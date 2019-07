El triclosán también favorece la osteoporosis

Contaminación química

El triclosán es un conservante y un agente antibiótico que se añade a productos de consumo habitual como desodorantes, jabones de manos, pastas de dientes y enjuagues bucales, productos de limpieza desinfectantes e incluso prendas de vestir. Tan amplias como sus usos son las sospechas sobre sus efectos perjudicales en la salud de las personas.

Del triclosán se sabía que era un disruptor endocrino, que se encontraba en muestras de cáncer de mama, que era alergénico, que alteraba la microbiota intestinal, que perjudicaba a las neuronas y que favorecía la aparición de bacterias resistentes al tratamiento con antibióticos.

El triclosán es disruptor endocrino y sospechoso de ser cancerígeno

Ahora, un etudio realizado en la Universidad de Hangzhou, en China, ha descubierto que también está relacionado con la osteoporosis en las mujeres. Los investigadores comprobaron que las mujeres con niveles más altos de triclosán en la orina tenían una menor densidad ósea en el fémur y la columna vertebral. Y el riesgo de osteoporosis era mayor en las mujeres menopáusicas.

Estudios anteriores habían probado que el triclosán afectaba a la mineralización de los huesos en animales de laboratorio, pero esl estudio dirigido por el doctor Yingjun Li es el primero que lo corrobora con personas. No obstante, los autores precisan que todavía no se puede afirmar que exista una relación de causa-efecto.

El uso del triclosán apenas supone un beneficio. Los estudios han probado que incluir triclosán en los productos de higiene personal y doméstica no tiene ventajas sobre utilizar simplemente agua y jabón. Por tanto, solo quedan los posibles riesgos.

Mira las etiquetas y elige productos ecológicos

Para evitar esta sustancia en los productos de higiene personal solo hay que leer la lista de ingredientes o elegir productos con una certificación natural o ecológica (todas las certificaciones reconocidas, como Ecocert, Cosmebio, Vida Sana, BDIH o Cosmos, lo prohíben).

Más difícil es no exponerse al triclosán a través de la ropa, las alfombras y otros utensilios porque estos productos no están obligados a declarar en las etiquetas los tratamientos que han sufrido. Siempre puedes preguntar al fabricante si ha recurrido al triclosán. En principio, puedes sospechar de cualquier producto que se presente como "antibacteriano".

Yingjun Li et al. Association between urinary triclosan with bone mass density and osteoporosis in the US adult women, 2005-2010. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.