a diarios al baño. Puedes probar con seguridad los siguientes laxantes naturales:

Infusión de manzanilla: la manzanilla es un pequeño todoterreno; sus flores relajan el tracto gastrointestinal, aliviando los calambres y el estreñimiento. Ejercicio físico: el movimiento estimula los intestinos. Caminar o ir en bicicleta tres veces por semana durante treinta minutos suele ser suficiente para obtener un efecto positivo. Linaza: las semillas de lino molidas liberan un mucílago que se hincha en el intestino cuando entra en contacto con líquido. Esto aumenta el volumen de las heces, lo que a su vez aumenta la presión sobre la pared intestinal y combate el estreñimiento. Aceite de oliva: para suavizar las heces, una cucharada de aceite de oliva virgen extra ayuda tanto si lo tomas antes como después de comer. El aceite de linaza y el aceite de ricino tienen un efecto similar. Masaje abdominal: según los expertos, un suave masaje de la pared abdominal estimula las conexiones nerviosas del intestino y lo estimula en caso de estreñimiento. Es mejor masajear suavemente con movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj e inhalar y exhalar profundamente. Legumbres: casi nada es tan bueno para la digestión como la fibra. Estimula el movimiento intestinal y no solo puede aliviar el estreñimiento, sino que además puede prevenirlo. Legumbres como los guisantes, las alubias y las lentejas contienen una cantidad particularmente alta de fibra. Agua: suena como un consejo muy simple, pero todavía se olvida con demasiada frecuencia ... Debes beber al menos dos litros de agua al día. Si estás luchando contra el estreñimiento, incluso mejor hasta tres. Es mejor comenzar por la mañana con un vaso de agua tibia en ayunas, este simple gesto estimula el llamado reflejo gastrocólico, que tiene un efecto positivo en las deposiciones. Cafeína: la cafeína estimula el metabolismo y la digestión. Cualquier persona que sufra de estreñimiento debe tomar al menos una taza de café por la mañana. Meditación: Seguramente no esperabas encontrarte con la meditación en esta lista, pero el estrés es una carga para el tracto gastrointestinal y la meditación diaria es una manera eficaz de reducir el estrés y favorecer el orden digestivo. Otras técnicas de relajación eficaces son el entrenamiento autógeno y la autohipnosis.

¿Qué pasa con los laxantes químicos?

Siempre es recomendable que primero estimules las deposiciones con ayudas naturales y con la dieta adecuada. Si no puede ir al baño durante varios días y sientes que el estómago está duro e hinchado, también puedes usar laxantes. Estos generalmente aseguran que el líquido se una a las heces y así estimula las deposiciones. Dado que los laxantes químicos pueden tener efectos secundarios, solo debes usarlos durante un período de tiempo corto. De todas maneras, antes de tomar cualquier medicamento consúltalo antes con tu médico.