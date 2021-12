¡Feliz año 2022! Frases inspiradoras para felicitar el año nuevo con alegría

2 / 5

8. "¿Quien ha dicho que la vida es un sueño? La vida es un juego." (Gabriele d'Annunzio)

9. "Advertir la vida mientras se vive, alcanzar a vislumbrar su implacable grandeza, disfrutar del tiempo y de las personas que lo habitan, celebrar la vida y el sueño de vivir, ése es su arte. (Doménico Cieri Estrada)

10. "Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad." (Sir Francis Bacon)

11. "No es hasta que nos damos cuenta de que significamos algo para los demás que no sentimos que hay un objetivo o propósito en nuestra existencia." (Stefan Zweig)

12. "No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo." (Jane Austen)

13. "A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad." (Gerardo Diego)

14. "Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día mires atrás y te des cuenta de que eran las grandes”. (Robert Brault)

Fotografia: Pexels