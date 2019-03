¿Tienes alergia al polen? Considera la acupuntura

Tratamiento eficaz

La acupuntura consigue mejores resultados que los medicamentos antihistamínicos en el tratamiento de la rinitis alérgica estacional (entre marzo y mayo), que afecta a una de cada cuarto personas, según un estudio realizado en el Hosptial Charité de la Universidad de Berlín.

El estudio se realizó con 414 personas con síntomas de alergia de 16 a 45 años de edad. Los participantes fueron divididos en varios grupos que recibieron distintos tratamientos durante 8 semanas. Uno recibió acupuntura de verdad y antihistamínicos en caso de necesidad. A un segundo grupo se le administró acupuntura simulada y también antihistamínicos si aparecían síntomas. Y un tercer grupo recibió solo medicamentos antihistamínicos (cetirizina y metilprednisolona, fármacos que pueden producir efectos secundarios somnolencia, cefalea, mareos, cansancio y dolor de garganta).

La acupuntura reduce la necesidad de tomar medicamentos

Los investigadores comprobaron que las personas con síntomas de alergia –estornudos, picazón y obstrucción nasal o rinorrea (es decir, secreción nasal)– que recibieron sesiones de acupuntura precisaron menos medicamentos y disfrutaron de un mayor alivio de los síntomas.

Solo el 60% de las personas que acudieron a la acupuntura tomaron también antihistamínicos y solo en 9 días de media. En cambio el porcentaje subió hasta el 71% y 13 días en el grupo de la falsa acupuntura y al 82% y 18 días en el tercer grupo.

Mejora la calidad de vida

Es decir, las personas alérgicas que recibieron acupuntura tomaron tres veces menos antihistamínicos y mejoró su calidad de vida. Los autores del estudio afirman que "los síntomas disminuyeron significativamente en el grupo de acupuntura en comparación con los otros grupos de estudio".

Los puntos de acupuntura elegidos para el tratamiento fueron: LI4 (Hegu), LI11 (Quchi), LI20 (Yingxiang), Yintang (extra) y tres de los siguientes ocho: EX5 (Bitong), GB20 (Fengchi), LV3 (Taichong), LU7 (Lieque), ST36 (Zusanli), SP6 (Sanyinjiao), TB17 (Yifeng) y BL13 (Feishu).

Los investigadores concluyen que la acupuntura "puede considerarse una opción de tratamiento complementario y valioso para los pacientes con rinitis alérgica estacional". El estudio fue publicado por la revista Acupuncture in Medicine.

Referencia:

Daniela Adam et al. "Impact of acupuncture on antihistamine use in patients suffering seasonal allergic rhinitis: secondary analysis of results from a randomised controlled trial". Acupuntcure in Medicine. 10.1136/acupmed-2017-011382