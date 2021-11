Cómo cuidar y hacer que florezcan las orquídeas

Las orquídeas son una plantas muy apreciadas gracias a sus hermosas y exóticas flores, que se encuentran entre las plantas de interior más populares.

La mayoría de las orquídeas que se encuentran en las floristerias pertenecen a una especie relativamente robusta, la phalaenopsis o orquídea mariposa.

En su hogar, la selva tropical, las orquídeas crecen como una planta epífita (se refiere a cualquier tipo de planta que crece sobre otro vegetal u objeto empleándolo solo como soporte, pero sin parasitarlo nutricionalmente).

Las orquídeas en casa

La belleza exótica de las orquídeas también se siente cómoda en el alfeizar de una ventana. La orquídea Phalaenopsis es una planta de interior relativamente fácil de cuidar y deleita con su largo período de floración y su gran variedad de colores.

Pero ten en cuenta que cuando las últimas flores se han marchitado, la planta necesita un tiempo de descanso prolongado para recuperarse.

Es completamente normal que no florezca durante unas semanas o meses y al principio no hay que preocuparse. Sin embargo, el hecho de que tu orquídea de interior ya no florezca, también puede deberse a la falta de luz, la ubicación incorrecta y algunos otros factores.

Artículo relacionado Cuidar un jardín es una forma de meditación

Cuidado de las orquídeas phalaenopsis

El cuidado de las orquídeas no es una ciencia complicada. Solo hace falta conocer unos pocos secretos para ser recompensado con hermosas flores de colores. Con estos consejos harás florecer tu orquídea.

1. Temperatura ambiente óptima para las orquídeas

¡A las orquídeas les encanta el calor! Un mínimo de 18 grados es perfecto durante todo el año, aunque soportan mucho más.

En muchas casas puede ocurrir que se coloque la orquídea en el alfeizar de la ventana donde recibe mucha luz, pero la temperatura es demasiado baja en invierno, sobre todo en la base.

Un drenaje granulado de arcilla y una lámina de corcho debajo del tieste pueden ayudar a que la planta esté más caliente.

2. Luz, pero no sol directo

Las orquídeas que no florecen a menudo se quitan de la zona más vistosa del comedor y se las relega a un punto oscuro. Es muy probable que la orquídea no reaccione bien a ese cambio. De hecho, en general, a las orquídeas no les gusta que las cambien de posición.

Las orquídeas necesitan suficiente luz natural durante todo el año. Sin embargo, son muy sensibles al sol abrasador, ya que sus hojas pueden quemarse fácilmente. Por lo tanto, es mejor colocarlas frente a una ventana que mire al oeste o al este y que les proporcione sol por la tarde o por la mañana.

3. Cuidado con el agua

A la hora de regar, la orquídea es una planta sensible a la que no le gusta estar demasiado húmeda, pero tampoco demasiado seca. Debes evitar el encharcamiento y solo regar cuando notes que el cepellón está seco.

Si las raíces se ven de un color plateado, esto indica que no hay suficiente agua. Sin embargo, si se vuelven marrones, has exagerado el riego. Las raíces verdes son una señal de que la orquídea recibe humedad de manera óptima.

Como regla general, riega tu orquídea una vez a la semana en verano y cada dos semanas en invierno.

A las orquídeas les gusta el agua blanda. El agua de lluvia tibia es ideal. En su hogar original, absorben rápidamente el agua durante un aguacero corto pero fuerte.

Artículo relacionado Cómo reproducir las plantas de interior

Estas necesidades traducidas a nuestro hogar significan que debes darle a la orquídea un riego breve y fuerte, por ejemplo, sumergiéndola en un barreño con agua o duchándola bien. Drena toda el agua antes de volver a colocarla en su lugar.

4. Cuidado óptimo de las orquídeas gracias a la alta humedad

En los países de origen de las orquídeas, el aire es húmedo y cálido. Siéntete libre de rociar agua sobre las hojas de vez en cuando o poner tazones con agua cerca de ellas en el alféizar de la ventana.

5. Fertiliza las orquídeas adecuadamente

La orquídea necesita nutrientes adicionales, pero solo durante el período de floración. Es mejor utilizar fertilizantes especiales para orquídeas y plantas sensibles a la sal. Asegúrate de elegir una dosis baja, demasiado fertilizante hace más daño que bien a la planta.

6. No uses tierra universal para macetas

Nunca plantes orquídeas con tierra para macetas común, usa un sustrato especial grueso y permeable al aire para las orquídeas.

7. Recorta las orquídeas

Después de la floración, debes cortar el brote seco por encima del tercer ojo. Si tienes suerte, la planta volverá a brotar.

9. El cuidado de las orquídeas significa trasplantar

Cada dos años, la orquídea espera un nuevo hogar. Retira el sustrato viejo y corta generosamente las raíces secas o podridas. La maceta nueva debe ser más grande que la anterior para que la planta tenga espacio para crecer. El mejor momento para trasplantar es después de la floración.