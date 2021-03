Taller gratuito: apúntate y disfruta de una clase online de mindfulness

¿Hace tiempo que sientes la necesidad de librarte del estrés y no sabes cómo? ¿Te has planteado iniciarte en el mundo del mindfulness pero no sabes por dónde empezar? ¿Has practicado mindfulness pero querrías asesoramiento para saber que lo haces bien? ¿Tienes dudas sobre cómo meditar y quieres aclararlas?

Tenemos una magnífica noticia para ti: la Escuela Cuerpomente ha organizado un taller gratuito con Teresa Moroño, bióloga y profesora de Escuela Cuerpomente y ofrecerá en directo la clase "Mindfulness: cómo reducir el estrés y la ansiedad en 8 semanas", una sesión de iniciación a la meditación enfocada a todos los niveles.

Será el próximo 17 de marzo a las 19 horas (hora española). Reserva aquí tu plaza gratis.

No dejes escapar esta oportunidad

Mantener una conversación y recibir los consejos de Teresa Moroño respecto al mindfulness es todo un lujo a tu alcance. Se dedica desde hace muchos años a la práctica y enseñanza tanto del yoga como del mindfulness o meditación de atención plena y se formó durante 5 años en el programa del doctor Jon Kabat-Zinn como profesora de MBSR en el Mindfulness Center de la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Brown (EE.UU).

En este taller online aprenderás qué problemas genera el estrés, qué es vivir en piloto automático, cómo funciona tu mente, qué es y cómo te ayuda el mindfulness y por qué necesitas 8 semanas para reducir el estrés y la ansiedad. Además, Teresa Moroño realizará una práctica de meditación y podrás resolver todas tus dudas en directo.

Cómo inscribirse al taller gratuito de mindfulness

Para poder participar en este taller gratuito online de mindfulness solo es necesario que reserves aquí tu plaza. Recibirás un correo de confirmación y te explicaremos cómo conectarte el próximo 17 de marzo a las 19 horas (hora española) para disfrutar de tu clase con Teresa Moroño.

Es el momento de iniciarse en el mindfulness

Que sientas ahora un pico de estrés no es casualidad. Según las encuestas, nueve de cada diez españoles han sufrido estrés debido a la situación actual generada por la pandemia. Sin embargo, conviene liberarse de este síntoma, puesto que el estrés mantenido afecta negativamente al estado de salud.

La buena noticia es que, según un estudio publicado en la revista Medicina Naturista, la aplicación de un programa online de mindfulness puede reducir los niveles de estrés percibidos por la pandemia de COVID-19.

Uno de los programas de mindfulness más eficaces contra el estrés es el famoso programa de ocho semanas conocido como Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) o programa de Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena (REBAP), fruto de la investigación del doctor Jon Kabat-Zinn, doctorado en biología molecular por Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ahora tienes la oportunidad de conocer este método para liberarte del estrés de la mano de Teresa Moroño y la Escuela Cuerpomente. Solo tienes que apuntarte al taller gratuito aquí para reservar tu plaza el próximo 17 de marzo a las 19 horas (hora española).