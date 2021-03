Yoga para principiantes: descubre el mejor curso online

La Escuela Cuerpomente te presenta el curso de yoga para principiantes más completo, con 14 video clases donde aprenderás paso a paso las 56 posturas de yoga básicas y cómo practicarlas en las series guiadas. Si has intentado hacer yoga en casa con tutoriales online y no has conseguido avanzar, este es tu curso de yoga. Podrás hacer todas clases de yoga desde casa y a tu ritmo. ¡Deja que el yoga cambie tu vida!

Con este curso online podrás empezar cuando quieras a practicar yoga en casa, a tu ritmo, aunque nunca hayas hecho ejercicio y tengas la edad que tengas. En poco tiempo notarás el poder transformador de las posturas de yoga a nivel físico, mental y espiritual.

Las posturas de yoga bien explicadas

El valor diferencial del curso "Yoga para principiantes" de la Escuela Cuerpomente está en que con él aprenderás cada una de las 56 posturas de yoga básicas, paso paso, de forma guiada y segura, con con todo lo que necesitas saber para hacerlas bien y sin forzar.

Y es que la clave de que la práctica del yoga sea realmente transformadora para el cuerpo y la mente está precisamente en realizar de forma correcta las asanas o posturas de yoga, sin forzar, escuchando los límites del cuerpo. A medida que se avanza en la práctica se va ganando flexibilidad y se va avanzando y perfeccionando.

Cada postura de yoga aporta unos beneficios físicos, mentales y espirituales. Desde ayudar a alinear la postura, a conseguir más calma, ganar autoestima y empoderarse, alejar los miedos, revitalizarse…

Los nombres de las posturas de yoga son en sánscrito y la vibración que provocan los sonidos de los nombres de las posturas tiene también un efecto energético y transformador en nosotras y en nuestra práctica. El nombre de la postura se compone de uno o más nombres seguido de la palabra -asana, que significa postura. Por ejemplo:

Trikonasana (la postura del triángulo): Trikon significa ‘triángulo’.

Adho Mukha Svanasana (la postura del perro boca abajo): Adho significa ‘abajo’, Mukha significa ‘boca’ y Svana significa ‘perro’.

Urdva Mukha Svanasana (la postura del perro boca arriba): Urdva significa ‘arriba’.

Aunque no es necesario saber el significado de la postura, conocerlo te ayudará a relacionar el nombre con la forma de la postura y así memorizarlos más rápidamente para poder fluir bien en una sesión guiada. Para empezar a conocer estas posturas básicas, puedes acceder al Curso gratis: Tu primera clase de yoga. ¡Aprovecha ahora esta oportunidad para empezar a tomar contacto con el yoga!

El mejor curso de yoga para principiantes

Hay muchos cursos online con clases de yoga en casa, pero ninguno es como el que te presenta la Escuela Cuerpomente.

El curso más completo y accesible. Este curso te enseña las 56 posturas de yoga básicas de forma guiada . Están organizadas en 4 video clases donde podrás seguir las explicaciones paso a paso para hacer cada postura de yoga, conocerás su nombre en sánscrito, sus beneficios, si tiene contraindicaciones… y todo lo que debes tener en cuenta durante la práctica. Además, tendrás un completo e-book con más de 100 páginas que te ayudarán a tener una base sólida y saludable para la práctica del yoga en casa.

Las clases más seguras. El Curso de yoga para principiante de la Escuela Cuerpomente está impartido por Eva Roca, profesora de yoga, experta en nutrición vitalista y coach en salud. Eva lleva 20 años dedicándose a ayudar a las personas a encontrar el equilibrio y el bienestar a través de la alimentación saludable y el yoga.

El que se más se adapta a ti. Con este curso online de Yoga para Principiantes tendrás toda la base para aprender desde cero, practicar día a día, seguir cualquier clase de yoga con facilidad y hasta crear tus propias series de posturas cuando quieras. Contiene 14 vídeos, con sesiones teóricas y clases de yoga prácticas diseñadas para todos los que os acercáis al yoga por primera vez y, además, este curso está ideado para que elijas la sesión que se adapte mejor a tus necesidades: para activarte, relajarte, empoderarte, alinear la postura o perfeccionar tu práctica. Tendrás todo el material para combinar y disfrutar del yoga en casa durante todo el año.

¿Qué te ofrece este curso de yoga online?

El curso de Iniciación al Yoga de la Escuela Cuerpomente contiene 14 videos, con sesiones teóricas y clases de yoga prácticas diseñadas para todos los que os acercáis al yoga por primera vez. Con él aprenderás cada una de las 56 posturas de yoga básicas, de forma guiada y segura.

Estos son los contenidos del curso:

5 vídeo clases de iniciación al yoga para aprender todo lo que necesitas para empezar a hacer yoga en casa.

Cómo prepararse, sentarse y practicar yoga. Los 4 pranayamas básicos para aprender cómo respirar. Los mudras. Los bandhas. El centramiento, calentamiento y el saludo al sol.

4 Vídeo clases de posturas para aprender a hacer las posturas de yoga o asanas esenciales con todo detalle, paso a paso, la posición, la técnica y los beneficios de cada postura:

Posturas de pie, de equilibrio y torsiones de pie. Posturas sentadas, de apertura de caderas y flexiones hacia adelante. Posturas de extensión de columna. Posturas supinas, de torsión sentadas e inversión básica.

5 vídeo clases prácticas con diferentes finalidades para que elijas la clase de yoga según el beneficio que necesites en cada momento:

Serie para alinear la postura [30 min]. Serie matinal vitalizante para activarte [40 min]. Serie de tarde con posturas antiestrés y relajantes [40 min]. Serie para empoderarte y superar miedos [40 min]. Serie de perfeccionamiento [60 min].

Descargables

Un completo e-book de 45 páginas de apuntes del curso de yoga para principiantes, con las bases y la filosofía del yoga, y todo lo que necesitas para tu primera clase de yoga en casa. Un e-book de 114 páginas con las fichas de las 56 posturas básicas de yoga. Una excelente guía para aprender cada postura, cómo se hace, cuáles son sus beneficios... 6 láminas con las posturas para seguir cada clase sin necesidad de ver el video, además de la postura al sol.

Beneficios de practicar yoga en casa

Si siempre habías querido iniciarte en el yoga, esta es tu oportunidad. Tal como dice Eva Roca, profesora del curso "Yoga para principiantes" de la Escuela Cuerpomente, escoger el estilo de vida yóguico es escoger ser feliz, es escoger vivir con plenitud y con auténtica sabiduría. Los beneficios para el cuerpo y la mente de practicar esta disciplina son múltiples:

1. A nivel físico

Conseguirás un cuerpo ágil, resistente, flexible, equilibrado y fuerte.

Evitarás problemas de espalda y los dolores causados por enfermedades como la artritis y la osteoporosis.

Mejorarás tu equilibrio y tu postura corporal. Una postura firme aumenta la autoestima, reduce el cansancio y aumenta la energía.

Las asanas "limpian" y purifican el cuerpo desde el interior, tonificando y mejorando el funcionamiento de los órganos internos. También fortalecen nuestro sistema inmune.

2. A nivel mental-emocional

Nos aportará calma, serenidad y paz interior. Está comprobado que el yoga alivia la depresión y reduce el estrés y la ansiedad.

A medida que vayas integrando una buena práctica de yoga en el día a día, podremos dirigir la atención hacia nuestro interior, controlando la mente y manteniendo un pensamiento positivo.

3. A nivel anímico, energético y espiritual

El yoga te permitirá conocer y observar nuestras emociones y transformarlas. Durante la práctica se puede sentir el miedo, el llanto, la risa... Son emociones que hay que liberar heridas del pasado.

El yoga nos hace libres y perfectos en el sentido de que perfecciona nuestros hábitos mentales para que nos ayuden a superar cualquier obstáculo con valentía y amor.

Apúntate ya al Curso de Iniciación al Yoga, no dejes pasar esta oportunidad. Eva Roca te guiará en cada clase para que puedas practicar paso a paso, a tu ritmo y desde casa. Podrás empezar con las posturas de yoga y seguir con las clases guiadas, que podrás ir combinando.

