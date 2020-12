Cuida tu flor de pascua para que vuelva a florecer el año que viene

La poinsettia (Euphorbia pulcherrima, también llamada flor de Navidad o estrella de Adviento) es una de las plantas de interior más populares, al menos en épocas Navideñas. A menudo, sin embargo, esta planta no se cuida adecuadamente y termina en la basura inmediatamente después del cambio de año.

Estas plantas pueden proporcionarte fácilmente alegría durante muchos años. Para que vuelvan a florecer y mostrar las hojas rojas para la próxima Navidad, es necesario privar de luz a la maceta en otoño.

Las poinsettias nunca deben regarse demasiado. Solo hay que hacerlo cuando la capa superior del suelo esté completamente seca. Al comprar una es mejor que optes por una variedad ecológica que no llevará pesticidas ni turba en su tierra.

Cuidar, regar y fertilizar adecuadamente la poinsettia

Ubicación. Como planta tropical que es, la poinsettia ama los lugares cálidos y luminosos. Sin embargo, las corrientes de aire y un lugar directamente encima o al lado de la calefacción no son adecuados para ella.

Proporciona a la flor de pascua solo cantidades moderadas de agua y evita el encharcamiento, que puede provocar la putrefacción de las raíces. En general basta con un vaso a la semana. También puedes sacar el cepellón de la maceta y sumergirlo en el agua durante unos minutos. Cualquier exceso de agua debe drenarse antes de volver a colocar la planta en la maceta. Es mejor regar la planta de interior con agua a temperatura ambiente Fertilización. En invierno, dale a la flor de pascua un fertilizante rico en potasio cada dos semanas. En verano conviene incluso abonar semanalmente con compost.

Consejos para el verano

Después de la Navidad y el período de floración, la planta de hoja perenne necesita un período de descanso de unas doce semanas, preferiblemente en un lugar fresco y bastante oscuro. Debes tener mucho cuidado con el riego durante este tiempo.

Cuando hace más calor en mayo y ya no hay amenaza de heladas nocturnas, puedes cortar los brotes marchitos y colocar la estrella de Adviento en el balcón, terraza o en el jardín. Ahora es el mejor momento para trasplantarla a una maceta más grande y ponerle tierra nueva.

En verano, a la flor de Pascua le gusta más un lugar parcialmente sombreado al aire libre. Con buen cuidado, muchas hojas verdes volverán a crecer. Incluso en verano, esta planta no debería recibir demasiada agua.

Para que las brácteas vuelvan a cambiar de color hacia la Navidad y se formen nuevas flores, la poinsettia no debe recibir más de doce horas de luz al día en otoño.

Coloca la planta en la oscuridad durante la mitad del día desde principios de octubre hasta finales de noviembre o cúbrela, por ejemplo, con un cubo grande o una caja de cartón. De esta forma imitas los días cortos que conoce la planta de su hogar real cerca del ecuador.

Elige plantas fuertes de producción ecológica

Al comprar, busca plantas que conserven hojas fuertes de color verde oscuro. Las hojas de color amarillo verdoso en el centro de las brácteas de colores deben tener brotes. Si los cogollos ya están abiertos o si faltan por completo, la planta ya ha terminado de florecer y es probable que solo brinde alegría por un corto tiempo.

En los supermercados, las plantas sensibles a menudo se encuentran en el área de entrada con corrientes de aire o incluso en el exterior. Mejor compra una planta que se haya mantenido en el calor.

Transporta la flor de pascua bien embalada y protegida. Es muy sensible al frío y, en el peor de los casos, puede sufrir daños por heladas en el camino a casa. Las plantas con hojas amarillas o rizadas no deben llevarse a casa. Además, no compres plantas que hayan sido rociadas con purpurina. La decoración es mala tanto para el medio ambiente como para la planta.

No compres plantas baratas, sino productos de alta calidad de floristerías o jardinerías especializadas. Las poinsettias ecológicas son las mejores.

Las plantas que invaden Europa en Diciembre se cultivan en Suramérica y África recurriendo a pesticidadas, incluidoa algunos que se han prohibido en Europa, pero los trabajadores de los países productores todavía están expuestos a ellos.

Compra flores de Pascua con tierra sin turba. La extracción de turba destruye hábitats ricos en especies y libera CO2. Hay poinsettias con sello ecológico y también con el sello Fairtrade, que garantizan el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad ocupacional.