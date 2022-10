Test 16 personalidades: el test de personalidad que hacen en las entrevistas de trabajo

Las personas tenemos diferentes formas de pensar y comportarnos que nos diferencian a unos de otros. El ser humano siempre ha caído en la tentación de crear tipos o modelos de personalidad en los que poder encajar a los demás y a uno mismo con el fin de comprendernos mejor. Los signos zodiacales son un ejemplo popular y con una larga historia.

La psicología moderna ha recogido esta necesidad y ha elaborado las denominadas pruebas o tests de personalidad. El test de las 16 personalidades o MBTI se ha hecho muy popular en Estados Unidos y Corea del Sur. En el país norteamericano es utilizado por las empresas y por oficinas gubernamentales en la gestión de los recursos humanos (entrevistas de trabajo). En Corea del Sur se estima que la mitad de la población se ha hecho el test, sobre todo los jóvenes, que comparten el resultado en redes sociales y esperan conocer a otras personas afines.

Test 16 personalidades o MBTI: qué es

La historia del test MBTI de las 16 personalidades se remonta a principios del siglo XX. El psicólogo Carl Gustav Jung, que desarrolló la psicología analítica después de distanciarse de su maestro, Sigmund Freud, definió los conceptos de introversión y extraversión como aspectos fundamentales de la personalidad.

Las personas que tienden a la introversión se interesan sobre todo en su mundo interior. Las personas más extravertidas, en cambio, se fijan en el exterior. Por otra parte, Jung definió cuatro funciones cognitivas básicas: pensar, sentir, intuir y percibir. Combinando las cuatro funciones y los caracteres extrovertido o introvertido describió ocho tipos de personalidad.

A partir de la teoría de las 8 personalidades de Jung y de sus propias investigaciones a lo largo de dos décadas, la profesora Katharine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers desarrollaron a partir de 1940 el Indicador Tipológico Myers-Briggs (MBTI, Myers-Briggs Type Indicator), el test de las 16 personalidades, que aún se utiliza en la actualidad, aunque a veces con ligeras modificaciones realizadas por distintos autores.

¿Para qué sirve el test de las 16 personalidades o MBTI?

El objetivo de la prueba es favorecer el autoconocimiento de la persona que hace el cuestionario y ofrecerle, por ejemplo, posibles orientaciones sobre sus preferencias profesionales o sobre su compatibilidad con otras personas. Por eso el test se ha utilizado en la asesoría laboral o en la búsqueda de pareja sentimental.

El cuestionario y la definición de la personalidad puede ser interesante a nivel individual, como trabajo de autoconocimiento, y en los grupos (en la escuela o en el trabajo, por ejemplo) puede ayudar a definir las aportaciones de cada uno.

¿Cómo se hace el test de las 16 personalidades o MBTI?

El test MBTI se realiza respondiendo a un cuestionario de 60, 88 o 93 preguntas, según diferentes versiones. En cada pregunta hay dos posibles respuestas. A partir del recuento de las respuestas, las personas pueden identificarse con uno de los 16 tipos de personalidad.

El test no es un examen. No hay respuestas correctas o incorrectas. No sirve para diagnosticar disfunciones o trastornos. Tampoco existen personalidades mejores o peores que otras. No es una prueba que se use a menudo en la consulta psicológica con fines terapéuticos.

El cuestionario en sí está compuesto por preguntas organizadas en función de cuatro escalas diferentes.

Extraversión (E) – Introversión (I). Los extrovertidos tienden a estar orientados a la acción, disfrutan de una interacción social más frecuente y se sienten llenos de energía después de pasar tiempo con otras personas. Los introvertidos tienden a estar orientados al pensamiento, disfrutan de interacciones sociales profundas y significativas y se sienten recargados después de pasar tiempo a solas. Todos exhibimos extraversión e introversión hasta cierto punto, pero la mayoría de nosotros tendemos a tener una preferencia general en uno u otro sentido. Sensación (S) – Intuición (N). Las personas que prefieren sentir tienden a prestar mucha atención a lo que pueden percibir y aprender a través de sus propios sentidos. Tienden a centrarse en hechos y detalles y disfrutan adquiriendo experiencia práctica. En cambio, las personas que prefieren la intuición prestan más atención a cosas como patrones e impresiones. Disfrutan pensando en posibilidades, imaginando el futuro y teorías abstractas. Pensamiento (T) – Sentimiento (F). Esta escala se enfoca en cómo las personas toman decisiones. Las personas que prefieren pensar ponen mayor énfasis en los hechos y datos objetivos. Suelen ser coherentes, lógicos e impersonales a la hora de sopesar una decisión. En cambio, aquellas que prefieren sentir tienen más en cuenta la sensibilidad y las emociones propias y de las otras personas. Juzgar (J) – Percibir (P). Los que se inclinan por juzgar prefieren las estructuras y las decisiones firmes. Las personas que se inclinan hacia la percepción son más abiertas, flexibles y adaptables.

Las 16 personalidades de Myers Briggs

Al evaluar el cuestionario se obtiene una combinación de cuatro letras (las letras que hemos puesto entre paréntesis al explicar las cuatro escalas del cuestionario). Existen 16 combinaciones posibles, que son las 16 personalidades. Esta sería una descripción muy somera de sus características:

ISTJ. El inspector. Realista responsable. Es reservado y práctico, tiende a ser leal, ordenado y tradicional. ISTP. El artesano. Pragmatismo lógico. Muy independiente, disfruta de las experiencias que proporcionan un aprendizaje de primera mano. ISFJ. El protector. Ayudante práctico. Valiente y dedicado, siempre está listo para proteger a las personas que le importan. ISFP. El solucionador. Contribuidor versátil. Tranquilo y flexible, tiende a ser afectuoso y adaptable. INFJ. El abogado. Visionario perspicaz. Es creativo y analítico. INFP. El mediador. Idealista riguroso. Posee altos valores y se esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor. INTJ. El arquitecto. Planificador conceptual. Muy lógico, creativo y analítico. INTP. El pensador. Analista objetivo. Tranquilo e introvertido, se caracteriza por tener un rico mundo interior. ESTP. El persuasivo. Solucionador enérgico. Extrovertido y dramático, disfruta pasando tiempo con los demás y concentrándose en el aquí y ahora. ESTJ. El director. Organizador eficiente. Es asertivo y orientado a las reglas. Tiene altos principios y tendencia a hacerse cargo. ESFP. El intérprete. Improvisador entusiasrta. Extrovertido y espontáneo, disfruta manteniéndose en el centro del escenario. ESFJ. El cuidador. Contribuidor comprensivo. De buen corazón y extrovertido, tienden a creer lo mejor de otras personas. ENFP. El campeón. Motivador imaginativo. Carismático y enérgico, disfruta de las situaciones en las que pueden poner a trabajar su creatividad. ENFJ. El entregado. Facilitador compasivo. Leal y sensible, se caracterizan por ser comprensivo y generoso. ENTP. El polemista. Explorador de oportunidades. Muy inventivo, le encanta estar rodeado de ideas y tiende a comenzar muchos proyectos (pero pueden tener dificultades para terminarlos). ENTJ. El comandante. Estratega decisivo. Es franco y confiado, puede hacer planes y organizar proyectos.

¿Es un test de personalidad fiable y útil?

La Fundación Myers & Briggs que promueve su utilización asegura que posee una precisión del 90%. Esto quiere decir que si la persona hace el cuestionario en diferentes momentos y situaciones obtendrá el mismo resultado.

Sin embargo, existen críticas sobre su utilidad. Algunos autores sugieren, por ejemplo, que seguir las recomendaciones sobre la selección de estudios, profesiones o pareja sentimental no son una garantía de éxito.

Hacer el test MBTI de las 16 personalidades

Existe un test de las 16 personalidades de acceso gratuito en internet, aunque te recordamos que la Fundación Myers & Briggs recomienda que la prueba sea realizada por un profesional cualificado que pueda hacer un seguimiento de los resultados.