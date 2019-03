El trébol rojo es eficaz para prevenir la osteoporosis

Fitoterapia

Muchas mujeres sufren una disminución de la masa ósea tras la menopausia. Debido a la bajada en el nivel de estrógenos, los huesos se demineralizan y aumenta el riesgo de que sufran una fractura como consecuencia de un golpe o una caída.

El tratamiento convencional consiste a menudo en terapia hormonal sustitutoria, pero esta posee efectos secundarios y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Existe una alternativa natural: la administración de trébol rojo (Trifolium pratense) fermentado.

60 ml de extracto líquido de trébol rojo fermentado

Para evaluar su eficacia, investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), dirigidos por el doctor Per Bendix Jeppesen, administraron 60 ml de extracto líquido del trébol rojo fermentado con bacterias lácticas a 78 mujeres postmenopáusicas con síntomas iniciales de osteoporosis.

Según los autores del estudio, el trébol rojo es rico en fotoestrógenos, similares a las isoflavonas de la soja, que compensan la deficiciencia en la producción de estrógenos por parte del cuerpo.

Por otra parte, la fermentación aumenta la eficacia del preparado porque elimina los azúcares y facilita que los fitoestrógenos atraviesen la mucosa intestinal y lleguen al torrente sanguíneo. De esta manera la fermentación hace que el preparado sea más potente y activo, y además favorece una buena digestión.

Los científicos dividieron a las participantes en dos grupos: uno recibió el trébol rojo y el otro, placebo, pero ambos tomaron además un preparado con calcio (1.200 mg), magnesio (550 mg) y vitamina D (25 mcg de calcitriol).

Conservaron la densidad ósea normal

Los análisis realizados después de un año demostraron que las mujeres que siguieron el tratamiento con el trébol habían conservado la densidad ósea normal para su edad, mientras que las que solo tomaron los nutrientes experimentaron una reducción del 5%.

Además las mujeres que tomaron el trébol rojo vieron reducidos otros síntomas de menopausia, como la frecuencia y la severidad de los sofocos.

Los autores de los estudios concluyeron que la eficacia y la buena tolerancia al trébol fermentado lo hacen preferible al tratamiento convencional. Además es barato, por lo que sería una gran opción para los países en desarrollo.

