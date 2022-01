7 suplementos y plantas que ayudan en la diabetes

Llevar una dieta baja en hidratos de carbono, reducir peso y hacer ejercicio son recomendaciones habituales para prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Estas medidas se pueden reforzar con algunos suplementos nutricionales avalados por estudios científicos.

1. Zinc y curcumina

Un estudio de 82 personas comparó los efectos de la suplementación con zinc y curcumina o un placebo entre un grupo de 82 personas diagnosticadas con prediabetes.

Los participantes se dividieron en 4 grupos de tratamiento: solo zinc, solo curcumina, una combinación de los dos o un placebo. También se les indicó que siguieran una dieta baja en calorías y que hicieran ejercicio.

Después de 90 días, la mayor reducción de los marcadores de riesgo de diabetes se produjo entre quienes tomaron una combinación de zinc y curcumina, con mejores resultados que los que solo tomaron zinc.

El grupo que combinó las dos sustancias y el que tomó zinc también experimentaron una reducción en el índice de masa corporal (IMC).

Las dosis diarias utilizadas en el estudio fueron 30 mg de zinc, como gluconato de zinc, y 500 mg de BCM95, una forma patentada de curcumina.

2. Extracto de té verde

La neuropatía periférica, cuyos síntomas principales son entumecimiento y dolor en las extremidades: es una complicación común de la diabetes. Un estudio muestra que el extracto de té verde puede ayudar.

El efecto del extracto se comparó con un placebo en un grupo de 194 diabéticos tipo 2 que sufrían de neuropatía. Las pruebas estándar de gravedad de la neuropatía se realizaron al comienzo del estudio y después de 4, 8 y 16 semanas de suplementación con un extracto de té verde o un placebo.

La mejora en el grupo de té verde, en comparación con el placebo, se hizo evidente después de 8 semanas. Después de 16 semanas, los beneficios del té verde aumentaron aún más.

Estudios anteriores habían determinado que beber té verde o tomar extracto de té verde puede reducir el azúcar en la sangre y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2.

3. Cromo

Los estudios demuestran que este mineral puede mejorar los niveles de azúcar en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina y mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos sin efectos adversos. A menudo se recomienda una dosis diaria de 200 mcg.

4. Gymnema sylvestre

La investigación muestra que esta planta medicinal reduce el azúcar en sangre al aumentar la producción de insulina.

Los efectos más notables tuvieron lugar entre los diabéticos con los niveles más altos de azúcar en sangre. Para tomarla hay que seguir las instrucciones del producto de herbolario.

5. Aloe vera

Una revisión de estudios, publicada en The Journal of Alternative and Complementary Medicine, encontró que los suplementos de aloe reducen los niveles de azúcar en sangre en personas con prediabetes y diabetes.

Las mayores disminuciones se observaron en personas con los niveles más altos de azúcar en sangre.

6. Probióticos

Una revisión de estudios con más de 600 personas, publicada en el British Journal of Nutrition, encontró que los probióticos reducen el azúcar en sangre y mejoran la función de la insulina entre los diabéticos.

Puedes tomar un suplemento de un laboratorio de confianza con una variedad de bacterias beneficiosas.

7. Biotina y vitamina B1

Estas vitaminas esenciales para el metabolismo energético destacan por su papel en el mantenimiento de los niveles normales de azúcar en sangre.

El cuerpo necesita biotina para producir insulina y también regula los genes involucrados en el metabolismo de la glucosa.

Dosis altas de biotina pueden reducir los niveles de triglicéridos, y un estudio ha demostrado que una combinación de biotina y picolinato de cromo reduce el azúcar en sangre.

Otra investigación ha probado que la vitamina B1 (100 mg, tres veces al día) reduce los niveles de proteína en la orina en personas con diabetes tipo 2.