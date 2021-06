Elimina las moscas de la fruta de tu hogar

En cuanto suben las temperaturas, ahí están las moscas de la fruta multiplicándose por momentos. Afortunadamente, no suponen ningún problema para la salud. Por tanto, no conviene utilizar agentes químicos para combatirlas.

Estos insectos prefieren estar en la cocina y aposentarse sobre frutas que ya no están frescas. Te mostramos cómo puedes combatir estas pequeñas pero molestas moscas de forma natural y qué remedios caseros pueden ayudarte.

Datos sobre las moscas de la fruta

Con el aumento de las temperaturas, las moscas de la fruta, que los expertos llaman Drosophila melanogaster, se ponen en marcha. Las hembras de la mosca de la fruta ponen hasta 400 huevos en un lugar adecuado, que suele ser una fruta donde las larvas lo tienen fácil para desarrollarse.

Este tipo de moscas provienen de regiones tropicales y han seguido a los humanos a prácticamente todas las partes del mundo y es uno de los seres vivos mejor investigados. Se conoce bien su genética y es muy utilizada en investigación científica.

Cómo luchar contra las moscas de la fruta

¿Qué hacer si los insectos ya se han extendido por toda la casa? En este caso solo puedes deshacerte de ellas con trampas. Con estas instrucciones conseguirás eliminarlas en poco tiempo.

Haz tu propia trampa para moscas de la fruta:

Toma un frasco o un tazón pequeño y agrega unas cucharadas de vinagre.

y agrega unas cucharadas de vinagre. Llena el vaso con agua (aproximadamente 1 parte de vinagre por 4 partes de agua).

(aproximadamente 1 parte de vinagre por 4 partes de agua). El truco definitivo consiste en añadir una gota de lavavajillas.

Coloca el vaso abierto cerca de de donde se concentran las moscas.

cerca de de donde se concentran las moscas. Si hay varias habitaciones infestadas, instala más trampas para combatirlas.

instala más trampas para combatirlas. La trampa para moscas de la fruta funciona con tanta eficacia y rapidez porque el vinagre atrae a los insectos. El detergente quita la tensión superficial del agua. Esto hace que las moscas se ahoguen en ella.

Prevenir la aparición de las moscas de la fruta

Lo mejor es que estas moscas ni siquiera aparezcan en la cocina o en la casa. Estos 7 remedios naturales te ayudan a prevenir su multiplicación.

1. Usa aceites esenciales

Los aceites esenciales intensamente perfumados son un remedio casero natural para las molestas moscas de la fruta.

Se recomienda especialmente el aceite de clavo de olor. Este aceite esencial además te ayudará a mantener alejados otros insectos molestos como las avispas.

Los clavos de olor también son un buen remedio contra todas las clases de moscas. No necesitas hacer una trampa con vinagre, simplemente coloca los clavos de olor junto a la fruta y los pequeños insectos se mantendrán alejados.

2. Usa plantas aromáticas

¿Te encanta la lavanda, la albahaca o el romero? ¡Estupendo! El olor de las aromáticas enmascara el de las frutas y las moscas no acuden. Es un remedio casero sencillo con un gran efecto.

Esto también funciona con las tomateras, porque a las moscas de la fruta no les gusta su olor en absoluto. También debes colocarlas cerca de la ventana o poner algunas hojas de tomate al lado de la cesta de frutas para mantener alejados a los insectos.

3. Procesa la fruta demasiado madura

Una fruta que esté demasiado madura o que tenga una mancha desagradable atraerá mágicamente a las moscas. No dejes que llegue a ese estado consumiéndola mientras está en su punto o procesándola antes de que se estropee. Puedes hacer zumos, batidos, mermeladas, pasteles, etc.

4. Elimina los desechos de frutas y verduras

Las frutas y verduras en descomposición invitan a pequeños insectos a multiplicarse en poco tiempo. Tu máxima prioridad será no dejar residuos de frutas en la cocina durante demasiado tiempo. Tíralos a la bolsa de compost y llévala cada día sin falta al contenedor de los residuos orgánicos.

Si has desechado los restos de comida con o sin moscas de la fruta en el compostero en tu jardín o terraza, entonces también pueden multiplicarse a gran velocidad allí. Un remedio para evitarlo es espolvorear una capa gruesa de harina de roca por encima.

5. Enjuaga los residuos de bebidas

Las bebidas dulces, fermentadas y que contienen levadura también atraen a las moscas de la fruta, aunque solo sea un resto en un vaso o en el fondo de una botella ya vacía.

El remedio más eficaz en este caso es enjuagar inmediatamente los vasos, tazones, botellas y platos de ensalada después de su uso.

6. Almacena las frutas en un lugar fresco

La mejor forma de proteger una fruta que no es sensible al frío es guardarla en la nevera en verano. Como regla general, los alimentos locales tienden a aguantar bien el frío, los alimentos exóticos sin embargo, deben mantenerse a temperatura ambiente, no en la nevera.

Por tanto, las fresas, los arándanos, las ciruelas, las cerezas o las peras se pueden conservar en el frigorífico. Esto ayuda eficazmente a prevenir las moscas de la fruta y tiene más sentido que usar trampas para atraparlas.

Las frutas maduras que no deben estar en la nevera se pueden proteger con una mosquitera de malla cerrada. Si no tienes una a mano, también puede colocar una bolsa de verduras de malla fina sobre el frutero.

7. Aumenta la corriente

En la estación cálida, la ventilación frecuente también es eficaz para ahuyentar a estos pequeños insectos. Esto asegura que las deliciosos emanaciones que acompañan la maduración de la fruta no se concentren entre las paredes de tu casa.

Además, a las mini moscas no les gusta la corriente porque resultan arrastradas. La ventilación cruzada es uno de los mejores remedios caseros para acabar con las plagas de forma sencilla y en poco tiempo.