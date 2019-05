El tomillo y el romero previenen la osteoporosis

Plantas medicinales

La osteoporosis es una amenaza para la salud y el bienestar de muchas personas, especialmente mujeres a partir de la menopausia. Y una manera de prevenir la descalcificación de los huesos es tomar preparados a base de tomillo y romero.

Estas dos plantas medicinales –en mayor medida el tomillo– han probado su capacidad para reducir la pérdida de calcio en los huesos en un experimento realizado con animales de laboratorio por investigadores de la Universidad de Kazan (Rusia) y del Centro Nacional de Investigación en Dokki (Egipto), que está dotado de una Unidad de Plantas Aromáticas y Medicinales.

Además, las plantas medicinales produjeron una serie de otros efectos positivos: aumentaron los niveles de vitamina D en el plasma sanguíneo y se redujo la inflamación y la oxidación.

Favorecen la absorción del calcio y reducen su eliminación

Según los autores de la investigación, su trabajo demuestra que "el tomillo y el romero pueden mitigar efectivamente la pérdida de calcio y son candidatos prometedores para prevenir la desmineralización y la osteoporosis".

Todo indica que la eficacia de las plantas contra la osteoporosis se basa en su poder antiinflamatorio, que inhibe la actividad de las citoquinas y reduce la actividad de los osteoclastos, células gigantes que degradan el tejido óseo. También favorecen la absorción intestinal del calcio y su fijación en los huesos.

Poseen compuestos volátiles antiinflamatorios y antioxidantes

El tomillo (Thymus vulgaris) contiene una variedad de compuestos volátiles fenólicos como el timol y el carvacrol. Su aceite esencial no es tóxico y posee actividad antimicrobiana.

El romero (Rosmarinus officinalis) es una de las más importantes plantas medicinales del Mediterráneo. Algunos de sus compuestos volátiles son el cinaol, el alcanfor, el alfa-pineno y el alfa-terpineol. Posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Cómo tomar el tomillo y el romero para prevenir la osteoporosis

El tomillo y el romero se pueden tomar de muchas maneras. Puedes preparar una infusión de las hojas, hirviendo dos cucharaditas en 200 ml de agua durante 1 minuto y dejándolas reposar 10 min más antes colarla. Pero sobre todo puedes añadirlos como especias a todo tipo de refritos, salsas y platos.

Referencia:

Elbahnasawy et al. The Impact of Thyme and Rosemary on Prevention of Osteoporosis in Rats. Journal of Nutrition and Metabolism.