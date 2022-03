Tos seca: causas y soluciones naturales

La tos es en realidad un reflejo muy saludable: ayuda a librar los pulmones y las vías respiratorias de patógenos y sustancias irritantes. Si los virus o las partículas de polvo entran en las vías respiratorias, los pulmones producen más mucosidad. Envueltos en este moco, los patógenos y otras partículas perturbadoras son expulsadas por la tos. Cuando se expulsa flema, se llama tos productiva. En la tos seca o improductiva no hay flema involucrada.

Tos aguda o crónica

La tos seca puede ocurrir brevemente al principio o al final de una infección cuando la tos productiva desaparece lentamente. Sin embargo, una tos seca también puede ocurrir sin una infección e incluso puede volverse crónica (se considera que la tos es crónica si dura más de 8 semanas).

Una tos seca puede ser muy angustiante, especialmente cuando ocurre por la noche, causa dolor en el pecho y puede combinarse con cosquilleo en la garganta. En este caso, la tos produce un gran impacto en la salud y la calidad de vida.

La tos, ya sea seca o productiva, siempre es solo un síntoma, no una enfermedad independiente. Esto significa que la tos puede tener causas muy diferentes. Para deshacerse de la tos es imprescindible conocer la causa.

Artículo relacionado 5 remedios naturales para la tos y la congestión

Posibles causas de la tos seca

La tos seca es uno de los síntomas característicos de la covid-19, pero existen muchas otras causas.

Resfriados, gripe e infecciones gripales

Bronquitis crónica

Tosferina

Irritantes ambientales como el humo del cigarrillo, gases, vapores químicos, polvo u otros contaminantes ambientales

Alergias

Asma

Medicamentos para la presión arterial (inhibidores de la ECA)

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Síndrome de goteo posnasal

Enfermedades pulmonares crónicas (por ejemplo, EPOC)

Tos neurogénica (tos nerviosa causada por daño del nervio vago)

Insuficiencia cardiaca

Entre las causas más raras de tos seca pueden incluir las siguientes:

Neumonía por micoplasma

Fibrosis pulmonar idiopática

Cáncer de pulmón

Inflamación de la laringe (laringitis)

Inflamación de la tráquea (traqueítis)

Artículo relacionado No hacen falta jarabes para la tos de los niños

Tos seca según la hora del día

Si tienes un resfriado y tos, ya sea que tosas por la mañana, al mediodía o por la noche, sabes qué lo está causando. Sin embargo, para causas menos claras, la hora del día en que ocurre puede proporcionar pistas sobre una posible causa.

Tos por la mañana

Si toses, especialmente por la mañana, las siguientes causas podrían desencadenarla:

Tos del fumador

Secuelas de un resfriado (cuando ya pasó el resfriado)

Bronquitis crónica

Tos por la noche

Si toses más por la noche, podría deberse a las siguientes causas:

Insuficiencia cardíaca

Asma y alergias

Reflujo silencioso

Flujo de moco retronasal

Tos neurogénica

Inhibidores de la ECA

Tosferina

Cuándo ver a un médico si tienes tos seca

Si ha estado sufriendo de tos seca desde que has estado tomando ciertos medicamentos, debes consultar con el médico para aclarar si la tos no podría ser un efecto secundario.

Un poco de tos de vez en cuando generalmente no es un problema. Pero si tu tos seca sigue empeorando o simplemente no desaparece, también debes consultar a un médico.

Por supuesto, también se debe acudir al médico si de repente aparecen expectoraciones sanguinolentas tras una tos seca, dificultad para respirar, dificultad para tragar o la sensación de que algo se atasca en la garganta.

La terapia de la medicina convencional

Los agentes mucolíticos no sirven para la tos seca. La tos seca no se puede convertir en una tos productiva. Si ocurre con un resfriado, a menudo se desarrolla una tos productiva después de unos días, pero esto sucede "automáticamente", es decir, no se puede iniciar de ninguna manera.

Los medicamentos contra la tos seca o los ataques de tos se denominan supresores de la tos (como el dextrometorfano). Aunque reducen las ganas de toser, a menudo no funcionan satisfactoriamente o no funcionan en absoluto.

Por otro lado, tienen efectos secundarios, como mareos, náuseas, problemas gastrointestinales y vómitos, y no deben tomarse junto con muchos otros medicamentos.

Si bien un supresor de la tos puede ser útil temporalmente (por ejemplo, para tener una noche tranquila), estos medicamentos solo suprimen la necesidad de toser y no abordan la causa de la tos de ninguna manera.

https://www.cuerpomente.com/salud-natural/tratamientos/tratamiendo-natural-medicamento-homeopatico-tipos-causas-tos_2435

Artículo relacionado 9 medicamentos homeopáticos para tratar la tos

Terapia natural contra la tos seca

En el caso de una tos seca, cuya causa se conoce, la tos se trata atendiendo a su origen. Humedecer las membranas mucosas reduce la necesidad de toser, ayuda a la faringe a regenerarse y tiene un efecto anticonvulsivo, aliviando así la tos. Una manera de mantener las mucosas húmedas es tomar infusiones de plantas medicinales, que además producen efectos beneficiosos.

Infusión para la tos seca

Ingredientes:

35 g de hojas de llantén menor (el llantén menor se considera uno de las mejores plantas para la tos en la medicina herbal)

35 g de flores de gordolobo

10 g de musgo islandés (no es realmente un musgo, sino un liquen viscoso)

10 g de flores de malva

10 g de raíz de regaliz

Elaboración:

Infundir 1 cucharadita de la mezcla en 1 taza de agua fría. Djar reposar durante 1,5 horas, colar a través de un colador de papel (filtro de café) para atrapar los finos pelos de las flores de gordolobo que de otro modo podrían ser irritantes. Beber a sorbos. La infusión también se puede calentar hasta una temperatura tibia antes de beberla. Sin embargo, no debe hervirse ni calentarse en exceso. Bebe 1 taza 3 veces al día. Es importante beber una infusión recién hecha.

Umckaloabo

El umckaloabo es una planta originaria de Sudáfrica. Su extracto se suele tomar en forma de gotas y es especialmente eficaz contra la bronquitis, pero también se utiliza generalmente para proteger las vías respiratorias porque favorece su regeneración.

Lo encontrarás en herbolarios y herbodietéticas.

Tomillo

Es una de esas plantas medicinales populares más eficaces para la tos, ya sea productiva o seca. El tomillo no solo tiene un efecto antibacteriano y expectorante, sino que también calma la tos gracias a su efecto anticonvulsivo.

Inhalaciones

Las duchas calientes, cuyo vapor humedece las membranas mucosas, ayuda a limpiar los senos paranasales y alivia las ganas de toser a corto plazo.

Por supuesto, el vapor también se puede inhalar mediante baños de vapor tradicionales, inclinándose sobre una olla donde se ha puesto alguna planta o aceite esencial (tomillo o eucalipto, por ejemplo).

Además de estos remedios, se puede elevar la cabecera de la cama (un máximo de 25 cm) para aliviar la tos seca por la noche causada por el reflujo silencioso y el flujo de moco posnasal.