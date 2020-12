PlusDental diseña tu mejor sonrisa

¿Te miras al espejo y no te gustan tus dientes? ¿Eres de las que no sonríe en las fotos para evitar que se vean? Unos dientes separados, torcidos o apiñados no solo afectan a la salud, sino también a la autoestima, por eso es necesario ponerl solución a los problemas dentales cuanto antes.

Atrás quedaron las caras, tediosas y antiestéticas ortodoncias clásicas. Ahora, con los alineadores dentales invisibles de PlusDental podrás corregir la mala posición de tus dientes de manera segura, discreta, en pocos meses y a un precio mucho más barato que el de los antiguos aparatos.

En primer lugar, debes concertar una cita en tu clínica PlusDental más cercana (pincha aquí y sabrás cuál es), para que los expertos dentistas y ortodoncistas del equipo puedan estudiar tu caso y valorar si es posible realizar el tratamiento que necesitas con los alineadores invisibles. Esta primera visita, sin compromiso y gratuita, suele durar entre 20 y 30 minutos y, gracias a su simulación 3D, podrás ver con antelación la sonrisa que tendrás al final del tratamiento.

Ni se ven ni se notan, pero funcionan

La ortodoncia invisible de PlusDental, no solo es más estética que los tratamientos tradicionales, sino que también es más cómoda y al mismo tiempo igual de eficaz.

Con la garantía que ofrece su laboratorio de Berlín, donde se fabrican todos los alineadores y donde se encuentra la dirección médica de PlusDental, estos alineadores dentales están elaborados con un material plástico clínicamente probado, antialérgico y libre de bisfenol A que desplaza los dientes eficazmente. Así que, ¡no tienes nada de lo que preocuparte!

Para apreciar los resultados, deberás utilizarlos 22 horas al día (te los puedes quitar para comer y lavarte los dientes), durante los cuatro o diez meses que suele durar el tratamiento. Y tendrás que reemplazarlos cada una o dos semanas por un par nuevo para que el desplazamiento siga su curso. Quizá te parezca mucho tiempo, pero los alineadores invisibles de PlusDental son tan cómodos que ni notarás que los llevas puestos.

Siempre buscando lo mejor para ti

Si lo único que te falta para decidirte es conocer el precio, debes saber que este varía en función de la complejidad del tratamiento. Los dentistas asociados a PlusDental te ofrecerán un presupuesto personalizado, aunque el tratamiento cuenta con un precio que oscila entre los 1.490 y los 2.290 euros, que podrás abonar en un solo pago o en cómodas mensualidades desde solo 38,85 € al mes. ¿Has hecho las cuentas? Exacto, es poco más de 1 € al día.

En cuanto aceptes el tratamiento, PlusDental elaborará todos tus alineadores y te los enviará a casa. Con la ayuda de la aplicación, sabrás cuándo cambiar al siguiente par de alineadores y siempre contarás con la supervisión de los dentistas de PlusDental que irán comprobando el progreso del tratamiento.

Recuerda que tener los dientes bien alineados no tiene únicamente ventajas estéticas, sino que facilita la higiene bucal, impide la retención de placa, y previene enfermedades como la caries y la gingivitis. Además, garantiza que la carga se reparta de manera uniforme en todos los dientes, evitando así el desgaste de la estructura dental.

Cuidar tus dientes es cuidar tu salud, física y emocional.