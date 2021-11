Cómo tratar la caída del cabello por estrés

La pérdida de cabello es a menudo el resultado del estrés. Puede ser un estrés físico y mental debido a las exigencias laborales, pero también puede ser debido a las continuas cargas emocionales como puede suceder en las relaciones de pareja y familiares.

El estrés surge cuando una persona siente que no puede hacer frente a una situación particular. Se siente abrumada y no consigue tomas las decisiones mejor adaptadas a las circunstancias con una actitud resiliente.

Cuando el estrés dura demasiado

Si el estrés se mantiene semanas o incluso meses, entonces puede llevar a problemas, como enfermedades de la piel, mayor susceptibilidad a las infecciones, dolor de cabeza o una pérdida excesiva de cabello, entre otros trastornos físicos y anímicos.

La pérdida de cabello relacionada con el estrés puede ser de diferentes tipos: puede tratarse de una alopecia areata (pérdida de cabello en zonas circulares) o una pérdida de cabello difusa. También puede acelerar la pérdida de cabello relacionada con causas genéticas.

¿Cómo puede el estrés conducir a la pérdida del cabello?

El estrés psicogénico puede llevar a la pérdida de cabello o acelerar la pérdida ya existente. Una investigación de la doctora Eva Peters, del Departamento de Psiconeuroimmunología de la Clínica Universitaria Charité de Berlín, explica que el estrés aumenta la producción de hormonas y neurotransmisores (adrenalina y cortisol), que se degradan en compuestos que aumentan la inflamación en el entorno de los delicados folículos pilosos

Existe una relación entre el estrés la grasa corporal y la caída del cabello. Los producto de la degración de hormonas y neurotransmisores mencionados tienden a acumularse en el tejido graso, por lo que las personas obesas pueden ponerlas en circulación y favorecer la pérdida de cabello. En algunos casos, perder peso puede mejorar el estado de los folículos pilosos.

La falta de sueño es otros factor influyente. Los folículos pilosos, como otros tejidos del cuerpo, se regeneran y fortalecen por la noche. Si se reducen las horas y la calidad del descanso, también se favorece la caída del cabello

La caída del cabello relacionada con el estrés es reversible

Por supuesto, no existen medicamentos que puedan remediar la caída del cabello relacionada con el estrés. Por lo tanto, se deben encontrar formas de evitar el estrés y aprender técnicas de relajación.

Las plantas medicinales pueden ayudar en tanto que colaboran con la gestión del estrés y poseen propiedades antiinflamatorias. Hay varias plantas medicinales que se consideran de ayuda para aportar un poco de paz a la vida cotidiana y pueden ayudarte a desconectar.

La valeriana (Valeriana officinalis) ayuda con los trastornos del sueño y tiene un efecto relajante, calmante y equilibrante. Se puede utilizar en forma infusión, comprimidos o tinturas.

El lúpulo (Humulus lupulus) contiene un aceite que también calma y favorece el sueño. Es fácil encontrar combinaciones de valeriana, melissa o hierba de San Juan en mezclas de infusión o en almohadas de hierbas.

La hierba de San Juan (Hypericum perforatum) es eficaz contra los estados de ánimo depresivos, pero también contra la inquietud y la ansiedad. La efectividad de esta planta medicinal es del 60 al 70 % y, por lo tanto, es tan alta como la de los antidepresivos sintéticos, pero casi sin efectos secundarios. Dado que el uso de la hierba de San Juan puede causar interacciones con otros medicamentos, se debe consultar a un médico si se toman varios medicamentos al mismo tiempo.

La melissa (Melissa officinalis) es otro remedio que alivia el estrés. Los ingredientes activos se absorben bien tomada en forma de infusión o como aceite esencial. Esta planta es eficaz contra la inquietud y los trastornos del sueño, pero también contra los problemas nerviosos del estómago y del corazón.

Aplicaciones externas adicionales con ortiga (Urtica dioica) o con romero (Rosmarinus officinalis) pueden mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Las raíces del cabello reciben oxígeno y nutrientes vitales y, por lo tanto, se fortalecen.

Ejercicio y relajación contra la caída del cabello relacionada con el estrés

Son eficaces las técnicas de relajación como masajes, meditación y aromaterapia.

Hacer ejercicio de manera regular contrarresta el estrés y alivia la tensión. De esta forma, se puede desarrollar un cierto nivel de resistencia al estrés. El deporte aumenta la resiliencia general y, por lo tanto, tiene un efecto equilibrante. Correr o saltar a la comba pueden ser ejercicios muy eficaces para descargar la tensión.

El yoga, el taichí o el chikung también relajan la mente y el cuerpo. Las medidas para reducir el estrés deben implementarse lo antes posible.

