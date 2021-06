Combate los pulgones de los rosales con remedios caseros

Las rosas en flor son hermosas y realzan el aspecto de los jardines. A muchos jardineros aficionados les gusta plantar rosales, pero desafortunadamente a los pulgones también les encantan desafortunadamente estas bellas y fragantes plantas y les gusta instalarse en ellas durante la primavera y el verano.

Los pulgones no perjudican a la planta a largo plazo, ya que volverá a crecer el año que viene. Sin embargo, las hojas y flores de la temporada se dañan en gran medida si la infestación es severa.

Cómo eliminar el pulgón del rosal

Quitar los pulgones a mano

En todos los casos, será útil recolectar los pulgones a mano antes del tratamiento. Esto reducirá la infestación (en algunos casos, si son muy poquitos, puedes acabar con ella así) y otros remedios caseros podrán funcionar de manera más efectiva.

Enjuaga los pulgones con agua

Si la infestación no es muy grave, es suficiente rociar las rosas con un fuerte chorro de agua por la mañana y por la noche. Los pulgones son arrastrados por el agua y, con un poco de suerte, puedes contener la infestación.

Agua con jabón

Un remedio casero eficaz para los pulgones es una solución jabonosa casera. Para ello no debes urtilizar jabones perfumados ni detergentes convencionales. Los ingredientes sintéticos pueden dañar las rosas.

Es mejor usar un jabón tipo marsella puro o jabón de potasa. Usa el agua y el jabón para hacer agua jabonosa con una proporción de 20 mililitros de jabón por un litro de agua.

Puedes agregar un poco de alcohol para aumentar la eficacia del agua con jabón. Usa un rociador a presión o una botella rociadora para pulverizar los rosales sobre toda el área infestada.

El jabón formará una película sobre los pulgones y se asfixiarán. Repite el procedimiento varias veces al día hasta que ya no encuentres pulgones en el rosal.

Aceite de neem contra los pulgones del rosal

El aceite de neem se obtiene de las semillas del árbol de neem y también se considera un remedio eficaz para controlar las plagas. No es perjudicial para las plantas, solo daña a las plagas y es completamente biodegradable.

Simplemente diluye unas gotas de aceite de neem en agua y rocía la mezcla sobre los pulgones con una botella rociadora.

El aceite hace que los pulgones se vuelvan inactivos. No comen y no se desarrollan más. En consecuencia, ya no producen descendencia. Después de un tiempo, puedes enjuagar los pulgones visibles restantes de las rosas con agua.

Lucha contra los pulgones con ortiga

La infusión de ortiga casera también es un remedio eficaz contra los pulgones. Te explicamos cómo puedes hacer fácilmente caldo de ortiga tu misma:

Remoja unos 500 g de ortigas verdes frescas (no florecidas) en cinco litros de agua hirviendo. Revuelve bien la infusión con una cuchara de madera.

en cinco litros de agua hirviendo. Revuelve bien la infusión con una cuchara de madera. Deja reposar la mezcla durante 24 horas para que los compuestos activos se diluyan en el agua.

para que los compuestos activos se diluyan en el agua. Una vez que la infusión esté lista, viértela a través de un colador de cocina para quitar las hojas.

de cocina para quitar las hojas. Ahora puedes rociar la infusión sin diluir sobre las rosas infestadas de pulgones.

sobre las rosas infestadas de pulgones. No tires las hojas de ortiga de la infusión. Puedes usarlas como fertilizante o, secas, como mantillo.

Prevenir los pulgones en las rosas

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta al diseñar tu jardín para prevenir la infestación de pulgones: