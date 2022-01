Guía sencilla para hacer comida para pájaros

En cuanto cae la primera nevada y la tierra se esconde bajo un manto blanco, las aves que acuden a los jardines en busca de alimento. Con comida casera que se adapta a las necesidades de los pájaros, puedes atraer a amigos alados a tu jardín o balcón.

Según expertos ornitólogos, no es necesario alimentar a las aves en invierno, ya que están adaptadas al clima local. Sin embargo, la alimentación facilita la supervivencia de muchas aves cuando hay nieve o heladas.

Una mala alimentación también aumenta el riesgo de enfermedades, razón por la cual debes preparar la comida tu misma y siempre prestar atención a la higiene de los comederos. También es importante no sobrealimentar a las aves.

¿Qué comida es la mejor para los pájaros?

Dado que el pajarito depende principalmente de suficiente grasa en invierno, es importante prestar atención a los alimentos grasos. Las semillas de girasol y las avellanas y cacahuetes triturados son ideales. Pero la avena también proporciona mucha energía a muchas aves.

Al ofrecer a los pájaros semillas, siempre debes asegurarte de que provengan de plantas autóctonas. Son particularmente adecuadas las semillas de cardo, cardencha, girasol, calabaza y caléndula.

Puedes recogerlas tú misma en verano y otoño para poder ofrecerlos en el "buffet" a la aves en invierno. Pero también puedes ofrecer avena y frutos secos a las aves.

¿Qué come cada pájaro?

Para atraer a tantas especies de aves diferentes como sea posible al jardín, es importante garantizar una amplia variedad de alimentos. Con manzanas, pasas y también copos de cereales, puedes crear una oferta para los pájaros que comen alimentos más blandos. Estos incluyen mirlos, petirrojos y chochines comunes. Estos tipos de aves también prefieren buscar comida en el suelo o cerca de él.

Con granos, nueces y semillas podemos poner la mesa para el comedor de granos. Los carboneros, los herrerillos, los pájaros carpinteros y los trepadores, por otro lado, no son quisquillosos y se satisfacen tanto con alimentos blandos como con granos.

Alimenta a los pájaros con comida casera

Si preparas la comida para pájaros tu misma, puedes evitar la propagación de semillas de plantas exóticas no deseadas, como la ambrosía, que a veces se encuentran en los alimentos preparados. Además, la comida comprada a menudo no es apropiada para la especie y no es buena para muchas aves pequeñas. Hacer la comida no es nada difícil si se adapta a las necesidades de las especies que se encuentran en el lugar.

Como comedeo puedes utilizar una cáscara de coco vacío o un bol viejo.

1. Comida para la casita de pájaros

Ingredientes:

300 g de aceite de coco

100 g de aceite de colza ecológico

700 g semillas locales y/o copos

Elaboración:

Calienta el aceite de coco y un poco de aceite vegetal, agrega semillas, copos de avena gruesos u otros copos de cereales. No cocinar: las semillas y las hojuelas solo deben absorber un poco la grasa. Dejar enfriar y servir en un bol.

Coloca un poco de la comida en el bol y el resto guárdalo en la nevera. Limpia el recipiente de la comida todos los días con guantes y llénalo de nuevo, ya que los excrementos de pájaros pueden contener patógenos peligrosos.

2. Comida para colgar

Ingredientes:

250 g de aceite de coco

150 g de semillas de girasol

150 g de avena

Pequeños trozos de cacahuetes o avellanas (sin sal y triturados)

Pasas pequeñas (ecológicas o sin dióxido de azufre conservante)

Elaboración:

Derrite el aceite de coco en una sartén a temperatura baja. Mezcla las semillas de girasol, la avena y los cacahuetes. Presiona la mezcla en un tazón de comida. Puedes darle forma al alpiste casero con la ayuda de cortadores de galletas.

3. Comida para los pájaros que comen blando

Para atraer a los comedores blandos a tu jardín, también puedes cortar manzanas y colocarlas en rincones del jardín o colgarlas de los árboles. A los comedores blandos también les gustan las pasas sin tratar.